FETÖ'nün din bozguncusu Almanya'da görüntülendi: Teröristin hedefinde Diyanet var

Fındık, bu amaçla 2017 yılında ABD merkezli Huffington Post gibi medya kuruluşlarına verdiği demeçlerle projenin PR çalışmasını da yürütüyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de temeli atılan ve FETÖ'nün dâhil edildiği 'House of One' adlı çok dinli projeye 28 Mayıs 2021 tarihinde tepki göstermişti.

Bakanlık açıklamasında "Proje üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder" denilmişti.

DANIŞMA MECLİSİ KURDULAR

Başka bir ByLock yazışma içeriğinde ise Fındık'ın üyesi olduğu derneklerle ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Eyüp bey aradı. House Of One projesine bir vakıf kuruluyormuş. Onun için o vakfın bir danışma meclisi lazımmış. Şu an bizden teklif gitmediği için dışarıdan birisini teklif etmişler. Oradan Celal Fındık'ın teklifi, zaten Arhan Gardas bey oraya taşındığı için, acaba bu meclise teklif edebilir miyiz diye soruyorlar. Yarın House of One'da görüşme olacakmış. O zamana kadar söylemeleri gerekiyormuş."

AVRUPA'YA KARARGAH KURDULAR

FETÖ karanlık operasyonlarına merkez olarak başta Almanya ve İsveç olmak üzere Avrupa ülkelerini seçti. Örgütün yöneticileri Avrupa'da kirli ilişkilerini rahatça sürdürüyor.

18 OCAK 2022: İHANET ŞEBEKESİNİN AVRUPA'DAKİ BEYNİ: ERCAN KARAKOYUNLU