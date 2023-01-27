FETÖ'nün din bozguncusu Almanya'da görüntülendi: Teröristin hedefinde Diyanet var

Taşeronluğunu FETÖ'nün yaptığı Vatikan merkezli House of One (Tek Ev) Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Forum Dialog Institute'nin Genel Müdürü Celal Fındık Almanya'da görüldü.
Daha önce Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Ergenekon kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk ve FETÖ'nün Almanya'daki beyni Ercan Karakoyun'u kaçıp saklandıkları inlerinde bulmuştu.
Firari FETÖ'cü Celal Fındık'ı FETÖ'nün Avrupa'daki beyni Ercan Karakoyun'la birlikte Berlin'de görüntülendi.
İSLAM'I TAHRİF PROJESİNİN BAŞINDA
İslamiyet'i tahrif etmeyi amaçlayan ve "dinler arası diyalog", "çatı din" ve "Hz. Muhammed'siz İslam" gibi ihanet projelerinin yürütücüsü olan Fındık, FETÖ'nün dinler arası diyalog projesinin sahadaki en önemli sembollerinden biri.
Celal Fındık, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Gri Kategori'de yer alıyor. Hakkında Gümüşhane Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan aranma kaydı bulunuyor.
FETÖ'nün Almanya'daki sorumlusu Ercan Karakoyun'un yakın çalışma ekibinden olan Fındık, 2019'da Almanya'da kurulan Verband Für Gessellschaffihes Engagernent (VGE) isimli eğitim, gençlik çalışmaları, dinler arası diyalog amaçlı dernekte de aktif faaliyet gösteriyor. Fındık, bu kapsamda örgütün Almanya'daki üniversite yapılanması sorumluluğunu üstlenen bir firari terörist.