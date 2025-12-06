takvim-logo

Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Kazaya ilişkin açıklama yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz kazaya ilişkin TIR'ın lastiğinin patladığını ve arkadan gelen otobüsün TIR'a çarptığını söyledi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli'ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti.

Osmaniye'de feci kaza

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemeyen 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 06 CSZ 652 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı (Fotoğraf: İHA)

Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı (Fotoğraf: DHA)Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı (Fotoğraf: DHA)

7 ÖLÜ 11 YARALI
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OSMANİYE VALİSİ ERDİNÇ YILMAZ: TIR'IN LASTİĞİ PATLADI
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz kazaya ilişkin A Haber'e konuştu. TIR'ın lastiğinin patladığını ve orta şeritte durduğunu belirten Yılmaz, arkadan gelen otobüsün TIR'a çarptığını söyledi.

Osmaniye'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

Vali Yılmaz şunları söyledi:

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ediliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 2'si ağır 11 yaralımız var. TIR'ın lastiği patlıyor ve orta şeritte duruyor. Bu sırada karayollarına haber veriyor ancak bu sırada otobüs arkadan çarpıyor. Otobüsün hızı konusunda şu anda bilgimiz yok. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otobanda gidiş kapalı ancak alternatif yollara sürücüleri yönlendirdik. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yaralı vatandaşlarımızın tedavisi sürüyor."

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI
Otoyolun Gaziantep yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

