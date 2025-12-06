OSMANİYE VALİSİ ERDİNÇ YILMAZ: TIR'IN LASTİĞİ PATLADI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz kazaya ilişkin A Haber'e konuştu. TIR'ın lastiğinin patladığını ve orta şeritte durduğunu belirten Yılmaz, arkadan gelen otobüsün TIR'a çarptığını söyledi.

Vali Yılmaz şunları söyledi:

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ediliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 2'si ağır 11 yaralımız var. TIR'ın lastiği patlıyor ve orta şeritte duruyor. Bu sırada karayollarına haber veriyor ancak bu sırada otobüs arkadan çarpıyor. Otobüsün hızı konusunda şu anda bilgimiz yok. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otobanda gidiş kapalı ancak alternatif yollara sürücüleri yönlendirdik. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yaralı vatandaşlarımızın tedavisi sürüyor."

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI

Otoyolun Gaziantep yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

