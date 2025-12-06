Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Kazaya ilişkin açıklama yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz kazaya ilişkin TIR'ın lastiğinin patladığını ve arkadan gelen otobüsün TIR'a çarptığını söyledi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli'ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemeyen 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 06 CSZ 652 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı.
7 ÖLÜ 11 YARALI
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.