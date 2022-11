Putin kovdu İsveç kucak açtı! FETÖ’nün karanlık adamı Mustafa Kemal Şirin Stockholm'de görüntülendi

Adalet Bakanlığı'nın talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Şirin'in tüm mal varlığına yönelik dondurma kararı alınmış ve bu karar 24 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.



TERÖRİSTBAŞININ PARDÖSÜSÜNDEN GİYİYOR

Şirin'in üzerinden hiç çıkarmadığı krem renkli paltosunun FETÖ elebaşının sık sık giydiği paltoyu andırması dikkat çekiyor. İsveç imamı, her gün oturduğu ikamete yürüdüğü 500 metre ilerideki Varberg Centrum'dan metro ile Stockholm merkeze gidiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, 18.00 civarında yine aynı metro istasyonundan geri dönen Şirin, Varberg Centrum'da bulunan ICA süpermarketten alışverişini yapıyor. Şirin beyaz renkli SUV marka cipini ise takip edilmemek için çok az kullanıyor.

THE ECONOMİST 'MÜJDECİ' OLARAK PAZARLADI

Londra merkezli The Economist dergisi 2000 yılında FETÖ okulları için "Türkiye'nin başarılı İslamcıları" anonsuyla "İslami müjdeciler" başlıklı bir yazı yayınladı. Yazıda örgütün Rusya'daki okullarına yer verilirken, o dönem Rusya'daki okulların yöneticisi olan Mustafa Kemal Şirin'in görüşleri The Economist'te kendisine yer bulmuştu.