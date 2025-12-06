PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede

CHP şaibe tartışmalarının gölgesinde 39. Olağan Kurultayı'nı geçtiğimiz hafta tamamladı. Genel Başkanı Özgür Özel’in A Takımı ise bugün belli oldu. Özel'in belirlediği liste “Arınma” çağrılarının aksine büyük ölçüde eski düzenin devam ettiğini gösterdi. İBB iddianamesinde adı geçen Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat kritik görevlere yeniden getirilirken, İmamoğlu’nun danışmanı Serkan Özcan da MYK’da kilit bir pozisyona yerleştirildi. PM üyesi sayısının artırıldığı kurultay sonrası parti sözcüsü de değişti.

CHP, 38. Kurultay'daki şaibeler ve yargıdaki istinaf sürecinin gölgesinde 39. Kurultaya gitti. Özgür Özel geçtiğimiz hafta yeniden genel başkan seçildi.

28-30 Kasım'da gerçekleştirilen Kurultay'da PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

"ARINALIM" ÇAĞRILARI İŞE YARAMADI
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı vekillerim "arınalım" dediği "Eko"sistemin kilit isimleri partinin karar organlarında yine yer aldı.

Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİMe konuştu: İddianameyi gördü yolsuzluğa inandıKurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİMe konuştu: İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı

ÖZGÜR ÖZEL A TAKIMINI BELİRLEDİ
Parti Meclisi bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak 2,5 saat süren toplantıda parti içindeki yeni görevlendirmeler ele alındı. MYK üyeleri de burada belirlendi.

EKOSİSTEMİN KİLİT İSİMLERİ KİLİT GÖREVLERE!
İsimleri İBB iddianamesinde geçen Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat yine Özgür Özel'in A Takımına girdi.

Yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Özgür KarabatYolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Özgür Karabat

İdari ve Mali İşlere Özgür Karabat'ın bakacağı bildirilirken Medya ve Halkla İlişkiler yine Burhanettin Bulut'ta kaldı. Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilere ise İmamoğlu'nun danışmanı Serkan Özcan görevlendirildi.

PARTİ SÖZCÜSÜ DEĞİŞTİ
CHP Parti Sözcüsü ise değişti. Deniz Yücel'in yerine Zeynel Emre getirildi.

Fotoğrafta: Zeynel EmreFotoğrafta: Zeynel Emre

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı Merkez Yönetim Kurulu listesi

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
5- Yerel Yönetimler: Gökhan Zeybek
6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi
8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu
10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil
16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

KİMLER ÇİZİK YEDİ
Önceki MYK listesinde bulunan Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe, Pınar Uzun Okakın, Gülşah Deniz Atalar, Sevgi Kılıç, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Aylin Nazlıaka, Zeliha Aksaz Şahbaz, Murat Bakan, Erhan Adem ve Necati Yağcı, MYK'da yer almadı. CHP'de gölge kabinenin ise 15 Aralık'ta belirlenmesi bekleniyor

PM ve YDKyı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakırın isyanı... Şaibeye karışanlar ihraç edilmeliPM ve YDKyı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakırın isyanı... Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli

CHP PMde kimler kesik yedi? Listedeki Anti Bay Kemalist esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDKdaCHP PMde kimler kesik yedi? Listedeki Anti Bay Kemalist esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDKda

