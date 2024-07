Oğulları Can'dan sevgilisi Lal ile aşk pozu geldi: Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelinine bakın! 'Tıpkı kaynanası gibi güzel'

Geçtiğimiz yıl 27 yıllık evliliklerini noktalayan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mehmet Aslantuğ ile olan evliliğinden Can adında bir oğlu bulunan Arzum Onan'ın müstakbel gelini sosyal medyayı salladı! Şimdilerde sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile tatilde olan Can Aslantuğ, sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sık sık birlikte poz veren genç çift, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Can Aslantuğ'un sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'nun güzelliği, Arzum Onan'a benzetilerek hayranlık uyandırdı.