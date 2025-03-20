Alperen Duymaz’ın ardından Ece Erken de dolandırıcı kurbanı oldu! Kredi kartından çekilen parayı açıkladı

"Kredi kartım kopyalandı" diyen Ece Erken, başından geçenleri anlatırken kartından çekilen miktarı da açıkladı.

Erken, şunları söyledi: "Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım.

Bu benim ikinci kez başıma geldi. İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda.

Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı.