Alperen Duymaz’ın ardından Ece Erken de dolandırıcı kurbanı oldu! Kredi kartından çekilen parayı açıkladı

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın kredi kartı bilgilerinin çalınmasının ardından sunucu Ece Erken de canlı yayında kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı.
Alperen Duymaz, önceki gün dizi setinde yaşadığı olayla gündeme geldi.
Dizi çekimi sırasında sette kuryelerin arttığını fark eden Duymaz'ın kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ve adına tam 14 kez yemek siparişi verildiği ortaya çıktı. Hemen harekete geçen ünlü isim, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.
Olayın ardından Alperen Duymaz'ın avukatı İlker Atamer tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Gel Konuşalım programında Alperen Duymaz ile ilgili haberin anons edildiği sırada Ece Erken de dolandırıcı mağduru olduğunu açıkladı.
"Kredi kartım kopyalandı" diyen Ece Erken, başından geçenleri anlatırken kartından çekilen miktarı da açıkladı.
Erken, şunları söyledi: "Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım.
Bu benim ikinci kez başıma geldi. İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda.
Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı.
Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim"