Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ile fenomen Ceren Yılmaz davalık oldu! “Yalancı ve kötüsün” deyip duyurdu

Elçin Sangu ise şöyle konuştu: "Ben çok açık söyleyeyim, kadın olduğu ve acımasızca davranmak istemediğim birinin aslında iç yüzünü çok net gördüm.

Sözlerine devam eden Sangu, "Kendisi daha önce bize kaostan beslendiğini söyledi. Planladığı gibi bir PR çalışması oldu. Ama bu durum bana sökmez. Ben şikayetçi oldum. Beni tehdit ettiği için 3 kere ifadeye çağırılmış ve arkadaş gitmemiş. Bizim içimiz çok rahat, bile isteye kimseye biz haksızlık etmeyiz. Sevgilim de buna dahil o da asla yapmaz" dedi.