Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ile fenomen Ceren Yılmaz davalık oldu! “Yalancı ve kötüsün” deyip duyurdu

Ünlü fenomen Ceren Yılmaz, Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'in ajansı tarafından kendi çektiği seyahat görüntülerinin ödeme yapılmadan kullanıldığını belirtip şikayetçi oldu. Yılmaz, orijinal verileri silip kendisini mağdur ettiklerini iddia etti.
Elçin Sangu ise şöyle konuştu: "Ben çok açık söyleyeyim, kadın olduğu ve acımasızca davranmak istemediğim birinin aslında iç yüzünü çok net gördüm.
İnternet üzerinden bulduğum kızın şantajıyla karşılaştım. Dışarıdan 'freelancer' olarak geliyor ve 'bana sigorta yapmadılar' diyor"
Sözlerine devam eden Sangu, "Kendisi daha önce bize kaostan beslendiğini söyledi. Planladığı gibi bir PR çalışması oldu. Ama bu durum bana sökmez. Ben şikayetçi oldum. Beni tehdit ettiği için 3 kere ifadeye çağırılmış ve arkadaş gitmemiş. Bizim içimiz çok rahat, bile isteye kimseye biz haksızlık etmeyiz. Sevgilim de buna dahil o da asla yapmaz" dedi.
Ceren Yılmaz'dan yeni açıklama geldi. Yılmaz, davanın son durumunu paylaştı.
Sosyal medya fenomeni konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sen yalancısın ve kötüsün. Senin sevgilin hem yalancı hem kötü hem emek hırsızı hem de şantajcı.
'Ceren bizi kendi PR çalışması için kullandı biz de onu dava ettik, 3 kere ifadeye çağrıldı' dedin. Sizi ciddiye almadıkları için kovuşturmaya gerek duyulmadı, davanız bile görülmedi. Elçin Sangu davasını kazandım. Devlet beni haklı buldu"