Işın Karaca’nın 40 kilo verdiren diyeti! 52’lik sanatçı 105 kiloyken bu yöntemle eridi

8 yıl önce geçirdiği mide ameliyatının ardından bambaşka bir hayata adım atan Karaca, bu süreçte edindiği beslenme alışkanlıkları ve uyguladığı özel diyet programıyla hem sağlığına kavuştu hem de hayran bırakan bir değişime imza attı. Biz de Işın Karaca'nın farklı dönemlerde verdiği röportajlardan yola çıkarak bu etkileyici dönüşümün detaylarını sizler için derledik…

🔥 40 KİLO VERDİREN IŞIN KARACA DİYETİ! Türk pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı özel diyet programıyla tam 40 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu. 51 yaşındaki başarılı sanatçının bu etkileyici dönüşümü, hem hayranlarının hem de sağlıklı yaşam meraklılarının dikkatini çekti.

📉 105 KİLODAN 65'E: 4 AYDA GÖZ KAMAŞTIRAN DEĞİŞİM Karaca, kızı Sasha Mia'nın doğumundan sonra aldığı kilolar nedeniyle 2017 yılında tüp mide ameliyatı oldu. Ancak esas dönüşüm, ameliyat sonrası gösterdiği kararlılık ve disiplinle geldi. Ünlü sanatçı, sıkı bir diyet ve egzersizle 4 ayda 40 kiloya yakın zayıfladı.

💬 "TÜRK KADINI AZ BİRAZ ETLİ BUTLU OLUR" DEMİŞTİ 2019'da bir takipçisinin yorumuna yanıt veren Işın Karaca, "Çok sıkı diyet yaptım ve 40-50 kilo verdim. Daha fazla vermeyeceğim. Türk kadını dediğin az biraz etli butlu olur" diyerek sağlıklı kilosunu korumaya kararlı olduğunu açıklamıştı.