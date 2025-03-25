Berfu Yenenler’den tüm anneleri 20 yaşında gösterecek tüyo geldi: 2 hamilelik sonrası eski formuna nasıl döndü?

🤱 HAMİLELİK SONRASI ZAYIFLAMAK İÇİN 10 ALTIN KURAL 💪✨

1️⃣ 🧘‍♀️ Sabırlı Ol: Vücuduna zaman tanı. Her şey hemen olacak diye bir kural yok. Mucizevi bir şey başardın, bunun bedene yansıması doğal.

2️⃣ 🥗 Dengeli Beslen: Sadece salatayla değil, sana iyi gelen gıdalarla beslen. Protein, sağlıklı yağlar ve bol su şart!

3️⃣ 🚶‍♀️ Hareket Et: Spor salonuna gidemiyorsan bile günde 30 dakika yürüyüş altın değerinde!

4️⃣ 🍼 Emzirmeyi Destekle: Emzirme, hem bebek hem senin için faydalı. Metabolizmayı da hızlandırabilir.