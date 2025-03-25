Berfu Yenenler’den tüm anneleri 20 yaşında gösterecek tüyo geldi: 2 hamilelik sonrası eski formuna nasıl döndü?

İki çocuk annesi olmasına rağmen formundan ödün vermeyen Yenenler 2022 yılında verdiği bir dergi röportajında hamilelik sonrası gencecik ve zayıf görünme tüyolarını paylaştı.
Yaklaşık 10 yıl boyunca profesyonel tenis oynayan Berfu Yenenler, sporun vücudunda bıraktığı olumlu izlerin hala etkisini taşıdığını belirtiyor. "Metabolizmam hala spor yapıyor gibi hızlı çalışıyor. Kas alt yapım çok kuvvetli, bu da özellikle hamileliklerde büyük avantaj sağladı" diyen Yenenler, düzenli spor yapmanın uzun vadede vücuda yaptığı katkının altını çiziyor.
"SAĞLIKLI BESLENME, SADECE SALATA DEĞİL"
Spor geçmişinin getirdiği disiplin, Yenenler'in beslenme alışkanlıklarında da kendini gösteriyor. Yıllardır sporcu beslenmesine alışık olan sunucu, sağlıklı beslenmenin sadece klasik diyetlerle sınırlı olmadığını belirtiyor:
"Benim için sağlıklı beslenme sadece salata yemek değil. Hangi besinlerin bana iyi geldiğini biliyorum. Dengeyi zamanla kurdum."
"VÜCUT ZAMANLA KENDİ FORMUNA DÖNÜYOR"
İki hamileliğinde de çok fazla kilo almayan Berfu Yenenler, annelik sonrası kilo verme baskısına dikkat çekiyor. "Kadınların bedenlerine zaman tanıması gerekiyor" diyen Yenenler, eski kilosuna hızlı dönse de süreci aceleye getirmediğini vurguluyor.
"YÜRÜYÜŞÜ ASLA BIRAKMAM"
Şu an aktif olarak spor salonuna gidemese de açık hava yürüyüşlerine zaman ayırmaya çalışıyor. "En kötü ihtimalle yürüyüşe çıkarım. Bu hem bedenime hem ruhuma iyi geliyor," diyen Yenenler için doğayla iç içe olmak vazgeçilmez bir rutin.
🤱 HAMİLELİK SONRASI ZAYIFLAMAK İÇİN 10 ALTIN KURAL 💪✨
1️⃣ 🧘♀️ Sabırlı Ol: Vücuduna zaman tanı. Her şey hemen olacak diye bir kural yok. Mucizevi bir şey başardın, bunun bedene yansıması doğal.
2️⃣ 🥗 Dengeli Beslen: Sadece salatayla değil, sana iyi gelen gıdalarla beslen. Protein, sağlıklı yağlar ve bol su şart!
3️⃣ 🚶♀️ Hareket Et: Spor salonuna gidemiyorsan bile günde 30 dakika yürüyüş altın değerinde!
4️⃣ 🍼 Emzirmeyi Destekle: Emzirme, hem bebek hem senin için faydalı. Metabolizmayı da hızlandırabilir.
5️⃣ 😴 Uykuya Özen Göster: Az uyumak kilo vermeyi zorlaştırır. Ne zaman fırsat bulursan dinlenmeye çalış.
6️⃣ 💧 Bol Su İç: Su içmek hem ödem atımını destekler hem de tokluk hissi verir.
7️⃣ 🧠 Kendini Kıyaslama: Sosyal medyadaki "mükemmel vücutlara" aldanma. Senin sürecin sana özel.
8️⃣ 🍫 Kaçamak Yap, Suçluluk Duyma: Canın çikolata mı çekti? Ye ama ölçülü ol. Mutluluk da formun bir parçası.
9️⃣ 📏 Hedefini Gerçekçi Koy: 36 beden olmak zorunda değilsin. Hedefin "sağlıklı ve mutlu olmak" olsun.
🔟 💞 Kendine Şefkatli Ol: Bedenin mucizeler yarattı. Ona teşekkür et, sabırla ve sevgiyle yaklaş.
Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi