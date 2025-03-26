Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Muhteşem Yüzyıl, Akıncı, Bizim Evin Halleri, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde rol alan Tolga Tekin'in son adresi Eşref Rüya oldu.

Dizide Müslüm karakterini canlandıran ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

TOLGA TEKİN KİMDİR? 19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tolga Tekin, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya devam eden Tekin, Bizim Evin Halleri, Kapalıçarşı, Muhteşem Yüzyıl, Paramparça Rising of Ottoman, Akıncı, 50M2, Rüzgarda Salınan Nilüfer, Kelebekler, Bizi Hatırla gibi birçok dizi ve filmlerde yer aldı.