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Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Görkem Sevindik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Eşref Rüya dizisinde Müslüm karakterini canlandıran Tolga Tekin'in hayatı merak edildi. Muhteşem Yüzyıl, Akıncı, Bizim Evin Halleri, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun özellikle özel hayatı merak konusu oldu. Aslen Ankaralı olan 52 yaşındaki Tolga Tekin'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Tolga Tekin bir dönem hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 15:04 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 15:04
Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Muhteşem Yüzyıl, Akıncı, Bizim Evin Halleri, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde rol alan Tolga Tekin'in son adresi Eşref Rüya oldu.

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Dizide Müslüm karakterini canlandıran ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

TOLGA TEKİN KİMDİR?

19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tolga Tekin, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya devam eden Tekin, Bizim Evin Halleri, Kapalıçarşı, Muhteşem Yüzyıl, Paramparça Rising of Ottoman, Akıncı, 50M2, Rüzgarda Salınan Nilüfer, Kelebekler, Bizi Hatırla gibi birçok dizi ve filmlerde yer aldı.

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırıldı. Tekin'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu.

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Tolga Tekin ve eski eşinin bir dönem aynı dizide rol aldıkları da ortaya çıktı.

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

İşte Tolga Tekin başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Büşra Develi ve Burak Deniz

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Kenan Doğulu ve Billur Kalkavan

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Emre Aşık ve Aysun Kayacı

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Merve Boluğur ve Tolgahan Sayışman

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Aslı Enver ve Birkan Sokullu

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Öykü Gürman ve Yavuz Bingöl

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

TOLGA TEKİN

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

TOLGA TEKİN VE ZEYNEP KOLTUK

İkili, Bizim Evin Halleri dizisinde rol aldı.

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

TOLGA TEKİN VE ZEYNEP KOLTUK

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

TOLGA TEKİN VE ZEYNEP KOLTUK

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Alişan ve Sezin Erbil

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Merve Sevi ve Paşhan Yılmazel

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Hande Ataizi ve Fazıl Say

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Esra Bilgiç ve Gökhan Töre