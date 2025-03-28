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Arka Sokaklar'dan üzücü ayrılık! 13 yıldır ekranlarda olan sevilen isim veda ediyor

Arka Sokaklar dizisinin 19 sezon boyunca ekranlarda yer alan sevilen oyuncusu Özlem Çınar, diziden ayrılma kararı aldı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerle birlikte 13 yıldır ekranda yer alan Özlem Çınar'ın veda edeceği duyuruldu. Peki Özlem Çınar neden diziden ayrılıyor? Özlem Çınar kimdir, kaç yaşında? İşte konuya dair merak edilenler…

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 10:23 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 10:23
Arka Sokaklar’dan üzücü ayrılık! 13 yıldır ekranlarda olan sevilen isim veda ediyor

Arka Sokaklar dizisinin uzun yıllar sevilen karakteri Aylin diziden ayrılma kararı aldı. 19 sezondur ekranlarda yer alan ve Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşan Özlem Çınar'ın neden veda edeceği merak ediliyor. Peki Arka Sokaklar Aylin neden yok, diziden ayrıldı mı? Özlem Çınar kimdir, nereli? İşte detaylar…

Arka Sokaklar’dan üzücü ayrılık! 13 yıldır ekranlarda olan sevilen isim veda ediyor

SEVİLEN KARAKTER ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR

Özlem Çınar, Arka Sokaklar dizisinden ikinci kez ayrılma kararı aldı.

Arka Sokaklar’dan üzücü ayrılık! 13 yıldır ekranlarda olan sevilen isim veda ediyor

Aylin karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Çınar, 2006 yılında diziye katıldıktan sonra 2019'da karakterinin hikayesinin sona ermesiyle ayrıldı. Ancak diziye geri dönerek uzun bir süre daha ekranlarda yer aldı. Çınar, dizinin 710. bölümünde son kez kamera karşısına geçecek.

Arka Sokaklar’dan üzücü ayrılık! 13 yıldır ekranlarda olan sevilen isim veda ediyor

ÖZLEM ÇINAR KİMDİR?

Özlem Çınar, 2 Ekim 1974'te İstanbul'da doğmuş, Trakya Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik eğitiminin ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimini tamamladı. Çınar, Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından biri olup, "Arka Sokaklar" dizisinde Aylin karakteri ile tanındı. Ayrıca birçok projede yer almış ve başarılı performanslar sergiledi.

Arka Sokaklar’dan üzücü ayrılık! 13 yıldır ekranlarda olan sevilen isim veda ediyor

Özlem Çınar'ın dizileri:

Arka Sokaklar (2006-2019) – Aylin Aydın

İkizler Memo-Can (2018) – Aylin Aydın (Konuk oyuncu)

Ne Gezer Aşk Dağlarda (2005) – Zeyno

Hayalet (2004) – Yağmur

Aliye (2004) – Nur

Hürrem Sultan (2003) – Mihrimah Sultan

Yarım Elma (2002-2003)

Gülbeyaz (2002-2003) – Neşe

Herkes Kendi Evinde (2000) – Ferda

(Kaynak: Fotoğraflar Arka Sokaklar dizisi)