Arka Sokaklar’dan üzücü ayrılık! 13 yıldır ekranlarda olan sevilen isim veda ediyor

Arka Sokaklar dizisinin uzun yıllar sevilen karakteri Aylin diziden ayrılma kararı aldı. 19 sezondur ekranlarda yer alan ve Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşan Özlem Çınar'ın neden veda edeceği merak ediliyor. Peki Arka Sokaklar Aylin neden yok, diziden ayrıldı mı? Özlem Çınar kimdir, nereli? İşte detaylar…

SEVİLEN KARAKTER ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR Özlem Çınar, Arka Sokaklar dizisinden ikinci kez ayrılma kararı aldı.

Aylin karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Çınar, 2006 yılında diziye katıldıktan sonra 2019'da karakterinin hikayesinin sona ermesiyle ayrıldı. Ancak diziye geri dönerek uzun bir süre daha ekranlarda yer aldı. Çınar, dizinin 710. bölümünde son kez kamera karşısına geçecek.

ÖZLEM ÇINAR KİMDİR? Özlem Çınar, 2 Ekim 1974'te İstanbul'da doğmuş, Trakya Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik eğitiminin ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimini tamamladı. Çınar, Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından biri olup, "Arka Sokaklar" dizisinde Aylin karakteri ile tanındı. Ayrıca birçok projede yer almış ve başarılı performanslar sergiledi.