Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

Miss Turkey 2018 tacını taktığı günden bu yana adından sıkça söz ettiren Şevval Şahin, 2020 yılında verdiği özel röportajda sağlıklı yaşam tarzını tüm detaylarıyla anlatmıştı. Genç yaşına rağmen istikrarlı beslenme alışkanlıkları, düzenli egzersizleri ve ruhsal dengeye verdiği önemle dikkat çeken Şahin'in bu röportajı, aradan geçen 5 yıla rağmen hala güncelliğini koruyor. İşte Şahin'in ip gibi incecik görünme sırrı...

🐟 "PESKETARYEN BESLENİYORUM, ŞEKERİ AZALTIYORUM" Şevval Şahin'in zayıf kalmasındaki en önemli etkenlerden biri beslenme tarzı. Et tüketmeyip, sadece deniz ürünleriyle protein ihtiyacını karşılayan pesketaryen diyeti tercih eden Şahin, kalori hesabı yapmadan dengeli besleniyor. Özellikle sebze ve meyve ağırlıklı tabakları sevdiğini belirtiyor. Zaman zaman şekeri kestiğini ve bunun cildi üzerinde olumlu etkiler yarattığını söylüyor.

🧘‍♀️ EGZERSİZ RUTİNİNDE ESNEKLİK VAR "Her gün aynı egzersizi yapmam" diyen Şahin, squat, glute bridge ve frog pump gibi kalça-bacak odaklı hareketleri egzersizlerinde olmazsa olmaz olarak tanımlıyor. Kardiyoya fazla yer vermiyor ama gölge boksu, badminton, yoga ve trambolinle ısınma gibi aktiviteleri seviyor. 20-30 dakikalık kısa ama etkili egzersizler uygulayarak hem bedenini hem de zihnini dinç tuttuğunu belirtiyor.

🧘‍♂️ "MEDİTASYON VE NEFES EGZERSİZLERİ OLMAZSA OLMAZIM" Şahin için sadece fiziksel değil, zihinsel sağlık da çok önemli. Zaman zaman farklı meditasyon teknikleri deneyen ve her iki günde bir nefes egzersizi yapan Şahin, bu pratiklerin ruhsal dengesine katkı sağladığını söylüyor. Spiritüel konulara olan ilgisi bu dönemde iyice artmış.