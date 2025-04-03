PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Miss Turkey Şevval Şahin'in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

2020 yılında bir magazin dergisine verdiği röportajda zayıflık ve sağlıklı yaşam sırlarını paylaşan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in açıklamaları, aradan geçen beş yıla rağmen ilgi çekmeye devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 23:46 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 23:46
Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

Miss Turkey 2018 tacını taktığı günden bu yana adından sıkça söz ettiren Şevval Şahin, 2020 yılında verdiği özel röportajda sağlıklı yaşam tarzını tüm detaylarıyla anlatmıştı. Genç yaşına rağmen istikrarlı beslenme alışkanlıkları, düzenli egzersizleri ve ruhsal dengeye verdiği önemle dikkat çeken Şahin'in bu röportajı, aradan geçen 5 yıla rağmen hala güncelliğini koruyor. İşte Şahin'in ip gibi incecik görünme sırrı...

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

🐟 "PESKETARYEN BESLENİYORUM, ŞEKERİ AZALTIYORUM"

Şevval Şahin'in zayıf kalmasındaki en önemli etkenlerden biri beslenme tarzı. Et tüketmeyip, sadece deniz ürünleriyle protein ihtiyacını karşılayan pesketaryen diyeti tercih eden Şahin, kalori hesabı yapmadan dengeli besleniyor. Özellikle sebze ve meyve ağırlıklı tabakları sevdiğini belirtiyor. Zaman zaman şekeri kestiğini ve bunun cildi üzerinde olumlu etkiler yarattığını söylüyor.

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

🧘‍♀️ EGZERSİZ RUTİNİNDE ESNEKLİK VAR

"Her gün aynı egzersizi yapmam" diyen Şahin, squat, glute bridge ve frog pump gibi kalça-bacak odaklı hareketleri egzersizlerinde olmazsa olmaz olarak tanımlıyor. Kardiyoya fazla yer vermiyor ama gölge boksu, badminton, yoga ve trambolinle ısınma gibi aktiviteleri seviyor. 20-30 dakikalık kısa ama etkili egzersizler uygulayarak hem bedenini hem de zihnini dinç tuttuğunu belirtiyor.

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

🧘‍♂️ "MEDİTASYON VE NEFES EGZERSİZLERİ OLMAZSA OLMAZIM"

Şahin için sadece fiziksel değil, zihinsel sağlık da çok önemli. Zaman zaman farklı meditasyon teknikleri deneyen ve her iki günde bir nefes egzersizi yapan Şahin, bu pratiklerin ruhsal dengesine katkı sağladığını söylüyor. Spiritüel konulara olan ilgisi bu dönemde iyice artmış.

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

🍯 DOĞAL BAKIM FORMÜLLERİYLE GÜZELLİĞİNİ KORUYOR

Şevval Şahin'in güzellik sırları sadece kozmetik ürünlere dayanmıyor. Evde yaptığı doğal maskelerle saç ve cildine bakım yapıyor. Hindistan cevizi yağı + muz + avokado karışımını saçına sürerken, yulaf ezmesi + bal + yoğurt + yumurta beyazı içeren yüz maskesiyle cildine canlılık kazandırıyor.

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

Ayrıca kolajen tozu ve elma sirkesi de favorileri arasında.

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

🧖‍♀️ "DOLGU YA DA BOTOKS YAPTIRMADIM"

Güzellik anlayışında doğallıktan yana olan Şahin, 20 yaşında olduğu için henüz dolgu veya botoksa ihtiyaç duymadığını ve hiçbir işlem yaptırmadığını vurgulamıştı. "Bir gün yaptırırsam da saklamam" diyerek bu konudaki açıklığı ve samimiyetiyle dikkat çekmişti.

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

🐟 ŞEVVAL ŞAHİN İLHAMLI EMOJİLİ DİYET LİSTESİ

🍋 Sabah

Ilık limonlu su

🥑 1 dilim avokadolu tam tahıllı ekmek

🍳 Haşlanmış yumurta veya omlet

🍓 Mevsim meyveleri

☕ Bitki çayı veya şekersiz kahve

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

🍱 Öğle

🥗 Bol yeşillikli zeytinyağlı salata

🐟 Izgara somon ya da ton balığı

🍚 Bir avuç kadar kinoa veya basmati pirinç

🥥 Hindistan cevizi suyuyla ferahlatıcı içecek

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

🍵 Ara Öğün

🍎 Elma + 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

🍬 2 kaşık elma sirkesi

💧 Kolajen tozu eklenmiş su

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

🍽️ Akşam

🥦 Buharda brokoli, havuç, kabak

🐠 Izgara levrek / karides

🥔 Fırında tatlı patates

🍵 Bitki çayı (papatya, melisa vb.)

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

🍫 Tatlı isteği için:

🍇 Donmuş üzüm veya bitter çikolata (küçük parça)

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

⚠️ UYARI

Bu diyet listesi, Şevval Şahin'in kendi yaşam tarzına uygun olarak uyguladığı genel beslenme prensiplerinden ilham alınarak hazırlanmıştır. Her bireyin metabolizması, alerjileri ve sağlık durumu farklıdır. Yeni bir beslenme düzenine başlamadan önce mutlaka bir beslenme uzmanı veya diyetisyene danışmanız önerilir.

Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

Fotoğraflar: Instagram