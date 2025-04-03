Miss Turkey Şevval Şahin’in 1 gram bile almadan 53 kilo kalma sırrı! İp gibi incecik görünmek için pesketaryen diyeti

Miss Turkey 2018 tacını taktığı günden bu yana adından sıkça söz ettiren Şevval Şahin, 2020 yılında verdiği özel röportajda sağlıklı yaşam tarzını tüm detaylarıyla anlatmıştı. Genç yaşına rağmen istikrarlı beslenme alışkanlıkları, düzenli egzersizleri ve ruhsal dengeye verdiği önemle dikkat çeken Şahin'in bu röportajı, aradan geçen 5 yıla rağmen hala güncelliğini koruyor. İşte Şahin'in ip gibi incecik görünme sırrı...
🐟 "PESKETARYEN BESLENİYORUM, ŞEKERİ AZALTIYORUM"
Şevval Şahin'in zayıf kalmasındaki en önemli etkenlerden biri beslenme tarzı. Et tüketmeyip, sadece deniz ürünleriyle protein ihtiyacını karşılayan pesketaryen diyeti tercih eden Şahin, kalori hesabı yapmadan dengeli besleniyor. Özellikle sebze ve meyve ağırlıklı tabakları sevdiğini belirtiyor. Zaman zaman şekeri kestiğini ve bunun cildi üzerinde olumlu etkiler yarattığını söylüyor.
🧘♀️ EGZERSİZ RUTİNİNDE ESNEKLİK VAR
"Her gün aynı egzersizi yapmam" diyen Şahin, squat, glute bridge ve frog pump gibi kalça-bacak odaklı hareketleri egzersizlerinde olmazsa olmaz olarak tanımlıyor. Kardiyoya fazla yer vermiyor ama gölge boksu, badminton, yoga ve trambolinle ısınma gibi aktiviteleri seviyor. 20-30 dakikalık kısa ama etkili egzersizler uygulayarak hem bedenini hem de zihnini dinç tuttuğunu belirtiyor.
🧘♂️ "MEDİTASYON VE NEFES EGZERSİZLERİ OLMAZSA OLMAZIM"
Şahin için sadece fiziksel değil, zihinsel sağlık da çok önemli. Zaman zaman farklı meditasyon teknikleri deneyen ve her iki günde bir nefes egzersizi yapan Şahin, bu pratiklerin ruhsal dengesine katkı sağladığını söylüyor. Spiritüel konulara olan ilgisi bu dönemde iyice artmış.
🍯 DOĞAL BAKIM FORMÜLLERİYLE GÜZELLİĞİNİ KORUYOR
Şevval Şahin'in güzellik sırları sadece kozmetik ürünlere dayanmıyor. Evde yaptığı doğal maskelerle saç ve cildine bakım yapıyor. Hindistan cevizi yağı + muz + avokado karışımını saçına sürerken, yulaf ezmesi + bal + yoğurt + yumurta beyazı içeren yüz maskesiyle cildine canlılık kazandırıyor.
Ayrıca kolajen tozu ve elma sirkesi de favorileri arasında.
🧖♀️ "DOLGU YA DA BOTOKS YAPTIRMADIM"
Güzellik anlayışında doğallıktan yana olan Şahin, 20 yaşında olduğu için henüz dolgu veya botoksa ihtiyaç duymadığını ve hiçbir işlem yaptırmadığını vurgulamıştı. "Bir gün yaptırırsam da saklamam" diyerek bu konudaki açıklığı ve samimiyetiyle dikkat çekmişti.
🐟 ŞEVVAL ŞAHİN İLHAMLI EMOJİLİ DİYET LİSTESİ
🍋 Sabah
Ilık limonlu su
🥑 1 dilim avokadolu tam tahıllı ekmek
🍳 Haşlanmış yumurta veya omlet
🍓 Mevsim meyveleri
☕ Bitki çayı veya şekersiz kahve
🍱 Öğle
🥗 Bol yeşillikli zeytinyağlı salata
🐟 Izgara somon ya da ton balığı
🍚 Bir avuç kadar kinoa veya basmati pirinç
🥥 Hindistan cevizi suyuyla ferahlatıcı içecek
🍵 Ara Öğün
🍎 Elma + 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
🍬 2 kaşık elma sirkesi
💧 Kolajen tozu eklenmiş su
🍽️ Akşam
🥦 Buharda brokoli, havuç, kabak
🐠 Izgara levrek / karides
🥔 Fırında tatlı patates
🍵 Bitki çayı (papatya, melisa vb.)
🍫 Tatlı isteği için:
🍇 Donmuş üzüm veya bitter çikolata (küçük parça)
⚠️ UYARI
Bu diyet listesi, Şevval Şahin'in kendi yaşam tarzına uygun olarak uyguladığı genel beslenme prensiplerinden ilham alınarak hazırlanmıştır. Her bireyin metabolizması, alerjileri ve sağlık durumu farklıdır. Yeni bir beslenme düzenine başlamadan önce mutlaka bir beslenme uzmanı veya diyetisyene danışmanız önerilir.
Fotoğraflar: Instagram