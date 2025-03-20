Ferdi Tayfur’un hayranlarından iyilik yarışı! Ferdi Baba’nın sevenleri yetim çocuklara iftar yemeği verdi

Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, İçim Yanar, Yaktı Beni ve daha nicesiyle milyonların gönlüne taht kuran Ferdi Tayfur, 79 yaşında vefat etti.

Ferdi Tayfur'un vasiyetine göre, Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlandı.

Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçının vefatının ardından hayranları da birçok hayır işinde bulundu.

Ferdi Baba için Uganda'da hayır yemeği verip, hatimler indirten hayranları, şimdi de yetim çocuklara iftar yemeği verdi.