PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ferdi Tayfur’un hayranlarından iyilik yarışı! Ferdi Baba’nın sevenleri yetim çocuklara iftar yemeği verdi

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçının vefatının ardından hayranları birçok hayır işinde bulundu. Ferdi Baba için Uganda'da hayır yemeği verip, hatimler indirten hayranları, son olarak yetim çocuklara iftar yemeği verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 08:55
Ferdi Tayfur’un hayranlarından iyilik yarışı! Ferdi Baba’nın sevenleri yetim çocuklara iftar yemeği verdi

Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, İçim Yanar, Yaktı Beni ve daha nicesiyle milyonların gönlüne taht kuran Ferdi Tayfur, 79 yaşında vefat etti.

Ferdi Tayfur’un hayranlarından iyilik yarışı! Ferdi Baba’nın sevenleri yetim çocuklara iftar yemeği verdi

Ferdi Tayfur'un vasiyetine göre, Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlandı.

Ferdi Tayfur’un hayranlarından iyilik yarışı! Ferdi Baba’nın sevenleri yetim çocuklara iftar yemeği verdi

Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçının vefatının ardından hayranları da birçok hayır işinde bulundu.

Ferdi Tayfur’un hayranlarından iyilik yarışı! Ferdi Baba’nın sevenleri yetim çocuklara iftar yemeği verdi

Ferdi Baba için Uganda'da hayır yemeği verip, hatimler indirten hayranları, şimdi de yetim çocuklara iftar yemeği verdi.

Ferdi Tayfur’un hayranlarından iyilik yarışı! Ferdi Baba’nın sevenleri yetim çocuklara iftar yemeği verdi

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Doğu Afrika ülkesi Uganda'da Ferdi Tayfur adına hayır yemeği veren sevenleri, daha sonra Güney Asya ülkesi Bangladeş'te sanatçı adına su kuyusu açtırmıştı.