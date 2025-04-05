SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Burcu Biricik, 9 ay önce kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer veren ancak yüzünü göstermekten kaçınan Burcu Biricik, önceki gün kızıyla kameralara yansıdı. Minik Luna annesinin kopyası çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 13:34
Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, 2016 senesinde fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile dünyaevine girdi.

Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

Minik kızını gözlerden uzak büyüten Biricik, sosyal medya paylaşımlarında Luna'ya sık sık yer verdi ancak yüzünü göstermekten kaçındı.

Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

Ünlü oyuncu, son paylaşımında "Günlük pozitif" notuyla kızına yer verdi.

Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

Luna için sosyal medyada "Sarı papatya" yorumları yapıldı.

Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

ANNESİNİN KOPYASI

Cadde'de yer alan habere göre; önceki gün İstanbul Ulus'ta görüntülenen Burcu Biricik, kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

Dokuz aylık kızı Luna'yla gezintiye çıkan oyuncu, muhabirleri fark edince, "Yahu burada da mı geziyorsunuz? Eve girecekken siz yakaladınız" siteminde bulundu.

Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

İşte Burcu Biricik'in güzeller güzeli kızı Luna...

Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

"ESKİSİ KADAR KAVGA ETMİYORUZ"

Ünlü oyuncu, anne olduktan sonra değişen hayatını ise şu sözlerle anlatmıştı: "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah.

Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz"