Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

Cadde'de yer alan habere göre; önceki gün İstanbul Ulus'ta görüntülenen Burcu Biricik , kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

Dokuz aylık kızı Luna'yla gezintiye çıkan oyuncu, muhabirleri fark edince, "Yahu burada da mı geziyorsunuz? Eve girecekken siz yakaladınız" siteminde bulundu.

Ünlü oyuncu, anne olduktan sonra değişen hayatını ise şu sözlerle anlatmıştı: "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah.

Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz"