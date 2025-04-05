Burcu Biricik’in 9 aylık kızı Luna’nın yüzü ilk kez göründü: Annesinin kopyası!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, 2016 senesinde fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile dünyaevine girdi.
Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Minik kızını gözlerden uzak büyüten Biricik, sosyal medya paylaşımlarında Luna'ya sık sık yer verdi ancak yüzünü göstermekten kaçındı.
Ünlü oyuncu, son paylaşımında "Günlük pozitif" notuyla kızına yer verdi.
Luna için sosyal medyada "Sarı papatya" yorumları yapıldı.
ANNESİNİN KOPYASI
Cadde'de yer alan habere göre; önceki gün İstanbul Ulus'ta görüntülenen Burcu Biricik, kızının yüzünü ilk kez gösterdi.
Dokuz aylık kızı Luna'yla gezintiye çıkan oyuncu, muhabirleri fark edince, "Yahu burada da mı geziyorsunuz? Eve girecekken siz yakaladınız" siteminde bulundu.
İşte Burcu Biricik'in güzeller güzeli kızı Luna...
"ESKİSİ KADAR KAVGA ETMİYORUZ"
Ünlü oyuncu, anne olduktan sonra değişen hayatını ise şu sözlerle anlatmıştı: "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah.
Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz"