"Para bizde şöhret bizde" diyen Kobra Murat Balat'taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Yaşam tarzıyla ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Kobra Murat, bu kez Balat'taki 5 katlı lüks eviyle gündeme geldi.

'Kobra Murat' lakaplı roman müziğinin tanınan ismi Murat Divandiler, "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına konuk oldu.

Lüks evinin kapılarını açan ünlü isim, roman ezgileri eşliğinde Evrim Akın'ı karşıladı ve ünlü sunucunun üzerine para yağdırdı.

İzleyiciler, eve girer girmez ise altın kaplama detaylarla karşılaştı. Evin tüm dekorasyonu ile birebir kendisi ilgilenen Kobra Murat'ın salonu siyah mobilya ve altın varaklı detaylarla doldurduğu görüldü.