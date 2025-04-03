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"Para bizde şöhret bizde" diyen Kobra Murat Balat'taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

'Kobra Murat' lakaplı roman müziğinin tanınan ismi Murat Divandiler, Balat'taki 5 katlı evinin kapılarını açtı. Kobra Murat'ın baştan aşağı altın kaplama olan evini görenler "Para bizde şöhret bizde derken doğru söylüyormuş" yorumunda bulundu. İşte Kobra Murat'ın her bir köşesinde altın ve gümüş kaplama objeler ve gösterişli aksesuarlarla dolu lüks evi...

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 14:31 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 14:31
Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Yaşam tarzıyla ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Kobra Murat, bu kez Balat'taki 5 katlı lüks eviyle gündeme geldi.

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

'Kobra Murat' lakaplı roman müziğinin tanınan ismi Murat Divandiler, "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına konuk oldu.

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Lüks evinin kapılarını açan ünlü isim, roman ezgileri eşliğinde Evrim Akın'ı karşıladı ve ünlü sunucunun üzerine para yağdırdı.

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

İzleyiciler, eve girer girmez ise altın kaplama detaylarla karşılaştı. Evin tüm dekorasyonu ile birebir kendisi ilgilenen Kobra Murat'ın salonu siyah mobilya ve altın varaklı detaylarla doldurduğu görüldü.

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Evdeki altın ve gümüş kaplama objeler, şık ve gösterişli aksesuarlar dikkat çekerken halının bile altın varaklı olması izleyicileri şaşırttı.

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Kobra Murat'ın giyinme odasında ise birbirinden renkli ve gösterişli sahne kostümleri dikkat çekti.

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

İşte Kobra Murat'ın evinden kareler...

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Kobra Murat'ın evinden kareler...

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Kobra Murat'ın evinden kareler...

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Kobra Murat'ın evinden kareler...

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Kobra Murat'ın evinden kareler...

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Kobra Murat'ın evinden kareler...

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Kobra Murat'ın evinden kareler...

Para bizde şöhret bizde diyen Kobra Murat Balat’taki 5 katlı evinin kapılarını açtı! Dört bir yanı altın kaplama...

Kobra Murat'ın evinden kareler...