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Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

Yeşilçam'ın zarif yüzü Filiz Akın, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan ünlü ismin, sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi. 21 Mart gecesi vefat eden usta sanatçı 22 Mart 2025'te Aşiyan mezarlığında toprağa verildi. 1964 yapımı "Papatya" filmiyle özdeşleşen Yeşilçam yıldızının mezarının tamamen beyaz papatyalarla süslenmesi sevenlerini derinden etkiledi. Öte yandan Filiz Akın'ın mezar yerindeki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 13:09 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 13:09
Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

Beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı... Asil, modern, kentli ve zarif yüzüyle hafızalara kazınan Filiz Akın, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

Canlandırdığı karakterler ve yer aldığı filmlerle bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı, 21 Mart gecesi 82 yaşında aramızdan ayrıldı.

Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan ünlü ismin, sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.

Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

Vasiyeti gereği sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanan Filiz Akın'ın eşi "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu kaybettim. Vasiyeti doğrultusunda tüm dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

22 Mart'ta Aşiyan mezarlığında toprağa verilen sanatçının mezar yerindeki detaylar ise dikkat çekti.

Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

1964 yapımı "Papatya" filmiyle özdeşleşen Yeşilçam yıldızının mezarının tamamen beyaz papatyalarla süslenmesi sevenlerini derinden etkiledi.

Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

1960'lı yıllarda "Papatya" lakabıyla anılan sanatçının mezar yerindeki ayrıntı da dikkatlerden kaçmadı.

Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

Memduh Ün'ün ısrarıyla Akasyalar Açarken filmi için kamera karşısına geçmeyi kabul eden Filiz Akın'ın, kariyerinin başlarında rol aldığı Beyaz Güvercin ve ilerleyen yıllarda başrolünü üstlendiği Zambaklar Açarken filmlerinin yönetmeni Nejat Saydam'ın mezarının hemen yanına defnedildiği görüldü.

Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

"DOYA DOYA YAŞADIM DİYEBİLİR MİYİM BİLMİYORUM"

Zarafet ve güzellik neredeyse diğer adı olan Filiz Akın, verdiği bir röportajda "İnsan ünlü olunca kendi hayatını yaşamazmış, siz hayatınızı doyasıya yaşayabildiniz mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Oyunculuk hayatı çok yoğundu.

Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

İki setimin birden olduğu zamanlar olurdu. Bu işe tam anlamıyla hayatımızı verdik.

Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

Hep göz önünde olduğumuz için kılık kıyafetimize, saçımıza, makyajımıza her daim özen göstermek zorundaydık. Bu yüzden ne yaşadığımı ya da ne hissettiğimi anlayamadığım zamanlarım oldu.

Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

Doya doya yaşadım diyebilir miyim bilmiyorum, doya doya çalıştım diyebilirim. Yine de bir pişmanlığım yok, neticede çok sevilen, değer gören biri oldum"