Sessiz sedasız gömülen Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarında dikkat çeken detay! O ismin yanına defnedildi

Beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı... Asil, modern, kentli ve zarif yüzüyle hafızalara kazınan Filiz Akın, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Canlandırdığı karakterler ve yer aldığı filmlerle bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı, 21 Mart gecesi 82 yaşında aramızdan ayrıldı.
Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan ünlü ismin, sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.
Vasiyeti gereği sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanan Filiz Akın'ın eşi "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu kaybettim. Vasiyeti doğrultusunda tüm dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
22 Mart'ta Aşiyan mezarlığında toprağa verilen sanatçının mezar yerindeki detaylar ise dikkat çekti.
1964 yapımı "Papatya" filmiyle özdeşleşen Yeşilçam yıldızının mezarının tamamen beyaz papatyalarla süslenmesi sevenlerini derinden etkiledi.
1960'lı yıllarda "Papatya" lakabıyla anılan sanatçının mezar yerindeki ayrıntı da dikkatlerden kaçmadı.
Memduh Ün'ün ısrarıyla Akasyalar Açarken filmi için kamera karşısına geçmeyi kabul eden Filiz Akın'ın, kariyerinin başlarında rol aldığı Beyaz Güvercin ve ilerleyen yıllarda başrolünü üstlendiği Zambaklar Açarken filmlerinin yönetmeni Nejat Saydam'ın mezarının hemen yanına defnedildiği görüldü.
"DOYA DOYA YAŞADIM DİYEBİLİR MİYİM BİLMİYORUM"
Zarafet ve güzellik neredeyse diğer adı olan Filiz Akın, verdiği bir röportajda "İnsan ünlü olunca kendi hayatını yaşamazmış, siz hayatınızı doyasıya yaşayabildiniz mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Oyunculuk hayatı çok yoğundu.
İki setimin birden olduğu zamanlar olurdu. Bu işe tam anlamıyla hayatımızı verdik.
Hep göz önünde olduğumuz için kılık kıyafetimize, saçımıza, makyajımıza her daim özen göstermek zorundaydık. Bu yüzden ne yaşadığımı ya da ne hissettiğimi anlayamadığım zamanlarım oldu.
Doya doya yaşadım diyebilir miyim bilmiyorum, doya doya çalıştım diyebilirim. Yine de bir pişmanlığım yok, neticede çok sevilen, değer gören biri oldum"