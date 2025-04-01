Esra Erol Volkan Konak'ı anarken gözyaşlarına hakim olamadı! En sevdiği şarkısını ilk kez açıkladı: "Moralim bozuk olduğunda hep çalıyoruz..."

Esra Erol, canlı yayında "Bütün alkışlar Volkan Konak'a. Gerçek bir halk sanatçısı. Beni çok iyi tanıyanlar bilir ki gerçek bir Volkan Konak hayranıyım. Maalesef ki hayatını kaybetti. Hep var olmak istedi ve var olduğu sahnede gözlerini yumdu. En büyük acıyı ailesi yaşıyor. Şunu da bilsinlerki aynı acı bizim kalbimizde de var. Toprağı bol olsun. Hepimizin başı sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.