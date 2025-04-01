Esra Erol Volkan Konak'ı anarken gözyaşlarına hakim olamadı! En sevdiği şarkısını ilk kez açıkladı: "Moralim bozuk olduğunda hep çalıyoruz..."

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında bugün duygusal anlar yaşandı.
58 yaşında, Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak anıldı.
Esra Erol, canlı yayında "Bütün alkışlar Volkan Konak'a. Gerçek bir halk sanatçısı. Beni çok iyi tanıyanlar bilir ki gerçek bir Volkan Konak hayranıyım. Maalesef ki hayatını kaybetti. Hep var olmak istedi ve var olduğu sahnede gözlerini yumdu. En büyük acıyı ailesi yaşıyor. Şunu da bilsinlerki aynı acı bizim kalbimizde de var. Toprağı bol olsun. Hepimizin başı sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
ESRA EROL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Aynı zamanda Esra Erol, canlı yayında Konak'ın en sevdiği şarkısını açıklarken de duygularına hakim olamadı.
Gözyaşları içinde konuşan Esra Erol, Volkan Konak'ın en sevdiği şarkısının Efulim olduğunu açıkladı.
Esra Erol Efulim şarkısıyla ilgili, "Ekip içerisinde şöyle bir huyumuz var. Yayına girerken veya yayın öncesi moralim bozuk olduğunda beni yükseltmek için Efulim çalıyoruz." dedi.
VOLKAN KONAK HAYATINI KAYBETTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlık, KKTC'deki konseri sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Konak hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır."
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sanatçı 00.17'de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR'a son verilmiştir."