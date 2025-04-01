Ghibli akımı nedir? ChatGBT ile Studio Ghibli fotoğraf nasıl yapılır? Yeni sosyal medya trendini deneyin!
Son günlerde sosyal medya, nostalji ve sanatsal dokunuşun iç içe geçtiği yeni bir akımla çalkalanıyor. Kullanıcılar, klasik sinema sahnelerinden tarihi olaylara, hatta ünlü politik figürlere kadar pek çok unsuru Studio Ghibli'nin büyülü dünyasına taşıyor. Bu yeni trendin arkasındaki en büyük itici güç ise OpenAI'nin 25 Mart'ta ChatGPT'ye entegre ettiği gelişmiş görsel üretim aracı. Yapay zeka artık Hayao Miyazaki'nin el çizimiyle hayat bulan pastel tonlarını ve duygu yüklü sahnelerini birebir taklit edebiliyor.
Giriş Tarihi: 01.04.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:54