Ghibli akımı nedir? ChatGBT ile Studio Ghibli fotoğraf nasıl yapılır? Yeni sosyal medya trendini deneyin!

Studio Ghibli Estetiği Nedir?

Hayao Miyazaki'nin imzasını taşıyan Studio Ghibli filmleri, sadece animasyon değil aynı zamanda bir anlatım sanatı olarak kabul ediliyor. "Ruhların Kaçışı", "Komşum Totoro" ve "Gökteki Kale" gibi yapımlarda öne çıkan bu benzersiz stil sıcak renk paletleri ayrıntılı doğa betimlemeleri ve melankolik bir atmosferle karakterize ediliyor.