Türk müziğinin usta ismi Volkan Konak'ın vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Bu gelişmenin ardından Konak'ın özel hayatı ve ailesi merak edilmeya başlandı. Özellikle kızı Şimal Konak kamuoyunun ilgisini çeken isimlerden biri haline geldi. Peki Şimal Konak kimdir, kaç yaşında ve nerede yaşıyor? İşte hakkında bilinmeyenler.

Şimal Konak Kimdir? Kaç Yaşında? Şimal Konak özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Doğum tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte genç yaşına rağmen eğitim hayatında önemli başarılara imza atmıştır.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan Şimal Konak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde bulunan Suffolk Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Mezuniyet sonrasında babası Volkan Konak'ın yaptığı duygusal paylaşım da dikkat çekmişti. Sanatçı kızına olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti:



"Sevgili kızım, önündeki yol hep aydınlık olsun. Yüreğindeki cesaret ve alnındaki bilgelik ışığı, sana daima rehberlik etsin."