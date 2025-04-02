SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de

Televizyon ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından TV8'de izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümüyle geri dönen moda programı sürprizle başladı. Daha önce Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan isim, bu kez şıklık ve tarzını kanıtlamak için podyumda boy gösteriyor. Peki İşte Benim Stilim yarışmacıları kimler? İşte konuya dair merak edilenler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 10:05
Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de

Moda ve tarzın yarıştığı İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yeniden başlayan programda Kısmetse Olur ile tanınan bir yarışmacının katılması seyircinin dikkatini çekti. Peki eski Kısmetse Olur yarışmacısı kim? İşte o sürpriz isim!

Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de

Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı İşte Benim Stilim podyumunda

Öykü Serter'in sunumuyla, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması YouTube'da izleyicilerle buluştu ve şimdi de İşte Benim Stilim, TV8 ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de

Yarışmanın yeni sezonu, izleyicilere sürprizle başladı. Daha önce Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Sibel Serbest, şimdi moda yarışmasında kendini kanıtlamak için İşte Benim Stilim podyumuna adım attı.

Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de

Tekstil sektörüyle ilgilenen ve tarzına güvenen Sibel, geçmişte Kısmetse Olur'da Çağrı Özer ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme geldi.

Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de

Sibel Serbest, Kova burcu ve Almanya'da doğdu. 29 yaşında olan yarışmacı küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı.

Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de

Sibel Serbest, beş yaşından itibaren Türkiye'de yaşıyor.

Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de

Eğitimini iç mimarlık alanında tamamlayan Sibel Serbest, şu anda kendi butik işletmesini yönetiyor.

Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de

Estetik bakış açısını yalnızca mesleki çalışmalarına değil, günlük stiline de yansıtan Sibel, tasarıma olan ilgisi ve girişimcilik yönüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de

Hafta içi her gün ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasında, Sibel Serbest kendine özgü tarzıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de
İşte Benim Stilim 2025 yarışmacıları kim? İşte Benim Stilim hangi gün, saat kaçta başlıyor?
İşte Benim Stilim 2025 yarışmacıları kim? İşte Benim Stilim hangi gün, saat kaçta başlıyor?

(Kaynak: Sosyal medya)