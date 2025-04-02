Ekranların tanıdık ismi şimdi podyumda! Eski Kısmetse Olur’un iddialı ismi İşte Benim Stilim’de

Moda ve tarzın yarıştığı İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yeniden başlayan programda Kısmetse Olur ile tanınan bir yarışmacının katılması seyircinin dikkatini çekti. Peki eski Kısmetse Olur yarışmacısı kim? İşte o sürpriz isim!

Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı İşte Benim Stilim podyumunda Öykü Serter'in sunumuyla, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması YouTube'da izleyicilerle buluştu ve şimdi de İşte Benim Stilim, TV8 ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yarışmanın yeni sezonu, izleyicilere sürprizle başladı. Daha önce Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Sibel Serbest, şimdi moda yarışmasında kendini kanıtlamak için İşte Benim Stilim podyumuna adım attı.

Tekstil sektörüyle ilgilenen ve tarzına güvenen Sibel, geçmişte Kısmetse Olur'da Çağrı Özer ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme geldi.