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101.bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Yalı Çapkını final yapıyor!

Yalı Çapkını dizisinin final tarihi netleşti. Mert Ramazan Demir'in askere gidecek olması nedeniyle oyuncunun sahneleri erken tamamlanırken, dizinin 101. bölümde sona ereceği açıklandı. Son bölümde zaman atlaması ve hikâyedeki bazı değişiklikler dikkat çekecek.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 08:56 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 08:56
101.bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Yalı Çapkını final yapıyor!

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, 101. bölümde final yapacak. Cuma akşamları izleyiciyle buluşan dizi, 4 Nisan 2025'te ekran macerasını tamamlayacak. Final bölümü öncesinde dizinin hikâyesinde zaman atlaması yaşanacak ve yeni karakterler izleyici karşısına çıkacak.

101.bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Yalı Çapkını final yapıyor!

🎬 FİNAL HİKAYESİ DEĞİŞTİ: MUTLU SON VE ZAMAN ATLAMASI SÜRPRİZİ!

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, dizinin finali için daha önce planlanan hikayede değişikliğe gidildi. Başlangıçta Ferit Korhan'ın sonunu getirecek bir kurgu düşünülse de, senaryo son anda değişti. Seyircilerin yıllardır hayalini kurduğu mutlu son artık gerçek oluyor.

101.bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Yalı Çapkını final yapıyor!

👉 SEYRAN HAMİLE!

Finaldeki zaman atlaması ile birlikte Ferit ve Seyran'ın kızları Duru'nun 5 yaşındaki hali ekrana gelecek.

101.bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Yalı Çapkını final yapıyor!

Küçük Duru'ya minik oyuncu Sara Yılmaz hayat veriyor.

101.bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Yalı Çapkını final yapıyor!

Ayrıca kulislerde konuşulanlara göre Duru'nun 20 yaşındaki hali de finalde yer alabilir.

101.bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Yalı Çapkını final yapıyor!

🎥 ÇEKİMLER AREFE GÜNÜ BİTECEK, MERT RAMAZAN DEMİR İÇİN VEDA ZAMANI

Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, askerlik görevi nedeniyle diziye birkaç gün erken veda edecek. Oyuncunun son sahneleri 26 Mart Salı günü çekilecek. Bu vedayla birlikte "Yalı Çapkını" da ekran ömrünü tamamlamış olacak.

101.bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Yalı Çapkını final yapıyor!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

🔹 Seyran ve Ferit yeniden evlendi.
🔹 Aileler bu mutluluğa ortak olurken, geçmişten gelen tehditler gölgesini düşürmeye devam etti.

101.bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Yalı Çapkını final yapıyor!

🔹 Serpil'in karanlık bağlantıları ve Karam'ın planları gerilim dozunu artırdı.
🔹 İfakat karakteri ise beklenmedik bir hamleyle tehlikeyi bertaraf etmeye çalıştı.

101.bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Yalı Çapkını final yapıyor!

Fotoğraflar: Youtube