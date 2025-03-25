Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, 101. bölümde final yapacak. Cuma akşamları izleyiciyle buluşan dizi, 4 Nisan 2025'te ekran macerasını tamamlayacak. Final bölümü öncesinde dizinin hikâyesinde zaman atlaması yaşanacak ve yeni karakterler izleyici karşısına çıkacak.

🎬 FİNAL HİKAYESİ DEĞİŞTİ: MUTLU SON VE ZAMAN ATLAMASI SÜRPRİZİ!

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, dizinin finali için daha önce planlanan hikayede değişikliğe gidildi. Başlangıçta Ferit Korhan'ın sonunu getirecek bir kurgu düşünülse de, senaryo son anda değişti. Seyircilerin yıllardır hayalini kurduğu mutlu son artık gerçek oluyor.