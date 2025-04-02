Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! “Ümitsiz bir bekleyiş bu...”

Gözalıcı, dayısı Ferdi Tayfur ile bir karesini şu notla yayınladı: "Seni sevmem için dolu sebeplerim var... Sen benim canımın sol yanısın... Nurlarda uyu Kral Dayım. Hani diyordun ya bize, siz benim meleklerimsiniz... Meleklerin seni çok özlüyor..."