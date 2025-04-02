SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! “Ümitsiz bir bekleyiş bu...”

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak tarihinde vefat eden arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Usta sanatçının vefatının ardından ise Tayfur ailesinde sular bir türlü durulmadı. Özellikle Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğenleri arasında yaşanan gerginlik uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Tayfur'un kızı ve yeğeninden peş peşe yeni paylaşımlar geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 10:07 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 10:07
Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ümitsiz bir bekleyiş bu...

Ferdi Baba lakaplı usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ümitsiz bir bekleyiş bu...

Usta sanatçının vefatının ardından ise Tayfur ailesinde sular bir türlü durulmadı. Özellikle Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğenleri arasında yaşanan gerginlik uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ümitsiz bir bekleyiş bu...

AKM'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un cenazesinde kızı ile aile bireyleri arasında kavga çıktı. Tayfur'un yeğenleri, kızı Tuğçe Tayfur'u tabuta yaklaştırmak istemeyince sesler yükseldi.

Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ümitsiz bir bekleyiş bu...

Tayfur'un kızı ve yeğenleri, mirasın açıklanmasının ardından da bir kez daha karşı karşıya geldi. Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşarak "Bırakın BABAM dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri TÜRKİYE CUMHURİYETİNE yakışır GÖZALICILARA değil!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ümitsiz bir bekleyiş bu...

YENİ PAYLAŞIM

Tuğçe Tayfur'dan yeni bir paylaşım geldi. Tayfur, merhum babası Ferdi Tayfur ile bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Tayfur paylaşımına "Ümitsiz bir bekleyiş bu..." notunu ekledi.

Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ümitsiz bir bekleyiş bu...

İşte o paylaşım...

Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ümitsiz bir bekleyiş bu...

YEĞENDEN SAATLER SONRA PAYLAŞIM

Tuğçe Tayfur'un paylaşımından saatler sonra da Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'dan bir paylaşım geldi.

Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ümitsiz bir bekleyiş bu...

Gözalıcı, dayısı Ferdi Tayfur ile bir karesini şu notla yayınladı: "Seni sevmem için dolu sebeplerim var... Sen benim canımın sol yanısın... Nurlarda uyu Kral Dayım. Hani diyordun ya bize, siz benim meleklerimsiniz... Meleklerin seni çok özlüyor..."

Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ümitsiz bir bekleyiş bu...

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur

Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ümitsiz bir bekleyiş bu...

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur

Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ümitsiz bir bekleyiş bu...

Ferdi Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı