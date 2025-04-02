Ferdi Tayfur’un önce kızı Tuğçe Tayfur sonra yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! “Ümitsiz bir bekleyiş bu...”

Ferdi Baba lakaplı usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Usta sanatçının vefatının ardından ise Tayfur ailesinde sular bir türlü durulmadı. Özellikle Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğenleri arasında yaşanan gerginlik uzun süre magazin gündeminde yer aldı.
AKM'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un cenazesinde kızı ile aile bireyleri arasında kavga çıktı. Tayfur'un yeğenleri, kızı Tuğçe Tayfur'u tabuta yaklaştırmak istemeyince sesler yükseldi.
Tayfur'un kızı ve yeğenleri, mirasın açıklanmasının ardından da bir kez daha karşı karşıya geldi. Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşarak "Bırakın BABAM dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri TÜRKİYE CUMHURİYETİNE yakışır GÖZALICILARA değil!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
YENİ PAYLAŞIM
Tuğçe Tayfur'dan yeni bir paylaşım geldi. Tayfur, merhum babası Ferdi Tayfur ile bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Tayfur paylaşımına "Ümitsiz bir bekleyiş bu..." notunu ekledi.
İşte o paylaşım...
YEĞENDEN SAATLER SONRA PAYLAŞIM
Tuğçe Tayfur'un paylaşımından saatler sonra da Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'dan bir paylaşım geldi.
Gözalıcı, dayısı Ferdi Tayfur ile bir karesini şu notla yayınladı: "Seni sevmem için dolu sebeplerim var... Sen benim canımın sol yanısın... Nurlarda uyu Kral Dayım. Hani diyordun ya bize, siz benim meleklerimsiniz... Meleklerin seni çok özlüyor..."
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur