Sessizliğini bozan Ceyda Düvenci “Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım” deyip açıkladı!

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ceyda Düvenci, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulmuştu.

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ceyda Düvenci, sosyal medyadaki suskunluğuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ceyda Düvenci, annesi Zümrüt Düvenci'nin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi.

Çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafını yayınlayan Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım.