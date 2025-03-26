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Sessizliğini bozan Ceyda Düvenci “Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım” deyip açıkladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ancak son zamanlarda paylaşımda bulunmayan Ceyda Düvenci, suskunluğunu bozdu. Yeni bir paylaşımda bulunan Düvenci, annesi Zümrüt Düvenci'nin bir süredir sağlık sorunlarını yaşadığını açıklayarak "Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım" dedi. İşte Ceyda Düvenci'nin o açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 09:52
Sessizliğini bozan Ceyda Düvenci Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım deyip açıkladı!

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ceyda Düvenci, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulmuştu.

Sessizliğini bozan Ceyda Düvenci Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım deyip açıkladı!

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ceyda Düvenci, sosyal medyadaki suskunluğuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sessizliğini bozan Ceyda Düvenci Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım deyip açıkladı!

Ceyda Düvenci, annesi Zümrüt Düvenci'nin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi.

Sessizliğini bozan Ceyda Düvenci Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım deyip açıkladı!

Çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafını yayınlayan Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım.

Sessizliğini bozan Ceyda Düvenci Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım deyip açıkladı!

Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınıma aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum.

Sessizliğini bozan Ceyda Düvenci Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım deyip açıkladı!

Boş anlarımda yanlarındayım. Ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm..."