Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

Tam 10 yıl önce, Türkiye'nin en sevilen modellerinden Tülin Şahin, Formsanté dergisine verdiği röportajda sağlıklı yaşam, güzellik ve fit kalmanın sırlarını paylaşmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen verdiği tavsiyeler hâlâ geçerliliğini koruyor. Yaza hazırlanmak isteyenler için adeta zamansız bir rehber olan bu 7 adım, sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.
🌞 1. GÜNE KAHVALTISIZ BAŞLAMA!
Tülin Şahin'in ilk ve en net uyarısı: "Kahvaltıyı atlayanlar, kilo vermeyi unutabilir!" Metabolizmayı sabah saatlerinde çalıştırmak, gün boyunca yağ yakımını destekliyor. Dengeli bir kahvaltı ile güne enerjik başlayın.
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🍽️ 2. AZAR AZAR, SIK SIK BESLENİN
Şahin'e göre günde 6 öğün yemek, metabolizmanın canlı kalması için olmazsa olmaz. 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde beslenerek hem aç kalmazsınız hem de kan şekerinizi dengede tutarsınız.
🏃♀️ 3. SPORU ERTELEMEYİN
"Bütün kış sporu ihmal ettiyseniz artık bahane üretmeyi bırakın," diyen Tülin Şahin, yaz formuna ulaşmanın yolunun düzenli hareketten geçtiğini söylüyor. Şahin'in tercihi yüzme, yürüyüş, bisiklet ve dans. Dans ederken endorfin seviyesinin artması, kalori yakımını da hızlandırıyor.
🧴 4. CİLT VE VÜCUT BAKIMINI İHMAL ETMEYİN
Spor sonrası sıkılaştırıcı ve selülit karşıtı kremler uygulamak, vücut kontürünü destekliyor. Şahin ayrıca mevsim geçişlerinde cilt nemini korumak için su veya yağ bazlı ürünler kullanıyor.
🚶♀️ 5. YÜRÜYÜŞ ŞART!
Eğer spor salonuna gidecek zaman bulamıyorsanız, her akşam yemekten sonra 30-45 dakikalık bir yürüyüşle işe başlayabilirsiniz. Tülin Şahin, "Yürümek, şehir hayatında bile yapılabilecek en kolay ve etkili egzersiz," diyor.
🎵 6. EVDE HULA HOOP İLE EĞLENEREK İNCELİN
Şahin'in favori ev egzersizlerinden biri: Hula Hoop! Müzik eşliğinde günde 10-15 dakika çevirdiğiniz çember, 1 ay içinde bel bölgenizde gözle görülür değişimler yaratabilir.
🧽 7. İSVEÇ FIRÇALAMA TEKNİĞİ İLE TENİNİZE IŞILTI KATIN
Duş öncesi kuru fırçalama yöntemi ile kan dolaşımını hızlandırabilir, cildinize sağlıklı bir ışıltı kazandırabilirsiniz. Tülin Şahin bu tekniği haftada birkaç kez uygulayarak daha canlı bir cilt görünümü elde ediyor.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram
Her zaman makyajınızı temizleyin ve cildinizi iyi nemlendirin.
Haftada bir peeling uygulayın, cildinizi ölü derilerden arındırın.
Makyajda doğallıktan yana olun, kat kat ürün kullanmak yerine ışıldayan bir ten yaratı