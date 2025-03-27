Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

Tam 10 yıl önce, Türkiye'nin en sevilen modellerinden Tülin Şahin, Formsanté dergisine verdiği röportajda sağlıklı yaşam, güzellik ve fit kalmanın sırlarını paylaşmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen verdiği tavsiyeler hâlâ geçerliliğini koruyor. Yaza hazırlanmak isteyenler için adeta zamansız bir rehber olan bu 7 adım, sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

🌞 1. GÜNE KAHVALTISIZ BAŞLAMA! Tülin Şahin'in ilk ve en net uyarısı: "Kahvaltıyı atlayanlar, kilo vermeyi unutabilir!" Metabolizmayı sabah saatlerinde çalıştırmak, gün boyunca yağ yakımını destekliyor. Dengeli bir kahvaltı ile güne enerjik başlayın. n.

🍽️ 2. AZAR AZAR, SIK SIK BESLENİN Şahin'e göre günde 6 öğün yemek, metabolizmanın canlı kalması için olmazsa olmaz. 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde beslenerek hem aç kalmazsınız hem de kan şekerinizi dengede tutarsınız.

🏃‍♀️ 3. SPORU ERTELEMEYİN "Bütün kış sporu ihmal ettiyseniz artık bahane üretmeyi bırakın," diyen Tülin Şahin, yaz formuna ulaşmanın yolunun düzenli hareketten geçtiğini söylüyor. Şahin'in tercihi yüzme, yürüyüş, bisiklet ve dans. Dans ederken endorfin seviyesinin artması, kalori yakımını da hızlandırıyor.