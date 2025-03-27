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Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

Modellik kariyeri boyunca güzelliği, fit vücudu ve enerjisiyle dikkat çeken Tülin Şahin, yaz sezonuna girerken kadınlara ilham vermeye devam ediyor. Şahin, plaj vücudu için sadece estetik değil, aynı zamanda sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını da savunuyor. İşte Tülin Şahin'in 10 yıl önce bizzat uyguladığı ve yıllardır tavsiye ettiği 7 adımda plaj vücudu formülü!

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 20:30 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 20:30
Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

Tam 10 yıl önce, Türkiye'nin en sevilen modellerinden Tülin Şahin, Formsanté dergisine verdiği röportajda sağlıklı yaşam, güzellik ve fit kalmanın sırlarını paylaşmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen verdiği tavsiyeler hâlâ geçerliliğini koruyor. Yaza hazırlanmak isteyenler için adeta zamansız bir rehber olan bu 7 adım, sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

🌞 1. GÜNE KAHVALTISIZ BAŞLAMA!

Tülin Şahin'in ilk ve en net uyarısı: "Kahvaltıyı atlayanlar, kilo vermeyi unutabilir!" Metabolizmayı sabah saatlerinde çalıştırmak, gün boyunca yağ yakımını destekliyor. Dengeli bir kahvaltı ile güne enerjik başlayın.

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Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

🍽️ 2. AZAR AZAR, SIK SIK BESLENİN

Şahin'e göre günde 6 öğün yemek, metabolizmanın canlı kalması için olmazsa olmaz. 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde beslenerek hem aç kalmazsınız hem de kan şekerinizi dengede tutarsınız.

Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

🏃‍♀️ 3. SPORU ERTELEMEYİN

"Bütün kış sporu ihmal ettiyseniz artık bahane üretmeyi bırakın," diyen Tülin Şahin, yaz formuna ulaşmanın yolunun düzenli hareketten geçtiğini söylüyor. Şahin'in tercihi yüzme, yürüyüş, bisiklet ve dans. Dans ederken endorfin seviyesinin artması, kalori yakımını da hızlandırıyor.

Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

🧴 4. CİLT VE VÜCUT BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Spor sonrası sıkılaştırıcı ve selülit karşıtı kremler uygulamak, vücut kontürünü destekliyor. Şahin ayrıca mevsim geçişlerinde cilt nemini korumak için su veya yağ bazlı ürünler kullanıyor.

Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

🚶‍♀️ 5. YÜRÜYÜŞ ŞART!

Eğer spor salonuna gidecek zaman bulamıyorsanız, her akşam yemekten sonra 30-45 dakikalık bir yürüyüşle işe başlayabilirsiniz. Tülin Şahin, "Yürümek, şehir hayatında bile yapılabilecek en kolay ve etkili egzersiz," diyor.

Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

🎵 6. EVDE HULA HOOP İLE EĞLENEREK İNCELİN

Şahin'in favori ev egzersizlerinden biri: Hula Hoop! Müzik eşliğinde günde 10-15 dakika çevirdiğiniz çember, 1 ay içinde bel bölgenizde gözle görülür değişimler yaratabilir.

Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

🧽 7. İSVEÇ FIRÇALAMA TEKNİĞİ İLE TENİNİZE IŞILTI KATIN

Duş öncesi kuru fırçalama yöntemi ile kan dolaşımını hızlandırabilir, cildinize sağlıklı bir ışıltı kazandırabilirsiniz. Tülin Şahin bu tekniği haftada birkaç kez uygulayarak daha canlı bir cilt görünümü elde ediyor.

Tatile Hazır mısınız? Tülin Şahin’den 7 Adımda Plaj Vücudu

💄 Bonus: Güzellik Tüyoları

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram

  • Her zaman makyajınızı temizleyin ve cildinizi iyi nemlendirin.

  • Haftada bir peeling uygulayın, cildinizi ölü derilerden arındırın.

  • Makyajda doğallıktan yana olun, kat kat ürün kullanmak yerine ışıldayan bir ten yaratı