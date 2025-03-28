Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! “Babasına benziyor”

ATV 'nin ekranlarında yayınlanan Zembilli 'de Bekir karakterini canlandıran Murat Akkoyunlu , final bölümü öncesi gündeme geldi.

Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun özellikle ailesi dikkat çekti.

Esra Akkoyunlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı Mira'yı görenler ise hayran kaldı.