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Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! “Babasına benziyor”

ATV'de yayınlanan Zembilli dizisinde Bekir karakterini canlandıran Murat Akkoyunlu, final bölümü öncesi gündeme geldi. Hayatı merak edilip araştırılan 51 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi dikkat çekti. Esra Akkoyunlu ile evli olan Murat Akkoyunlu kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Murat Akkoyunlu'nun kendisine benzetilen güzeller güzeli kızı Mira...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 10:29
Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

ATV'nin ekranlarında yayınlanan Zembilli'de Bekir karakterini canlandıran Murat Akkoyunlu, final bölümü öncesi gündeme geldi.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun özellikle ailesi dikkat çekti.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Esra Akkoyunlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı Mira'yı görenler ise hayran kaldı.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Oyuncunun baba-kız pozları büyük beğeni toplarken Mira ile benzerliği de dikkat çekti.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Murat Akkoyunlu'nun kızı için "Maşallah çok güzel", "Babasına benziyor" yorumları yapıldı.

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

İşte Murat Akkoyunlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Burak Özçivit ve oğulları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Alişan ve çocukları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

İbrahim Büyükak ve oğlu

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Hakan Hatipoğlu ve kızı

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Hazal Kaya ve çocukları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Cem yılmaz ve oğlu

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Mesut Özil ve kızları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Kenan Sofuoğlu ve çocukları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

MURAT AKKOYUNLU

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

MURAT AKKOYUNLU VE KIZI

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

MURAT AKKOYUNLU VE KIZI

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

MURAT AKKOYUNLU VE KIZI

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

MURAT AKKOYUNLU VE KIZI

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Bengü ve çocukları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Eser Yenenler ve oğulları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Müge Boz ve kızı

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Tolgahan Sayışman ve çocukları

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Doğa Rutkay ve ikizleri

Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor

Wilma Elles ve çocukları