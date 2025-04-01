Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak, bayram gecesi Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.

Sahnede ilk müdahalesi yapılan Konak, kaldırıldığı hastanede 58 yaşında vefat etti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Volkan Konak'ın ölümü ile ilgili KKTC polisi tarafından soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Konak'ın acı kaybının ardından sevenleri yasa boğuldu. Sanat camiasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Sosyal medyada yapılan duygu yüklü paylaşımlardan birini de Konak'ın birçok kez beraber sahne aldığı Öykü Gürman yaptı.