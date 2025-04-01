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Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

Göklerde Kartal Gibiydim, Herkesin Bir Deri Var, Aleni Aleni, Mağusa Limanı, Mimoza Çiçeğim gibi şarkılarıyla bilinen 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşmasının ardından 58 yaşında vefat etti. Volkan Konak'ın acı kaybının ardından sevenleri yasa boğulurken Deniz Seki ve Öykü Gürman, konser sırasında zor anlar yaşadı. Her iki sanatçı da sahnede gözyaşlarına boğuldu.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 10:59
Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak, bayram gecesi Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.

Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

Sahnede ilk müdahalesi yapılan Konak, kaldırıldığı hastanede 58 yaşında vefat etti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Volkan Konak'ın ölümü ile ilgili KKTC polisi tarafından soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

Konak'ın acı kaybının ardından sevenleri yasa boğuldu. Sanat camiasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

Sosyal medyada yapılan duygu yüklü paylaşımlardan birini de Konak'ın birçok kez beraber sahne aldığı Öykü Gürman yaptı.

Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

Volkan Konak ile bir fotoğrafını yayınlayan Gürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu dizelere yer verdi:

"Ağla beni ağla beni gözündeki yaş olayım.

Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

Sevduğum el sayma beni unutursam taş olayım sesin yankılanıyor yüreğimizde... Çok üzgünüm çok... Kelimeler de anlamını yitirdi... Ahhhh Karayemiş yılları... Ah o takvimler..."

Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

KONSERDE ZOR ANLAR

Volkan Konak'ın ölümünün ardından konseri için sahne alan Gürman, Konak'ı anmayı unutmadı.

Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

Konak'a ait "Yarim yarim" şarkısını seslendiren Gürman'ın performansı sırasında gözyaşlarını tutamadığı anlar katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

İşte o anlar...

Öykü Gürman sahnede gözyaşlarını tutamadı

Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Deniz Seki de Volkan Konak'ı 'Dido' şarkısıyla andı, sahnede gözyaşlarını tutamadı.

Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

İşte Deniz Seki'nin gözyaşlarına boğulduğu o anlar...

Deniz Seki, Volkan Konak'ı "Dido" şarkısıyla andı