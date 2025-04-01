Volkan Konak’ın vefatıyla sarsılan Öykü Gürman ile Deniz Seki’nin sahnede zor anları!

'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak, bayram gecesi Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.
Sahnede ilk müdahalesi yapılan Konak, kaldırıldığı hastanede 58 yaşında vefat etti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Volkan Konak'ın ölümü ile ilgili KKTC polisi tarafından soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.
Konak'ın acı kaybının ardından sevenleri yasa boğuldu. Sanat camiasından peş peşe taziye mesajları geldi.
Sosyal medyada yapılan duygu yüklü paylaşımlardan birini de Konak'ın birçok kez beraber sahne aldığı Öykü Gürman yaptı.
Volkan Konak ile bir fotoğrafını yayınlayan Gürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu dizelere yer verdi:
"Ağla beni ağla beni gözündeki yaş olayım.
Sevduğum el sayma beni unutursam taş olayım sesin yankılanıyor yüreğimizde... Çok üzgünüm çok... Kelimeler de anlamını yitirdi... Ahhhh Karayemiş yılları... Ah o takvimler..."
KONSERDE ZOR ANLAR
Volkan Konak'ın ölümünün ardından konseri için sahne alan Gürman, Konak'ı anmayı unutmadı.
Konak'a ait "Yarim yarim" şarkısını seslendiren Gürman'ın performansı sırasında gözyaşlarını tutamadığı anlar katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı.
İşte o anlar...
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Deniz Seki de Volkan Konak'ı 'Dido' şarkısıyla andı, sahnede gözyaşlarını tutamadı.
İşte Deniz Seki'nin gözyaşlarına boğulduğu o anlar...