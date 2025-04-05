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Sinan Akçıl’ın yardımcısının başına gelen olay şoke etti! Acı haberi böyle duyurdu: Korkunç Instagram kazası!

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Sinan Akçıl, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Akçıl'ın "Artık aileden biri" dediği yardımcısı Olga'nın başına gelenler duyanları dehşete düşürdü. Ünlü şarkıcı, evinde çalışan Olga'nın akrabasına değindi ve "Instagram kazası ile hayatını kaybetti" diyerek yaşananları anlattı. İşte Sinan Akçıl'ın anlattığı korkunç olay...

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 08:57
Sinan Akçıl’ın yardımcısının başına gelen olay şoke etti! Acı haberi böyle duyurdu: Korkunç Instagram kazası!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Sinan Akçıl’ın yardımcısının başına gelen olay şoke etti! Acı haberi böyle duyurdu: Korkunç Instagram kazası!

Son dönemlerde eski eşi Burcu Kıratlı ile barıştığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak iddiaları yalanlayan Akçıl, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Sinan Akçıl’ın yardımcısının başına gelen olay şoke etti! Acı haberi böyle duyurdu: Korkunç Instagram kazası!

Akçıl'ın "Artık aileden biri" dediği yardımcısı Olga'nın başına gelenler duyanları dehşete düşürdü.

Sinan Akçıl’ın yardımcısının başına gelen olay şoke etti! Acı haberi böyle duyurdu: Korkunç Instagram kazası!

"Çok üzücü bir olay ile uyandı"' diyen Sinan Akçıl, yanındaki çalışanının başına gelen sarsıcı olayı takipçileriyle paylaştı.

Sinan Akçıl’ın yardımcısının başına gelen olay şoke etti! Acı haberi böyle duyurdu: Korkunç Instagram kazası!

Ünlü şarkıcı, korkunç olayı şöyle anlattı: "Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün. Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan, artık aile gibi olduğumuz 'Olga'mızın annesinin 5 aylık torunu 'Varya' korkunç bir 'Instagram' kazası ile hayatını kaybetti...

Sinan Akçıl’ın yardımcısının başına gelen olay şoke etti! Acı haberi böyle duyurdu: Korkunç Instagram kazası!

Çocuğunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor... Zavallı Varya hayatını kaybetti.

Sinan Akçıl’ın yardımcısının başına gelen olay şoke etti! Acı haberi böyle duyurdu: Korkunç Instagram kazası!

Haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi... Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen...

Sinan Akçıl’ın yardımcısının başına gelen olay şoke etti! Acı haberi böyle duyurdu: Korkunç Instagram kazası!

Olga az Türkçesi ile diyor ki: Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak"