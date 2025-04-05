Sinan Akçıl’ın yardımcısının başına gelen olay şoke etti! Acı haberi böyle duyurdu: Korkunç Instagram kazası!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Son dönemlerde eski eşi Burcu Kıratlı ile barıştığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak iddiaları yalanlayan Akçıl, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Akçıl'ın "Artık aileden biri" dediği yardımcısı Olga'nın başına gelenler duyanları dehşete düşürdü.
"Çok üzücü bir olay ile uyandı"' diyen Sinan Akçıl, yanındaki çalışanının başına gelen sarsıcı olayı takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı, korkunç olayı şöyle anlattı: "Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün. Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan, artık aile gibi olduğumuz 'Olga'mızın annesinin 5 aylık torunu 'Varya' korkunç bir 'Instagram' kazası ile hayatını kaybetti...
Çocuğunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor... Zavallı Varya hayatını kaybetti.
Haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi... Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen...
Olga az Türkçesi ile diyor ki: Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak"