Sinan Akçıl’ın yardımcısının başına gelen olay şoke etti! Acı haberi böyle duyurdu: Korkunç Instagram kazası!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Son dönemlerde eski eşi Burcu Kıratlı ile barıştığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak iddiaları yalanlayan Akçıl, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Akçıl'ın "Artık aileden biri" dediği yardımcısı Olga'nın başına gelenler duyanları dehşete düşürdü.

"Çok üzücü bir olay ile uyandı"' diyen Sinan Akçıl, yanındaki çalışanının başına gelen sarsıcı olayı takipçileriyle paylaştı.