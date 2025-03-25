Nuri Alço’dan Cüneyt Arkın itirafı! Yeşilçam yıldızı yıllar sonra gerçeği açıkladı!

80'li yıllara kötü adam rolüyle damga vuran Yeşilçam yıldızı Nuri Alço, son dönemlerde açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi.
O açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Alço, konuk olduğu programda Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti.
Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan ünlü oyuncu, yıllarca canlandırdığı "gazoza ilaç atan kötü adam" karakteriyle toplumda büyük bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.
Geçmişte ailelerin çocuklarını bu sahneler sayesinde yabancılardan içecek almamaları konusunda uyardığını belirten oyuncu, "Şimdi beni gören aileler teşekkür ediyor, 'Senin sayende çocuklarımız kurtuldu' diyorlar" şeklinde konuştu.
CÜNEYT ARKIN İTİRAFI
Program sırasında Yeşilçam'a dair bilinmeyenleri de paylaşan Alço, Cüneyt Arkın'la çekimlerde yaşadığı ilginç anıları anlattı.
Cüneyt Arkın'ın dövüş sahnelerinde gerçek tokat attığını anlatan Alço, şu ifadeleri kullandı: "Provada hazırlık yapardık, 'İlk tokadı sağdan vuracağım, sonra karnına soldan tekme atacağım' derdi. Biz de ona göre hazırlanırdık ama kayıt başladığında tam tersini yapardı"
Alço, "O yüzden Cüneyt Abi'yle sahnelerimizdeki tüm yüz mimiklerimiz tamamen gerçekti" dedi.
"DÜNYADA İKİNCİ GELEN BİR AKTÖR"
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından şunları söylemişti: "Öncelikle başımız sağ olsun. Kaybettiğimiz insan sadece Eskişehir'in değil, Türkiye'nin duayeni ve çok büyük bir üstad, çok büyük bir aktör.
Şu anda dünyada avantür filmlerde Jackie Chan'den sonra ikinci gelen bir aktör. Mesleği sevdiği için doktorluğu bırakıp, kendisi aktörlüğe soyunan bir insan. Kendisi gibi çocuklarını da yetiştiren çok da güzel bir aile babası"
Yeşilçam efsanesinin dublörsüz aksiyon filmlerinde oynadığını hatırlatan Alço, şu ifadeleri kullanmıştı: "Cüneyt abiyle 'Katiller De Ağlar' filmini çekerken Kilyos'ta çalışıyorduk. Hiç unutmuyorum Kilyos'ta kaçarken ben helikoptere atlıyorum, helikopterin bacağından tırmanıyorum kendisi koşarak geliyor helikopterin bacağına tutunuyor havadayken ve kendisini helikopterin üzerine çıkarıyordu.
Düşünebiliyor musunuz? Hiç dublör kullanmadan, o vücutta bir insan, öyle bir insandı. Ve helikopterin üzerinde kendisi ile kavga ediyoruz. Helikopter bir bina boyunda kalktı.
Aşağıda güvenlik olarak o zamanın tekniğiyle sadece karton kutular, üzerinde yatak branda var. Kavga edeceğiz, o bana yumruk atacak ben o yumruğu alacağım ve aşağıya düşeceğim.
'Kalk kalk kalk' dedi Cüneyt abi, ondan sonra bir kavgaya başladık. Bana bir yumruk vurdu, ben attım kendimi aşağıya. Attım ama öyle kurnaz ki her şeyin gerçeğini yapmak istiyor, çok seviyor. Kavgaların provalarında 'sağ vuracağım' deyip, sol vuran bir insan.
Attım aşağıya kendimi hemen kendisi de atladı üzerime, yani üzerime düşse kemiklerim kırılır. Hemen yuvarlanarak kaçtım, 'Ne kurnazsın, nasıl kaçıyorsun?' dedi.
Böyle anlar yaşadık, onunla çalışmak çok tatlıydı. Finalde de gelir gülerdik, kahkaha falan, böyle güzel bir insandı"