Hollywood'un usta oyuncusu Val Kilmer, 65 yaşında hayata veda etti. Kilmer'in ölüm haberini, kızı Mercedes Kilmer, New York Times'a yaptığı açıklamayla duyurdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü aktör zatürre nedeniyle yaşamını yitirdi. Val Kilmer, özellikle Top Gun filmindeki "Iceman" rolü ve Batman Forever filmindeki Batman/Bruce Wayne karakteriyle hafızalarda yer etti.
Efsane Roller ve Unutulmaz Performanslar
Val Kilmer, 1986 yapımı Top Gun filmindeki "Iceman" rolüyle büyük bir çıkış yapmıştı. Film dünya çapında gişe rekorları kırarken, Kilmer'in bu karakteri, sinema tarihinin en ikonik figürlerinden biri haline geldi. 1995 yapımı Batman Forever filminde ise Batman/Bruce Wayne rolünü üstlenerek her dönemin hatırladığı bir performansa imza attı.
Ancak Kilmer'in kariyerinin belki de en dikkat çeken rolü, 1991 yapımı The Doors filmindeki efsanevi müzisyen Jim Morrison'ı canlandırdığı performansıydı. Bu filmdeki başarısı onu Hollywood'un zirveye tırmanan aktörlerinden biri yaptı.
Kanserle Mücadele ve Zorlu Süreç
2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan Val Kilmer, uzun bir tedavi sürecine girdi. Kanserle mücadelesi sırasında hem radyoterapi hem de kemoterapi gördü. Tedavi süreci boyunca, nefes alabilmek için boynunda bir trakeostomi deliği açıldı.
Bu müdahale, ses tellerinde kalıcı hasara yol açarak Kilmer'in sesini sonsuza kadar değiştirdi.
Kilmer, yaşadığı bu zorlu süreçle ilgili olarak 2020 yılında verdiği bir röportajda, "Boğazımdaki bu deliği kapatmadan konuşamıyorum" diyerek yaşadığı zorlukları açıkladı.
Zatürre Sebebiyle Son Veda
Val Kilmer, kanseri yenip setlere geri dönse de sağlığı sürekli olarak zayıf kalmıştı. 2022 yapımı Top Gun: Maverick filminde, ikonik "Iceman" karakterine yeniden hayat verdi. Yönetmen Joseph Kosinski, Kilmer'in filmde gerçek sesini kullandığını ve dijital olarak netlik sağlandığını belirtti.
Zatürre nedeniyle Kilmer'in yaşamı son buldu. Kızı Mercedes Kilmer, babasının ölümünü duyurdu ve ailenin büyük kaybını paylaştı.
Zorlu Karakteri ve Sinema Dünyasındaki Yeri
Kilmer, Hollywood'da "zorlu" bir oyuncu olarak tanınırdı. Özellikle The Island of Dr. Moreau filminde Marlon Brando ve Red Planet ile Heat filmlerinde rol arkadaşı olduğu Tom Sizemore ile yaşadığı gerilimler onun sinemadaki imajını etkileyen olaylardı. Bu sebeplerle, "en az tanınan başrol oyuncusu" olarak eleştirilen Kilmer, 1992'de ünlü film eleştirmeni Roger Ebert tarafından "Neslinin en az tanınan başrol oyuncusu için bir ödül varsa, Kilmer bunu almalı" şeklinde tanımlanmıştı.
Kişisel Hayatı ve Aşk İlişkileri
Val Kilmer'in özel hayatı da zaman zaman medyanın ilgisini çekmişti. Kariyeri boyunca Cher, Cindy Crawford, Angelina Jolie ve Ellen Barkin gibi ünlü isimlerle ilişkiler yaşamıştı.
Kilmer tek evliliğini oyuncu Joanne Whalley ile yapmış ve çiftin 1996 yılında sona eren evliliğinden Mercedes adında bir kızları ve Jack adında bir oğulları olmuştu.