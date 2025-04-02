Hollywood'un usta oyuncusu Val Kilmer, 65 yaşında hayata veda etti. Kilmer'in ölüm haberini, kızı Mercedes Kilmer, New York Times'a yaptığı açıklamayla duyurdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü aktör zatürre nedeniyle yaşamını yitirdi. Val Kilmer, özellikle Top Gun filmindeki "Iceman" rolü ve Batman Forever filmindeki Batman/Bruce Wayne karakteriyle hafızalarda yer etti.

Efsane Roller ve Unutulmaz Performanslar Val Kilmer, 1986 yapımı Top Gun filmindeki "Iceman" rolüyle büyük bir çıkış yapmıştı. Film dünya çapında gişe rekorları kırarken, Kilmer'in bu karakteri, sinema tarihinin en ikonik figürlerinden biri haline geldi. 1995 yapımı Batman Forever filminde ise Batman/Bruce Wayne rolünü üstlenerek her dönemin hatırladığı bir performansa imza attı.

Ancak Kilmer'in kariyerinin belki de en dikkat çeken rolü, 1991 yapımı The Doors filmindeki efsanevi müzisyen Jim Morrison'ı canlandırdığı performansıydı. Bu filmdeki başarısı onu Hollywood'un zirveye tırmanan aktörlerinden biri yaptı.

Kanserle Mücadele ve Zorlu Süreç 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan Val Kilmer, uzun bir tedavi sürecine girdi. Kanserle mücadelesi sırasında hem radyoterapi hem de kemoterapi gördü. Tedavi süreci boyunca, nefes alabilmek için boynunda bir trakeostomi deliği açıldı. Bu müdahale, ses tellerinde kalıcı hasara yol açarak Kilmer'in sesini sonsuza kadar değiştirdi.