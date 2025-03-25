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Demet Akalın’ın “Sabahtan beri telefonunu açmıyor” dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı, bir süredir aradığı fakat ulaşamadığı annesi Şenay Akalın'ın kaza geçirdiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 08:58 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 08:58
Demet Akalın’ın Sabahtan beri telefonunu açmıyor dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla her dönem adından söz ettirdi.

Demet Akalın’ın Sabahtan beri telefonunu açmıyor dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan Akalın, Instagram hesabında yaptığı son açıklamayla sevenlerini korkuttu.

Demet Akalın’ın Sabahtan beri telefonunu açmıyor dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

Henüz 2 yaşındayken bir trafik kazasında babasını kaybeden ünlü şarkıcı, annesine ulaşamadığını söyledi.

Demet Akalın’ın Sabahtan beri telefonunu açmıyor dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

Ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Demet Akalın, gün boyu ulaşamadığı annesinin düşüp yaralandığını açıkladı.

Demet Akalın’ın Sabahtan beri telefonunu açmıyor dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

Parmağını inciten ve gözü şişen annesi Şenay Akalın'ın fotoğrafını paylaşan Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın’ın Sabahtan beri telefonunu açmıyor dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

Soluğu hemen annesinin yanında alan Akalın, daha sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler" dedi.

Demet Akalın’ın Sabahtan beri telefonunu açmıyor dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

DEMET'İN BABA ÖZLEMİ!

Ünlü şarkıcı, geçen günlerde de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla henüz 2 yaşındayken kaybettiği babasına olan özlemini dile getirmişti.

Demet Akalın’ın Sabahtan beri telefonunu açmıyor dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

Babasını bir trafik kazası sonucunda kaybeden Demet Akalın, sosyal medya hesabında babası Ali Akalın'ın fotoğraflarını yayınlamıştı.

Demet Akalın’ın Sabahtan beri telefonunu açmıyor dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

Baba özlemi çeken ünlü şarkıcı, yayınladığı kareye "Babam, kalbim. Ben de çok üzgünüm yaşayamadığımız yıllar için" notunu düşmüştü.

Demet Akalın’ın Sabahtan beri telefonunu açmıyor dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

İşte o paylaşım...