Demet Akalın’ın “Sabahtan beri telefonunu açmıyor” dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla her dönem adından söz ettirdi.
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan Akalın, Instagram hesabında yaptığı son açıklamayla sevenlerini korkuttu.
Henüz 2 yaşındayken bir trafik kazasında babasını kaybeden ünlü şarkıcı, annesine ulaşamadığını söyledi.
Ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Demet Akalın, gün boyu ulaşamadığı annesinin düşüp yaralandığını açıkladı.
Parmağını inciten ve gözü şişen annesi Şenay Akalın'ın fotoğrafını paylaşan Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.
Soluğu hemen annesinin yanında alan Akalın, daha sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler" dedi.
DEMET'İN BABA ÖZLEMİ!
Ünlü şarkıcı, geçen günlerde de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla henüz 2 yaşındayken kaybettiği babasına olan özlemini dile getirmişti.
Babasını bir trafik kazası sonucunda kaybeden Demet Akalın, sosyal medya hesabında babası Ali Akalın'ın fotoğraflarını yayınlamıştı.
Baba özlemi çeken ünlü şarkıcı, yayınladığı kareye "Babam, kalbim. Ben de çok üzgünüm yaşayamadığımız yıllar için" notunu düşmüştü.
İşte o paylaşım...