Demet Akalın’ın “Sabahtan beri telefonunu açmıyor” dediği annesinin yanına koştu! Kaza geçiren Şenay Akalın korkuttu

Soluğu hemen annesinin yanında alan Akalın, daha sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler" dedi.

DEMET'İN BABA ÖZLEMİ! Ünlü şarkıcı, geçen günlerde de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla henüz 2 yaşındayken kaybettiği babasına olan özlemini dile getirmişti.

Babasını bir trafik kazası sonucunda kaybeden Demet Akalın, sosyal medya hesabında babası Ali Akalın'ın fotoğraflarını yayınlamıştı.

Baba özlemi çeken ünlü şarkıcı, yayınladığı kareye "Babam, kalbim. Ben de çok üzgünüm yaşayamadığımız yıllar için" notunu düşmüştü.