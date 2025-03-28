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Demet Akalın’dan ineklere konser! O görüntüler viral oldu: Ağlayacak az sonra!

Kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla yıllarca adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez bambaşka bir olayla sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Akalın, Intagram hesabında ineklere şarkı söylediği anları yayınladı. Ünlü şarkıcının o görüntüleri kısa sürede viral oldu.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 12:36 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 12:36
Demet Akalın’dan ineklere konser! O görüntüler viral oldu: Ağlayacak az sonra!

Hit şarkıları ve sivri dilli açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Demet Akalın’dan ineklere konser! O görüntüler viral oldu: Ağlayacak az sonra!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Akalın, Instagram'da yayınladığı son video ile takipçilerini şaşırttı.

Demet Akalın’dan ineklere konser! O görüntüler viral oldu: Ağlayacak az sonra!

52 yaşındaki ünlü şarkıcı, ineklere şarkı söylediği anları kayıt altına alıp sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Akalın’dan ineklere konser! O görüntüler viral oldu: Ağlayacak az sonra!

'Yalan mı' adlı parçayı söyleyen Akalın, şarkı bitiminde "Ay benim aşkım, dinledi. Ağlayacak az sonra" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın’dan ineklere konser! O görüntüler viral oldu: Ağlayacak az sonra!

Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın’dan ineklere konser! O görüntüler viral oldu: Ağlayacak az sonra!

Akalın'ın ineklere konser verdiği görüntülere beğeni yağarken birçok sosyal medya kullanıcısı da esprili yorumlarda bulundu.

Demet Akalın’dan ineklere konser! O görüntüler viral oldu: Ağlayacak az sonra!

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı...

Demet Akalın'dan ineklere 'Yalan mı' şarkısı!