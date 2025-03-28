Demet Akalın’dan ineklere konser! O görüntüler viral oldu: Ağlayacak az sonra!

Hit şarkıları ve sivri dilli açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın , son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

'Yalan mı' adlı parçayı söyleyen Akalın, şarkı bitiminde "Ay benim aşkım, dinledi. Ağlayacak az sonra" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu.