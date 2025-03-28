Demet Akalın’dan ineklere konser! O görüntüler viral oldu: Ağlayacak az sonra!

Hit şarkıları ve sivri dilli açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Akalın, Instagram'da yayınladığı son video ile takipçilerini şaşırttı.
52 yaşındaki ünlü şarkıcı, ineklere şarkı söylediği anları kayıt altına alıp sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
'Yalan mı' adlı parçayı söyleyen Akalın, şarkı bitiminde "Ay benim aşkım, dinledi. Ağlayacak az sonra" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu.
Akalın'ın ineklere konser verdiği görüntülere beğeni yağarken birçok sosyal medya kullanıcısı da esprili yorumlarda bulundu.
İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı...