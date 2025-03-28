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Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Akif karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ile ekranlara dönmeye hazırlanan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Nalçakan, son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 09:20
Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Kırmızı Oda gibi yapımlarda yer alan Celil Nalçakan, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Akif karakteriyle hafızalara kazındı.

Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Şimdilerde atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ile ekranlara dönmeye hazırlanan Celil Nalçakan, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Ünlü oyuncunun sosyal medyadaki son paylaşımı ise sevenlerini korkuttu.

Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Nalçakan, Instagram'dan yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Nalçakan, paylaşımında ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Nalçakan paylaşımına "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" notunu düştü.

Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Nalçakan'a aralarında Pınar Altuğ, Suzan Kardeş, Ayda Aksel, Necmi Yapıcı, Sevcan Orhan, Nilgün Belgün gibi isimlerinde bulunduğu birçok ünlü isimden geçmiş olsun mesajları yağdı.

Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

İşte Celil Nalçakan'ın hastaneden yayınladığı o fotoğraflar...

Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Celil Nalçakan