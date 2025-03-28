Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Kırmızı Oda gibi yapımlarda yer alan Celil Nalçakan , Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Akif karakteriyle hafızalara kazındı.

Şimdilerde atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ile ekranlara dönmeye hazırlanan Celil Nalçakan, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.