Ameliyat 6 saat sürdü! Celil Nalçakan ameliyathaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Kırmızı Oda gibi yapımlarda yer alan Celil Nalçakan, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Akif karakteriyle hafızalara kazındı.
Şimdilerde atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ile ekranlara dönmeye hazırlanan Celil Nalçakan, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun sosyal medyadaki son paylaşımı ise sevenlerini korkuttu.
Nalçakan, Instagram'dan yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Nalçakan, paylaşımında ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Nalçakan paylaşımına "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" notunu düştü.
Nalçakan'a aralarında Pınar Altuğ, Suzan Kardeş, Ayda Aksel, Necmi Yapıcı, Sevcan Orhan, Nilgün Belgün gibi isimlerinde bulunduğu birçok ünlü isimden geçmiş olsun mesajları yağdı.
İşte Celil Nalçakan'ın hastaneden yayınladığı o fotoğraflar...
Celil Nalçakan