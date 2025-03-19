PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Esra Bilgiç'in güzellik rutini ortaya çıktı! Gür saçlar ve pürüzsüz cilt

Esra Bilgiç, hem oyunculuğu hem de doğal güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren bir isim. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen Bilgiç, yalnızca yeteneğiyle değil, aynı zamanda pürüzsüz cildi ve gür saçlarıyla da güzellik ikonu haline geldi. Hayranları, onun bu doğal ve etkileyici görünümünün sırrını merak ederken, Esra Bilgiç, hem ekranlarda hem de sosyal medyada örnek alınan bir figür olmayı sürdürüyor. Güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken oyuncu, kariyerine hız kesmeden devam ederken, izleyicilerin kalbinde de taht kurmaya devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 23:39 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 08:37
Esra Bilgiç’in güzellik rutini ortaya çıktı! Gür saçlar ve pürüzsüz cilt

Başarılı oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, pürüzsüz cildi ve gür saçlarıyla dikkat çekiyor. Diriliş Ertuğrul'daki Halime Hatun karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü isim geçtiğimiz yıllarda bir dergiye verdiği röportajda güzellik ve bakım rutinlerini hayranlarıyla paylaştı.

Esra Bilgiç’in güzellik rutini ortaya çıktı! Gür saçlar ve pürüzsüz cilt

1. Doğal İçerikli Ürünler Tercih Ediyor

Güzelliğini doğallıktan yana kullanan Esra Bilgiç, cilt ve saç bakımında tamamen doğal içerikli ürünlere yöneliyor. Kimyasal içerikli kozmetiklerden kaçınan oyuncu, doğadan gelen saflığa inanıyor.

Esra Bilgiç’in güzellik rutini ortaya çıktı! Gür saçlar ve pürüzsüz cilt

2. Cilt Temizliği ve Nemlendirme Önemli

Bilgiç, cilt bakımında en çok dikkat ettiği konuların başında cilt temizliği ve nemlendirme geliyor. Her gün makyajdan arınmak ve cildin nefes almasını sağlamak için temizleme jelleri ve doğal tonikler kullanıyor. Cildini neme doyurmak için ise günde iki kez nemlendirici uyguluyor.

Esra Bilgiç’in güzellik rutini ortaya çıktı! Gür saçlar ve pürüzsüz cilt

3. Kirpik Bakımı İçin Hint Yağı Kullanıyor

Güzel oyuncu, kirpiklerini güçlendirmek ve dökülmelerini önlemek için Hint yağı kullanıyor. Hafif makyaj bile kirpiklerin yapısını bozabileceğinden, neredeyse her gün doğal bakım yağlarıyla kirpiklerini besliyor.

Esra Bilgiç’in güzellik rutini ortaya çıktı! Gür saçlar ve pürüzsüz cilt

4. Saçlarını Doğal Haline Bırakıyor

Bilgiç, sık sık fön çektirmek ya da şekillendirmek yerine, saçlarını doğal dalgasıyla kullanıyor. Isı işlemlerinden uzak durarak, saçlarının yıpranmasını önlüyor ve parlaklığını koruyor.

Esra Bilgiç’in güzellik rutini ortaya çıktı! Gür saçlar ve pürüzsüz cilt

5. Kaşları Doğal Halde Bırakıyor

Kaşlarını hiçbir zaman şekillendirmediğini belirten ünlü oyuncu, "Kaşlarımı bugüne dek hiçbir şekilde aldırmadım, tamamen doğal haliyle bırakıyorum." ifadelerini kullanıyor. Gür ve doğal kaşları, güzelliğinin en dikkat çeken detaylarından biri.

Esra Bilgiç’in güzellik rutini ortaya çıktı! Gür saçlar ve pürüzsüz cilt

6. Güneş Koruyucu Kullanıyor

Cildini zararlı UV ışınlarından korumak için her mevsim güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmiyor. Cildinin erken yaşlanmasını ve lekelenmesini önlemek için düzenli olarak SPF içeren ürünler tercih ediyor.

Esra Bilgiç’in güzellik rutini ortaya çıktı! Gür saçlar ve pürüzsüz cilt

7. Estetiğe İhtiyaç Duymuyor

Estetik yaptırdığına dair gelen sorulara net bir yanıt veren Bilgiç, "Estetiğe ihtiyacım yok, kendimle barışık yaşamaya önem veriyorum." diyerek doğal güzelliğini öne çıkarıyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi