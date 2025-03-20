Ünlü oyuncudan acı haber! Bizimkiler’in Hacer’i Filiz Küçüktepe vefat etti!

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Hacer karakteriyle hafızalara kazınan Filiz Küçüktepe 'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu, 75 yaşında vefat etti.

Beyne pıhtı atması nedeni ile hastaneye kaldırılan ve konuşma yetisini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.