Ünlü oyuncudan acı haber! Bizimkiler’in Hacer’i Filiz Küçüktepe vefat etti!

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Hacer karakteriyle hafızalara kazınan Filiz Küçüktepe'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu, 75 yaşında vefat etti.
Beyne pıhtı atması nedeni ile hastaneye kaldırılan ve konuşma yetisini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Filiz Küçüktepe yarın öğlen namazından sonra Kurtköy Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.
19 Aralık 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Filiz Küçüktepe, Perihan Abla'dan Bizimkiler'e, Uğurlugiller'den Züğürt Ağa'ya birçok efsane yapımda rol aldı.