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Ayşecan Tatari çileden çıktı: 'İhmaliniz kızımın bağırsaklarında...' Ayşecan Tatari çileden çıktı: 'İhmaliniz kızımın bağırsaklarında...'
1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyük gün belli oldu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyük gün belli oldu
Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı onu da tanıyoruz! Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı onu da tanıyoruz!
Magazin dünyası çalkalandı! Masumlar Apartmanı'nın yıldızının Şevket Çoruh ile el ele görüntüleri ortaya çıktı! Meğer geçmişte... Magazin dünyası çalkalandı! Masumlar Apartmanı'nın yıldızının Şevket Çoruh ile el ele görüntüleri ortaya çıktı! Meğer geçmişte...
3 gün içinde hesapta! Tüm emeklilere 2.000 TL yatacak! 3 gün içinde hesapta! Tüm emeklilere 2.000 TL yatacak!
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