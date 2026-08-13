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Ses kayıtları ortaya çıktı! Tuğyan Ülkem Gülter ve Seyhan Soylu'nun "aklandıktan sonra" planı

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada çok konuşulacak skandal ses kayıtları dava dosyasına girdi. Annesini öldürmekle suçlanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Tuğyan Ülkem Gülter'in "aklanma albümü" ve "kaçış planı" üzerine yaptığı konuşmalar kamuoyuna yansıdı. Önemli noktalardan birisi ise Tuğyan Ülkem Gülter ile magazin camiasında "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu arasındaki görüşmeler oldu.

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Şarkıcı Güllü’nün ölümünde kızına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün (52) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede; şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) 1 numaralı sanık, arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) 2 numaralı sanık olarak yer alırken, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Gülter'in annesini çok sevdiği 'Malkata' şarkısıyla odaya getirdiği, 'Hadi görüşürüz' diyerek kalça altından kavrayıp, ayaklarını yerden kestikten sonra 18 metre yükseklikteki pencereden attığı kaydedildi.

Soruşturmayı değiştirecek yeni ses kayıtları ortaya çıktı

Yaklaşık bir yıldır süren soruşturmada, cinayet şüphesini daha da güçlendiren ve soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni ses kayıtlarına atv Haber ulaştı.

Video Oynatma İkonu Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada skandal ses kaydı!
Tuğyan Ülkem Gülter’in aklanma sonrası albüm projesi planı

"AKLANSIN, ANNESİNİN ANISINA ALBÜM YAPIYORUZ DERİZ"

Dava dosyasına giren kayıtlarda, annesini öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ile magazin camiasında "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu arasındaki görüşmeler yer aldı.

Konuşmalarda, Gülter'in davadan aklanmasının ardından merhum şarkıcının vasiyetiymiş gibi gösterilecek bir albüm projesiyle kamuoyu algısı oluşturulmaya çalışıldığı görüldü.

Bahsi geçen konuşmada Seyhan Soylu'nun, "Güzel bir albüm yaptırmak, annenin anısına yapıyormuş gibi, sana güzel bir yol yaptıracağım, anladın mı?" diyerek Gülter'le, ünlü sanatçının vasiyetiymiş gibi sunulacak bir albüm planı yaptığı tespit edildi.

Tutuklu sanıktan ’40 kiloya düştü’ haberi yaptırma talebi

Seyhan Soylu konuşmasının devamında kurgulanan planın ayrıntılarına yer vererek "En çok istediği şey kızının sesi çok güzel, onu da çok iyi hazırlamak. Kızı hemşire olmayı tercih etmiş, istememiş falan yapıyorum." dedi.

Bu planlara karşılık Tuğyan Ülkem Gülter, "İnşallah" diyerek onay verdi.

Nişanlısıyla kaçış planı yapan Gülter’in ses kaydı

PR ÇALIŞMASI: KİLO HABERİ YAPTIRMA İSTEĞİ

Kayıtlarda yer alan bir diğer ayrıntıda ise Tuğyan Ülkem Gülter'in mağduriyet algısı oluşturmak adına kendisi hakkında "40 kiloya kadar düştü" şeklinde haber yaptırmak istediği ifadeler yer buluyor.

NİŞANLISIYLA KAÇIŞ PLANI

Dosyanın en kritik bölümlerinden birini ise Tuğyan Ülkem Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasında geçen konuşmalar oluşturdu.

Ses kaydında Gülter'in "Bizim bu kadar burada durmamız lazım, kaçmak için geç bile kaldık" diyerek açıkça kaçış planı yaptığı ve yakınlarını başkalarına emanet etmekten bahsettiği duyuldu.

Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel