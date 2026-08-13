Ses kayıtları ortaya çıktı! Tuğyan Ülkem Gülter ve Seyhan Soylu'nun "aklandıktan sonra" planı

PR ÇALIŞMASI: KİLO HABERİ YAPTIRMA İSTEĞİ

Kayıtlarda yer alan bir diğer ayrıntıda ise Tuğyan Ülkem Gülter'in mağduriyet algısı oluşturmak adına kendisi hakkında "40 kiloya kadar düştü" şeklinde haber yaptırmak istediği ifadeler yer buluyor.

NİŞANLISIYLA KAÇIŞ PLANI

Dosyanın en kritik bölümlerinden birini ise Tuğyan Ülkem Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasında geçen konuşmalar oluşturdu.

Ses kaydında Gülter'in "Bizim bu kadar burada durmamız lazım, kaçmak için geç bile kaldık" diyerek açıkça kaçış planı yaptığı ve yakınlarını başkalarına emanet etmekten bahsettiği duyuldu.