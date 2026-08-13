Ses kayıtları ortaya çıktı! Tuğyan Ülkem Gülter ve Seyhan Soylu'nun "aklandıktan sonra" planı
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada çok konuşulacak skandal ses kayıtları dava dosyasına girdi. Annesini öldürmekle suçlanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Tuğyan Ülkem Gülter'in "aklanma albümü" ve "kaçış planı" üzerine yaptığı konuşmalar kamuoyuna yansıdı. Önemli noktalardan birisi ise Tuğyan Ülkem Gülter ile magazin camiasında "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu arasındaki görüşmeler oldu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: