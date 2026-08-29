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Ağustos Türk'ün ayı: Malazgirt'ten 30 Ağustos'a... 10 uçağa karşı 2 uçakla başlayan mücadele

Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Büyük Taarruz'a uzanan süreçte Türk tarihinin kaderini değiştiren birçok kritik zafer, "zaferler ayı" olarak anılan ağustos ayında kazanıldı. 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'dan, 30 Ağustos 1922'de kesin zaferi kazanan Gazi Mustafa Kemal'e uzanan bu tarihi süreç, Türk milletinin askeri dehasını ve bağımsızlık azmini simgeliyor.

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Türk tarihinin şanlı zaferleri ağustos ayında kazanıldı

Türk milletinin mukaddes vatan topraklarında yazdığı en büyük kahramanlık destanları, tarihe "zaferler ayı" olarak kazınan ağustos ayında mühürlendi.

Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kutlu kapıdan, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Taarruz ile vatanı düşman işgalinden temizlediği güne kadar imza atılan tüm şanlı zaferler, milletimizin bağımsızlık azmini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Malazgirt Zaferi Anadolu’nun kapılarını açtı

ECDADIN ANADOLU'DA YAZDIĞI ZAFERLER GEÇİDİ

Malazgirt Zaferi (26 Ağustos 1071): Sultan Alparslan, kefen niyetine giydiği beyaz elbisesi ve hilal taktiğiyle Bizans ordusunu mağlup etti. Böylece Türklere Anadolu'nun kapıları açılmış oldu.

Sultan Alparslan, 26 Ağustos cuma günü ordusuyla namaz kılıp dua ettikten sonra beyaz kefene benzeyen bir elbise giyerek askerlerine, "Şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra oğlum Melikşah'ı tahta çıkarın ve ona bağlı kalın. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir." diye seslendi.

Otlukbeli Zaferi ile Anadolu’da Osmanlı hakimiyeti güçlendi

Otlukbeli Zaferi (11 Ağustos 1473): Osmanlı ordusu ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın kuvvetleri arasında Otlukbeli Savaşı yapıldı. Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu, Akkoyunlu kuvvetlerini mağlup ederek Anadolu'daki Osmanlı hakimiyetini güçlendirdi.

Otlukbeli Savaşı, Anadolu'da, Erzincan'ın Tercan Ovası'nda "Otlukbeli" denilen yerde gerçekleşti.

Çaldıran ve Mercidabık Osmanlı hakimiyetini genişletti

Çaldıran ve Mercidabık Zaferleri (1514-1516): Van'ın 90 kilometre kuzeydoğusundaki Çaldıran Ovası'nda, 23 Ağustos 1514'te yapılan ve her ikisi de Türk olan Osmanlı ve Safevi devletleri arasındaki Çaldıran Savaşı ise döneminde Osmanlı devletinin kaderini tayin eden bir savaş olarak kabul edildi.

24 Ağustos 1516'da kazanılan Mercidabık Zaferi ile Osmanlı Devleti'nin Suriye ve Filistin'e uzanan hakimiyetinin önü açıldı. Bu zafer aynı zamanda Mısır'a giden yolun açılmasında önemli rol oynadı.

Mohaç Zaferi: İki saatte kazanılan tarihi zafer

Belgrad ve Mohaç Destanı (1521-1526): 1521'de Belgrad'ın fethedilmesiyle Osmanlı Devleti Orta Avrupa'ya doğru önemli bir adım attı. Beş yıl sonra, 29 Ağustos 1526'da Mohaç Zaferi geldi. Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusuyla, Macaristan Kralı 2. Layoş komutasındaki Macar ordusu arasında Mohaç Savaşı gerçekleşti.

Osmanlı ordusu, Kanuni Sultan Süleyman'ın emir ve komutasında, birliklerini Macaristan'a doğru yöneltti. İki ordu Mohaç Meydanı'nda karşı karşıya geldi ve savaşı, iki saat gibi kısa sürede Osmanlı ordusu kazandı.

Erzurum Kongresi’nde milli bağımsızlık kararları alındı

KURTULUŞ SAVAŞI'NIN DÖNÜM NOKTALARI DA AĞUSTOSTA YAŞANDI

Milli Mücadele döneminde de ağustos ayı kritik gelişmelere sahne oldu.

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında düzenlenen Erzurum Kongresi'nde milli bağımsızlık ve milli sınırlar konusunda önemli kararlar alındı. Kongrede, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada Türk vatanı olan toprakların parçalanamayacağı vurgulandı.

Sakarya Meydan Muharebesi: 22 gün 22 gece süren destansı mücadele

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos 1921): "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." parolasıyla 22 gün 22 gece süren amansız mücadele, Türk milletinin şanlı şahlanışını başlattı.

Sakarya Zaferi’nin önemi

Türk ordusu, 13 Eylül 1921'de Sakarya nehrinin doğusundan Yunan kuvvetlerini geri püskürttü.

Sakarya Zaferi, Milli Mücadele'nin seyrini değiştirdi ve Türk ordusunun Büyük Taarruz'a uzanan süreçte stratejik üstünlüğü ele geçirmesini sağladı.

Büyük Taarruz için kapsamlı hazırlıklar başlatıldı

BÜYÜK TAARRUZ'A GİDEN YOL NASIL HAZIRLANDI?

Sakarya Zaferi'nin ardından hedef belliydi: İşgal kuvvetlerine karşı son ve kesin darbeyi vurmak. Ancak bunun için Türk ordusunun kapsamlı şekilde hazırlanması gerekiyordu.

İşgal güçlerinin sahip olduğu askerî imkanlar Türk ordusundan çok daha fazlaydı. Silah, mühimmat, araç ve teçhizat konusunda ciddi eksiklikler bulunuyordu.

Buna rağmen Milli Mücadele'nin bütün imkanları ordunun güçlendirilmesi için seferber edildi.

İngiliz destekli Yunan ordusuna karşı büyük seferberlik

"DÜŞMAN BİZE GÖRE GÜÇLÜYDÜ"

Dönemin küresel gücü İngiltere tarafından desteklenen bir Yunan ordusu olduğunu söyleyen Dr. Zekeriya Türkmen, TRT Haber'e şöyle anlatmıştı:

"Bize göre güçlüydü. Ordunun silah ve teçhizatın artırılması, Sovyetler'den yardımların talep edilmesi, dolaylı yoldan İtalya ve Fransa üzerinden bir takım yardımların alınması söz konusuydu. Silah, teçhizat bakımından eşit değildi, onların 10 uçağı bizim 2 vardı. Onların 4 bin kamyonu vardı, bizim aşağı yukarı bin 200.

Ankara'da Abidinpaşa'da subay talimgahı açıldı. 1920'nin Temmuz ayında açıldı. 3 aylık hızlandırılmış kurslarla zabit vekillerini mezun ettik. 7-8 Ağustos tarihinde milli yükümlülük emirlerini yayınlayacaktı. 10 farklı emirdi bunlar. Bu emirlerde ordunun donanımı, teçhizatı, silahlandırılması, iaşe ve ibadetesini oluşturulmasında önemli kararlar yer alıyordu."

Topyekün Harp İlkesi benimsendi

SİLAH VE TEÇHİZAT İÇİN BÜYÜK SEFERBERLİK

Milli Mücadele'nin neredeyse bütün imkanları ordunun ihtiyaçları için seferber edildi. Yoksulluk ve yokluğa rağmen "Topyekun Harp İlkesi" benimsendi.

1922 yılının yaz aylarına gelindiğinde hazırlıkların son aşamasına geçildi.

Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'un mümkün olduğunca gizli yürütülmesini istedi. Taarruzun zamanının ve yönünün düşman tarafından önceden öğrenilmemesi için çeşitli tedbirler alındı.

Büyük Taarruz futbol maçı bahanesiyle gizlice planlandı

Dr. Zekeriya Türkmen şu şekilde konuşmuştu:

"1922'nin Ağustos başından itibaren Ankara'da yapılan görüşmelere baktığımız zaman büyük taarruz öncesi bir futbol maçı bahanesiyle milleti Ankara'ya toplayıp, kendisi gizli bir şekilde Batı cephesine gidip, harekatı beklenmedik zamanda başlatacak."

Düşman kuvvetleri çembere alındı

DÜŞMANA KARŞI "KURT KAPANI" TAKTİĞİ

Yunan ordusunun doğudan beklemediği bir anda, gece yürüyüşüyle Şuhut Dağları üzerinden taarruza geçildi.

Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı ordu, 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. 30 Ağustos'a kadar çembere alınan düşman kuvvetleri, Dumlupınar'da yenilgiye uğratıldı.

30 Ağustos Zaferi'nin ardından 1 Eylül'de Dumlupınar'dan "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini veren Mustafa Kemal Paşa, Yunan ordusunun takip edilmesini istedi.

Galeri fotoğrafları

Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşivi ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.

Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel