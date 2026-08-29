Ağustos Türk'ün ayı: Malazgirt'ten 30 Ağustos'a... 10 uçağa karşı 2 uçakla başlayan mücadele

Çaldıran ve Mercidabık Zaferleri (1514-1516): Van'ın 90 kilometre kuzeydoğusundaki Çaldıran Ovası'nda, 23 Ağustos 1514'te yapılan ve her ikisi de Türk olan Osmanlı ve Safevi devletleri arasındaki Çaldıran Savaşı ise döneminde Osmanlı devletinin kaderini tayin eden bir savaş olarak kabul edildi.

24 Ağustos 1516'da kazanılan Mercidabık Zaferi ile Osmanlı Devleti'nin Suriye ve Filistin'e uzanan hakimiyetinin önü açıldı. Bu zafer aynı zamanda Mısır'a giden yolun açılmasında önemli rol oynadı.