Ağustos Türk'ün ayı: Malazgirt'ten 30 Ağustos'a... 10 uçağa karşı 2 uçakla başlayan mücadele
Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Büyük Taarruz'a uzanan süreçte Türk tarihinin kaderini değiştiren birçok kritik zafer, "zaferler ayı" olarak anılan ağustos ayında kazanıldı. 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'dan, 30 Ağustos 1922'de kesin zaferi kazanan Gazi Mustafa Kemal'e uzanan bu tarihi süreç, Türk milletinin askeri dehasını ve bağımsızlık azmini simgeliyor.
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