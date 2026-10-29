KOMANDO BANDO KONSERİ VE PARKLARI DOLDURAN BİNLER

SOLOTÜRK uçuşu öncesinde Muharip Hava Kuvvetleri Bandosu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korosu parkı dolduran 7'den 70'e binlerce vatandaşa Cumhuriyet konserleri sundu.