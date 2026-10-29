Kapanan köy okulunda yıllar sonra 29 Ekim heyecanı! 8 yaşındayken ezberlediği şiiri 70 yaşında tekrar okudu
Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, 81 ilde düzenlenen coşkulu törenlerle kutlandı. Meydanları ve salonları dolduran binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla Cumhuriyet sevgisini haykırırken; 22 yıl önce kapanan ilkokulunun önünde toplanan 70 yaşındaki teyzelerden gökyüzünü nefes kesen akrobasi hareketleriyle selamlayan SOLOTÜRK gösterisine kadar Türkiye'nin dört bir yanında unutulmaz anlar yaşandı.
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