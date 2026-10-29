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Kapanan köy okulunda yıllar sonra 29 Ekim heyecanı! 8 yaşındayken ezberlediği şiiri 70 yaşında tekrar okudu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, 81 ilde düzenlenen coşkulu törenlerle kutlandı. Meydanları ve salonları dolduran binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla Cumhuriyet sevgisini haykırırken; 22 yıl önce kapanan ilkokulunun önünde toplanan 70 yaşındaki teyzelerden gökyüzünü nefes kesen akrobasi hareketleriyle selamlayan SOLOTÜRK gösterisine kadar Türkiye'nin dört bir yanında unutulmaz anlar yaşandı.

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Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı

Eskişehir semalarında gökyüzünü nefes kesen akrobasi hareketleriyle selamlayan SOLOTÜRK gösterisinden şiir okuyan teyzelere kadar Türkiye'nin her köşesinden unutulmaz anlar kaydedildi.

SOLOTÜRK Eskişehir semalarında nefes kesen gösteri yaptı

NEFES KESEN SOLOTÜRK İMZASI

Ellerinde Türk bayraklarıyla parkı dolduran 7'den 70'e binlerce vatandaş, gösteri saatini heyecanla bekledi. SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği yaklaşık 30 dakikalık gösteri uçuşu gökyüzünde adeta nefes kesti. Parkı dolduran kalabalık, uçağın zorlu akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Minik vatandaş bayrağıyla askeri marşlara eşlik etti

ASKERİ MARŞLARA BAYRAĞIYLA EŞLİK EDEN KÜÇÜK ÇOCUK
Edirne'deki törende askeri birliklerin marşları sırasında elindeki Türk bayrağını coşkuyla sallayarak askerlerin temposuna ayak uyduran küçük çocuk, tören alanındaki tüm dikkatleri üzerine çekti.

Eskişehir’de Cumhuriyet konseri binleri buluşturdu

KOMANDO BANDO KONSERİ VE PARKLARI DOLDURAN BİNLER
SOLOTÜRK uçuşu öncesinde Muharip Hava Kuvvetleri Bandosu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korosu parkı dolduran 7'den 70'e binlerce vatandaşa Cumhuriyet konserleri sundu.

4 yaşındaki Yağız’ın pilot olma hayali dikkat çekti

SOLOTÜRK HEYECANI
Eskişehir'de SOLOTÜRK gösterisini izleyen 4 yaşındaki Yağız Uzun, dedesiyle birlikte gösteriyi heyecanla takip etti. Yağız'ın "İleride pilot olacağım" sözleri törene damga vurdu.

Artvin’de jandarma komandolarından görkemli gösteri

ARTVİN MEYDANINDA JANDARMA KOMANDO GÖSTERİSİ
Artvin'de sabahın erken saatlerinden itibaren meydanları dolduran vatandaşlar, jandarma komando birliğinin sergilediği nefes kesen gösteriyi gururla ve ilgiyle takip etti.

22 yıl sonra kapalı okulda Cumhuriyet coşkusu

KAPANAN OKULDA YILLAR SONRA AYNI HEYECAN
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Güneycik Mahallesi'nde sakinler, çocuk nüfusu azaldığı için 2002 yılında kapanan ilkokul binasının önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla eski okullarını süsleyen vatandaşlar, ilkokul çağlarındaki coşkuyu yeniden yaşadı.

70 yaşındaki Makbule Teyze 62 yıl önceki şiiri okudu

8 YAŞINDA EZBERLEDİĞİ ŞİİRİ OKUYAN MAKBULE TEYZE

Adını Atatürk'ün kız kardeşi Makbule'den alan 70 yaşındaki Makbule Petek, ilkokul 2. sınıfta 8 yaşındayken ezberlediği 29 Ekim şiirini yıllar sonra tekrar kurulan kürsüye çıkarak aynı heyecanla okudu.

Edirne’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

SERHAT ŞEHRİNDE COŞKULU KUTLAMA
Edirne'deki resmi törenlerde salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

70 yaşındaki kadınlar bayraklarla yürüyüş yaptı

70 YAŞINDAKİ TEYZELER ELİNDE BAYRAKLARLA YÜRÜDÜ
Güneycik Mahallesi'nin 60-70 yaş arasındaki kadınları, kendi elleriyle hazırladıkları "Yaşasın Cumhuriyet" ve "Cumhuriyetle Doğmuşum, Cumhuriyetle Yaşıyorum" yazılı pankartları taşıyarak mahalle içinde geçit töreni düzenledi.

Köyde camiden anonsla Cumhuriyet Bayramı daveti

KÖY CAMİSİNDEN ANONSLA BAYRAM DAVETİ
Cami hoparlöründen yapılan duyuruyla bayram kutlamasına davet edilen mahalle sakinleri, aylar öncesinden şiir okuma görevi almak için büyük bir heyecanla hazırlandı.

Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel