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Kemer takmamak bu riski 7 kat artırıyor! “Bana bir şey olmaz” diyenlere hayati uyarı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı otobüs kazası, emniyet kemerinin hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kazada iki şoförün de emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenilirken yolcuların kemer kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) araştırmaları, emniyet kemerinin trafik kazalarında ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor. Peki emniyet kemeri neden hayati önem taşıyor, hangi yanlış inanışlar sürücüleri ve yolcuları risk altında bırakıyor? Kısa mesafede, düşük hızda ve arka koltukta seyahat ederken bile emniyet kemeri takmanın önemi araştırmalarla yeniden gündeme geldi.

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Akhisar’daki feci kazada emniyet kemeri detayı: Şoförlerin kemeri takılıydı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı otobüs kazası, emniyet kemerinin hayati önemini bir kez daha gündeme getirdi.

HER İKİ ŞOFÖRÜN DE EMNİYET KEMERİ TAKILIYDI

My World Tur'a ait tur otobüsünün tırla çarpışmasının ardından yan devrildiği kazada, şoförlerin emniyet kemerlerinin takılı olduğu öğrenilirken yolcuların kemer kullanıp kullanmadığına ilişkin henüz net bilgiye ulaşılamadı.

Her yolculukta altı çizilen emniyet kemeri, özellikle çarpışma ve devrilme gibi ağır kazalarda araç içindeki kişilerin savrulmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Emniyet kemeri neden hayat kurtarıyor? İşte bilimsel açıklama

EMNİYET KEMERİ NEDEN GEREKLİDİR?

Emniyet kemerinin yararları farklı kaza türlerinde görülse de ölüm ve ağır yaralanmaların meydana geldiği çarpma ve çarpışma kazalarında koruyucu etkisi daha belirgin hale geliyor.

Bir araç çarpışma anında çok kısa sürede durabilir ancak araç içerisinde bulunan kişiler ve eşyalar hareketlerinin etkisiyle ilerlemeyi sürdürebilir. Emniyet kemeri takılı değilse araçtaki kişiler, hareketleri başka bir engel tarafından durdurulana kadar ilerlemeye devam eder. Bu sırada direksiyona, kontrol paneline, ön cama veya aracın diğer bölümlerine çarpma riski ortaya çıkar.

Doğru takılmış bir emniyet kemeri, çarpışma sırasında insan bedenini çeşitli şekillerde koruyor. Kemer, vücutta meydana gelen sarsıntının etkisini azaltmaya yardımcı oluyor, çarpışma kuvvetini vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendiriyor ve kuvvetin tek bir noktada yoğunlaşmasını önlemeye katkı sağlıyor.

Ayrıca kişinin koltuktan fırlamasını engellemeye yardımcı olarak baş ve omurilik gibi hassas bölgelerin araç içindeki yüzeylere çarpma riskini azaltıyor.

Emniyet kemeri, kazayı önleyen bir donanım değil, kaza meydana geldiğinde ölüm ve yaralanma riskini azaltmak amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik sistemi olarak öne çıkıyor.

EGM’nin araştırması ortaya koydu: Emniyet kemeri ölüm riskini yüzde 45 azaltıyor

EGM'NİN PAYLAŞTIĞI ARAŞTIRMALARDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

EGM'nin emniyet kemerinin etkilerine ilişkin bilgilendirmesinde yer verilen araştırma sonuçları, kemer kullanımının ağır yaralanmaların ve can kayıplarının azaltılmasındaki rolünü ortaya koyuyor.

Bilgilendirme
Detayları
Ağır yaralanma riski
Üç noktalı emniyet kemerlerinin otomobillerde ağır yaralanma riskini yüzde 45, kamyonetlerde ise yüzde 60 oranında azalttığı belirtiliyor.
Ölümlü kazalarda zarar görmeme oranı
Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların yüzde 24,8'inin kazayı herhangi bir zarar görmeden atlattığı, kemer kullanmayanlarda ise bu oranın yüzde 6,3 olduğu aktarılıyor.
Arka koltukta emniyet kemeri
İleri düzey araştırmalarda arka koltukta emniyet kemeri kullanımının arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların üçte ikisini, ön koltuktaki ölümlerin ise yüzde 6'sını önlediğinin saptandığı belirtiliyor. Aynı araştırma sonuçlarında arka koltuk kemerlerinin ağır yaralanmaların şiddetini yüzde 50 oranında azalttığı ifade ediliyor.
TRL analizleri
İngiltere Ulaşım Araştırma Laboratuvarı (TRL) analizlerinde, emniyet kemeri kullanımının daha düşük olduğu arka koltuklarda yolcuların yaralanma riskinin iki kat, araçtan fırlama riskinin ise yedi kat fazla olduğu bildiriliyor. Arka koltukta kemer takmayanların özellikle baş, yüz ve boyun bölgelerinden yaralandığı; araçtan fırlamanın da önemli yaralanma nedenleri arasında yer aldığı belirtiliyor.
EGM bilgilendirmesi
EGM'nin bilgilendirmesinde, emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu ülkelerde ölüm ve yaralanma oranlarının kullanımın zorunlu olmadığı ülkelere göre yüzde 40 daha düşük olduğu yönündeki araştırma sonucu da yer alıyor.
Avustralya - Viktorya
Avustralya'nın Viktorya eyaletinde 1970 yılında emniyet kemeri kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından, 1974 yılı istatistiklerinde ölümlerde yüzde 37, yaralanmalarda yüzde 41 ve omurilik zedelenmelerinde yüzde 27 azalma görüldüğü aktarılıyor.
ABD - 1995
ABD'de 1995 yılında emniyet kemerlerinin 9 bin 797, hava yastıklarının 475, çocuk koruma sistemlerinin ise 279 kişinin hayatını kurtardığı belirtiliyor.
Kanada
Kanada'da 1989'dan itibaren emniyet kemerlerinin 2 bin 400 kişinin hayatını kurtardığı, 55 bin kişinin yaralanmasını önlediği ve sosyal ve sağlık maliyetlerinde 3 milyon dolar tasarruf sağladığı ifade ediliyor. Aynı ülkede 1995 yılında ölümlü kazalarda koruyucu sistem kullanmayanların yüzde 25'inin araç dışına fırladığı bilgisi de paylaşılıyor.
Kısa mesafede kemer takmak gereksiz mi? İşte şaşırtan istatistikler

KISA MESAFEDE EMNİYET KEMERİ TAKMAK GEREKSİZ Mİ?

Emniyet kemeriyle ilgili en yaygın yanlış inanışlardan biri, kısa mesafeli yolculuklarda kemer takmanın gerekli olmadığı düşüncesi. Ancak kazalar yalnızca uzun yolculuklarda meydana gelmiyor. Günlük güzergahlarda, evin yakınında veya şehir içindeki yollarda da ölümcül kazalar yaşanabiliyor.

EGM'nin bilgilendirmesinde, ölümlü trafik kazalarının yüzde 80'inin evden 30-35 kilometre uzaklıkta ve saatte 55-60 kilometrenin altındaki hızlarda meydana geldiği belirtiliyor. Trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin yüzde 35'inin de şehir içinde, çoğunlukla günlük güzergahlarda gerçekleştiği aktarılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 1999 yılında Ankara'da trafik yoğunluğunun fazla olduğu 27 kavşakta yaptığı gözlem araştırmasında, 40 bin 587 özel araç sürücüsünden 8 bin 557'sinin emniyet kemeri kullandığı tespit edildi. Bu sayı, sürücülerin yüzde 21,08'ine karşılık geliyor. Aynı araştırmada arka koltukta oturan yolcular arasında emniyet kemeri kullanan kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

EGM'nin aktardığı 2001 yılı kaza istatistiklerinde ise kazaların yüzde 88,79'unun yerleşim alanlarında meydana geldiği, yaralanmaların yüzde 66,03'ünün ve ölümlerin yüzde 44,31'inin bu kazalar sonucunda ortaya çıktığı bildiriliyor. Bu verilere jandarmanın denetlediği kırsal alanlardaki kaza istatistiklerinin dahil olmadığı da belirtiliyor.

Bu veriler, emniyet kemerinin yalnızca uzun yolculuklarda değil, günlük ulaşımda da neden önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Düşük hızda kaza yapmak güvenli değil: Saatte 30 km bile ölümcül olabiliyor

DÜŞÜK HIZDA KAZA YAPMAK DA TEHLİKELİ

Emniyet kemeriyle ilgili bir diğer yanlış inanış, düşük hızlarda meydana gelen çarpışmaların ciddi yaralanmalara yol açmayacağı düşüncesi. EGM'nin bilgilendirmesinde, saatte 30 kilometre hızla meydana gelen bir çarpışmada bile emniyet kemeri takmayan kişinin ağır yaralanma riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiliyor.

Kemer takmayan yaralıların yüzde 70'inin saatte 50 kilometrenin altındaki hızlarda seyahat ederken yaralandığı bilgisi aktarılıyor. Ayrıca saatte 50 kilometre hızla gerçekleşen bir çarpışmanın, yaklaşık dördüncü kattan düşmenin etkisine eşdeğer olduğu ifade ediliyor.

Bu nedenle düşük hızda seyahat etmek, emniyet kemerine ihtiyaç olmadığı anlamına gelmiyor. Çarpışmanın şiddeti ve vücudun maruz kaldığı kuvvet, yalnızca hızla değil, kazanın meydana geliş biçimiyle de ilişkili.

İyi sürücü olmak yetmiyor: Başkasının hatası sizin hayatınızı tehdit edebilir

"İYİ SÜRÜCÜYÜM, KAZA YAPMAM" DÜŞÜNCESİ YANLIŞ

Emniyet kemeri kullanmayan bazı sürücüler, iyi araç kullandıklarını ve kaza yapmayacaklarını düşündükleri için kemere ihtiyaç duymadıklarını savunuyor. Ancak trafik kazaları yalnızca sürücünün kendi davranışlarından kaynaklanmıyor. Başka bir sürücünün yaptığı hata da kazaya neden olabiliyor.

EGM'nin bilgilendirmesinde bu durum, iyi bir sürücü olmanın kişinin kendisinin kaza yapmasını önleyebileceği ancak başka bir sürücünün kendisine çarpmasını engelleyemeyeceği gerçeğiyle açıklanıyor.

Dolayısıyla sürüş deneyimi, dikkat ve trafik kurallarına uyum önemli olsa da bunlar emniyet kemerinin sağladığı korumanın yerini tutmuyor.

Çarpışma anında direksiyona tutunmak işe yaramıyor: 2 tonluk etkiye karşı koyulamaz

ÇARPIŞMA ANINDA DİREKSİYONA TUTUNMAK YETERLİ DEĞİL

Bazı sürücüler ve yolcular, kaza anında direksiyona, kapı kollarına veya araç içerisindeki diğer bölümlere tutunarak kendilerini koruyabileceklerini düşünüyor. Ancak çarpışma sırasında ortaya çıkan kuvvet, insanın kol ve bacaklarıyla kendisini sabit tutmasını son derece zorlaştırıyor.

EGM'nin bilgilendirmesinde, saatte 50 kilometre hızla bir duvara çarpılması sırasında iki tonu aşan bir etki oluşabildiği belirtiliyor. İnsan vücudunun yalnızca kas gücüyle bu kuvvete karşı koyması mümkün olmadığı için tutunmaya çalışmak, emniyet kemerinin yerini tutmuyor.

Emniyet kemerleri, çarpışma sırasında oluşan yüksek kuvvetlere karşı yolcuyu koltuğunda tutmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanıyor. Araç içerisindeki tutunma noktaları ise insan bedenini çarpışma kuvvetlerine karşı korumak amacıyla emniyet kemerinin yerine geçecek şekilde tasarlanmıyor.

Aynı nedenle kaza anında bir çocuğu kollarından tutarak korumaya çalışmak da yeterli olmuyor. Çarpışma sırasında yetişkinin çocuğu güvenli biçimde tutabilmesi mümkün olmayabiliyor.

Araçtan dışarı fırlamak 25 kat daha ölümcül: Emniyet kemeri hayat kurtarıyor

ARAÇTAN DIŞARI FIRLAMAK BÜYÜK TEHLİKE

Emniyet kemerine ilişkin yanlış inanışlardan biri de kaza sırasında araçtan dışarı fırlamanın daha güvenli olabileceği düşüncesi. Oysa araçtan dışarı fırlamak, yolcunun yol yüzeyine, başka bir araca, kaldırıma veya çevredeki diğer engellere çarpmasına neden olabiliyor.

EGM'nin bilgilendirmesinde, kaza anında araçtan dışarı fırlayan kişilerin ölüm riskinin araç içinde kalanlara kıyasla 25 kat daha fazla olabildiği belirtiliyor.

Emniyet kemeri, çarpışma sırasında yolcunun araç içinde kalmasına yardımcı olarak dışarı savrulma riskini azaltıyor. Bu nedenle araçtan dışarı fırlamayı tercih etmek, kazadan daha az zararla kurtulmayı sağlayan bir yöntem değil.

Emniyet kemeri araçtan çıkmayı engeller mi? İşte gerçekler

EMNİYET KEMERİ KAZA ANINDA ARAÇTAN ÇIKMAYI ENGELLER Mİ?

Bazı sürücüler, kaza sırasında aracın yanması veya suya düşmesi halinde emniyet kemerinin kendilerini araç içerisinde kilitlemesinden endişe ediyor. Ancak EGM'nin bilgilendirmesinde, yanma ve suya dalma gibi durumların kazaların küçük bir bölümünü oluşturduğu, bu tür olaylarda dahi emniyet kemeri kullanmanın önemini koruduğu belirtiliyor.

Kemer takmayan bir kişinin çarpışma sırasında araç içerisinde savrulması veya bilincini kaybetmesi, araçtan çıkmasını zorlaştırabiliyor. Emniyet kemeri ise yolcunun araç içinde kontrolsüz biçimde hareket etmesini önlemeye yardımcı oluyor.

EGM'nin aktardığı bilgilendirmede, emniyet kemeri kullananların yangın durumunda hayatta kalma şansının beş kat, aracın suya batması durumunda ise üç kat fazla olduğu yönündeki sonuçlara da yer veriliyor. Kemerin sıkışması ise son derece ender karşılaşılan bir durum olarak aktarılıyor.

Emniyet kemeri rahatsız ediyorsa ne yapmalı? Uzmanlar uyarıyor

EMNİYET KEMERİ RAHATSIZ EDİYORSA NE YAPILMALI?

Emniyet kemerini rahatsız edici bulmak, bazı kişilerin kemer kullanmamasının nedenleri arasında yer alıyor. Ancak modern emniyet kemerleri, yolcunun hareket etmesine izin verecek ve ani bir çarpışma durumunda kilitlenerek koruma sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Kemerin omuzdan gelen bölümünün doğru konumda bulunması ve kemerin vücuda uygun biçimde takılması önem taşıyor. Emniyet kemerinin doğru ayarlanmaması veya yanlış konumlandırılması, beklenen koruyucu etkinin azalmasına neden olabiliyor.

Kemer kullanımına alışkın olmayan kişiler başlangıçta rahatsızlık hissedebilse de düzenli kullanım zamanla bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Geçici rahatsızlık hissi, trafik kazası sonucunda oluşabilecek ağır yaralanma veya kalıcı sakatlık riskiyle karşılaştırıldığında emniyet kemeri kullanımı temel bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor.

Hava yastığı varsa kemer gereksiz mi? Hayati önem taşıyan detay

HAVA YASTIĞI VARSA EMNİYET KEMERİNE GEREK KALMIYOR MU?

Araçlarda hava yastığı bulunması, emniyet kemeri kullanımını gereksiz hale getirmiyor. Hava yastıkları, özellikle önden ve öne yakın çarpmalarda baş ve göğüs yaralanmalarını azaltmaya yardımcı olmak üzere tasarlanıyor.

Hava yastığı, emniyet kemerinin yerine geçen bağımsız bir koruma sistemi değil, kemerle birlikte çalışan tamamlayıcı bir güvenlik donanımı. EGM'nin hava yastığıyla ilgili bilgilendirmesinde de emniyet kemerinin her zaman ve doğru biçimde takılması gerektiği vurgulanıyor. Kemer takılmadığında kişi çarpışma sırasında araç içerisindeki yüzeylere çarpabiliyor ve hava yastığı bulunsa bile ciddi biçimde yaralanabiliyor.

Hava yastıkları ayrıca aracın yandan veya arkadan çarpılması ya da devrilmesi gibi her kaza türünde aynı şekilde koruma sağlayacak biçimde tasarlanmıyor. Bu nedenle hava yastığına güvenerek kemer takmamak, sürücü ve yolcuları ciddi risklerle karşı karşıya bırakabiliyor.

Her 3 kişiden 1’i kaza geçiriyor: Kendinizi güvende hissetmeyin

TRAFİK KAZALARININ YALNIZCA BAŞKALARININ BAŞINA GELDİĞİ DÜŞÜNÜLMEMELİ

Emniyet kemeri kullanmayan bazı kişiler, trafik kazası geçirme ihtimallerinin düşük olduğunu ve bu tür olayların başkalarının başına geldiğini düşünüyor. Ancak bir kazanın ne zaman meydana geleceğini önceden tahmin etmek mümkün değil.

EGM'nin bilgilendirmesinde, her üç kişiden birinin hayatının bir döneminde meydana gelen bir araç çarpışması kazasında yaralandığı yönündeki araştırma sonucuna da yer veriliyor. Bu nedenle kişinin kendisini kazalardan muaf görmesi, emniyet kemeri kullanmamak için geçerli bir gerekçe oluşturmuyor.

Hamileler emniyet kemerini nasıl kullanmalı? İşte doğru yöntem

HAMİLELER EMNİYET KEMERİNİ NASIL KULLANMALI?

Hamilelik döneminde emniyet kemerinin bebeğe zarar verebileceği düşüncesi de kemer kullanımını etkileyen yanlış inanışlar arasında yer alıyor. Oysa motorlu araç kazalarında annenin yaralanması veya hayatını kaybetmesi, doğmamış bebeğin hayatını da tehlikeye atabiliyor.

EGM'nin bilgilendirmesinde, hamilelerin üç noktalı emniyet kemeri kullanmasının hem anne hem de bebeğin güvenliği açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Kemerin belden geçen bölümünün karın üzerine baskı yapmayacak biçimde, karnın altından ve kalça kemikleri üzerinden yerleştirilmesi gerekiyor. Omuzdan gelen bölüm ise göğüs kafesi üzerinden çapraz biçimde geçirilerek doğru konumda tutulmalı. Her iki kemer bölümünün de uygun şekilde yerleştirilmesi, çarpışma sırasında anne ve bebeğin korunmasına yardımcı oluyor.

Emniyet kemeri kullanmamanın toplumsal maliyeti: Tedavi süresi 2 kat uzuyor

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI TOPLUMU DA İLGİLENDİRİYOR

Emniyet kemeri kullanımı, yalnızca sürücü veya yolcunun kişisel güvenliğiyle sınırlı değil. Trafik kazaları sonrasında ilk yardım, hastane tedavisi, rehabilitasyon ve yeniden eğitim gibi birçok maliyet ortaya çıkabiliyor.

EGM'nin bilgilendirmesinde, emniyet kemeri kullanmayan kişilerin tedavi süreçlerinin kemer kullananlara göre yaklaşık iki kat daha uzun sürebildiği belirtiliyor. Ağır yaralanmalar, kişinin yaşamını uzun süre etkileyebildiği gibi sağlık hizmetleri ve toplumsal kaynaklar üzerinde de yük oluşturabiliyor.

Bu nedenle emniyet kemeri kullanmak, kişinin kendi hayatını ve sağlığını korumasının yanında kazaların yol açabileceği sosyal ve ekonomik sonuçların azaltılmasına da katkı sağlıyor.

Emniyet kemerinin tarihi: 1930’lardan günümüze yasal süreç

EMNİYET KEMERİNİN DÜNYADAKİ TARİHÇESİ

Emniyet kemerinin bugünkü biçimine ulaşması, trafik güvenliğine ilişkin uzun yıllara yayılan çalışmaların sonucunda gerçekleşti. Başlangıçta araçlarda isteğe bağlı bir aksesuar olarak görülen kemerler, zaman içerisinde trafik güvenliğinin temel unsurlarından biri haline geldi.

EGM'nin bilgilendirmesinde yer alan tarihsel gelişmeler şöyle sıralanıyor:

Tarih
Emniyet Kemeri Düzenlemeleri ve Gelişmeler
1930'lar
ABD'de birçok hekim araçlarına iki noktalı emniyet kemeri yerleştirdi ve otomobil üreticilerinin yeni modellerinde kemer kullanması için girişimlerde bulundu.
1953
Colorado Eyaleti Tıp Birliği, iki noktalı emniyet kemerlerinin bütün otomobillere yerleştirilmesini öneren bir bildiri yayımladı.
1955
Kaliforniya Araç Kanunu'nda araç kullanırken emniyet kemeri takılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
1956
Volvo, iki noktalı çapraz göğüs kemerini aksesuar olarak pazara sundu. Chrysler bazı modellerinde ön koltuklara isteğe bağlı iki noktalı kemer yerleştirdi. Ford ise iki yıllık bir güvenlik reklamı kampanyası başlattı.
1957
Volvo, iki noktalı çapraz emniyet kemerlerine kilit ekledi.
1958
Volvo'nun İsveç'teki fabrikasında mühendis olarak çalışan Nils Bohlin, üç noktalı emniyet kemeri sisteminin patentini aldı.
1959
Volvo, üç noktalı emniyet kemerini İsveç'te ön koltuklar için standart donanım olarak sunmaya başladı. New York'ta yeni araçlara emniyet kemeri takılmasının maliyetine ilişkin inceleme yapıldı ancak uygulama o dönemde kabul edilmedi.
1960
New York eyaleti, emniyet kemeri takılmasına ilişkin kararı yeniden değerlendirdi ancak yine kabul etmedi.
1961
Otomobil Mühendisleri Birliği (SAE), ABD'de emniyet kemerinin standart hale getirilmesini önerdi. New York, kemer kilidinin oturma bölümünün dışında bulunmasını şart koştu. Wisconsin, ön koltuklarda emniyet kemeri kullanımını zorunlu tuttu. Avustralya Standart Birliği de emniyet kemerleri ve pasif güvenlik sistemlerine ilişkin standartlar yayımladı.
1962
ABD'deki altı eyalet, ön koltuklarda emniyet kemeri bulunmasını şart koştu. Otomobil üreticileri ön koltuklara standart olarak kemer yerleştirmeye başladı.
1963
Volvo, ABD'de üç noktalı emniyet kemerini standart donanım olarak sunmaya başladı.
1964
ABD eyaletlerinin yarısında ön koltukta emniyet kemeri kullanımı zorunlu hale getirildi. Birçok üretici kemeri ön koltuklarda standart olarak sunarken Güney Avustralya ve Viktorya da yeni araçlarda ön koltuk kemerini zorunlu tuttu.
1965
ABD Ticaret Bakanlığı ilk emniyet kemeri standardını yayımladı.
1966
İsveç'te kapı kenarında bulunan iki noktalı göğüs kemerleri ve Y tipi üç noktalı kemerler yasaklandı.
1967
ABD'li otomobil üreticileri arka koltuklara da emniyet kemeri yerleştirmeye başladı. İngiltere ön koltuklarda üç noktalı kemer kullanımını zorunlu hale getirdi. Avustralya emniyet kemeri standardı yayımladı.
1968
Volvo, İsveç'te ön koltuklar için acil durum kilit mekanizmasını (ELR) standart donanım olarak sunmaya başladı.
1969
İsveç'te ön koltuklarda üç noktalı emniyet kemeri bulunması zorunlu hale getirildi. Volvo ve Mercedes-Benz, arka koltuklarda üç noktalı kemeri standart olarak sunmaya başladı. İspanya'da ön ve arka koltuklarda kemer bulunması zorunlu tutuldu. Avustralya'da da belirli tarihten sonra üretilen araçların ön koltuklarında kemer bulunması şartı getirildi.
1970
İsveç'te arka koltuklarda emniyet kemeri bulunması zorunlu hale getirildi. Avustralya'nın Viktorya eyaletinde ön ve arka koltuklarda üç noktalı kemer kullanımı zorunlu tutuldu.
1972
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları'nı belirledi. Avustralya ve Batı Almanya'da ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri bulunması ve kullanılması zorunlu hale getirildi.
1975
İsveç'te 15 yaş ve üzerindeki kişiler için emniyet kemeri kullanımı zorunlu tutuldu.
1977
ABD'de okul servislerindeki yolcuların korunmasına ilişkin Federal Motorlu Araç Güvenliği Standardı 222 yürürlüğe girdi.
1979
Fransa'da arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı zorunlu hale getirildi.
1980
Mercedes-Benz, sürücü tarafındaki hava yastığı ve diz destek yastıklarını üretmeye başladı. Üç noktalı emniyet kemerlerine esneme mesafesi eklendi.
1984
Avusturya, belirli tarihten sonra üretilen araçlarda arka koltuk kemerlerini zorunlu hale getirdi. Batı Almanya'da da belirli tarihten sonra üretilen araçlarda arka koltuk kemerleri zorunlu oldu. Kanada'nın 10 eyaletinden yedisi, hareket halindeki araçların sürücü ve yolcularına emniyet kemeri kullanma zorunluluğu getirdi.
1985
Norveç'te belirli tarihten sonra tescil edilen araçlarda arka koltuk kemerleri zorunlu hale getirildi. New York'ta da ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı zorunlu tutuldu; arka koltuk uygulaması 10 yaş ve üzerindekileri kapsadı.
1987
New York, okul servislerinde kullanılan otobüslerde emniyet kemeri kullanımını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.
1992
New Jersey de okul servislerinde emniyet kemeri kullanımını zorunlu kılan eyaletler arasına katıldı.
1995
İngiltere'de okul taşımacılığında kullanılan minibüslerde emniyet kemeri kullanımı zorunlu hale getirildi.
1996
Avrupa Ekonomik Komisyonu, minibüslerde ve 3,5 tonun altındaki araçlarda üç noktalı veya en az iki noktalı emniyet kemeri kullanılmasına ilişkin üç direktif yayımladı.
1998
ABD'deki NHTSA, okul otobüslerinde yolcuları korumaya yönelik güvenlik sistemlerini inceleyen araştırma projesini Kongreye sundu.
1999
Florida, Louisiana ve Kaliforniya eyaletleri büyük okul otobüslerinde seyahat edenler için daha gelişmiş koruma sistemlerini zorunlu kılan kanunlar çıkardı.
2001
Kaliforniya, Ocak 2001'den sonra satın alınan yeni okul otobüslerinde karın ve omuz bölgesinden bağlanan kemerlerin kullanımına ilişkin zorunluluğu genişletti.
2002
NHTSA, okul otobüslerinde yolcuları korumaya yönelik sistemlerle ilgili araştırmasını tamamladı.
Türkiye’de emniyet kemeri uygulaması nasıl başladı? İşte kilometre taşları

TÜRKİYE'DE EMNİYET KEMERİ UYGULAMASI NASIL BAŞLADI?

Türkiye'de emniyet kemeri kullanımı aşamalı olarak yaygınlaştırıldı ve farklı araç türleri için çeşitli düzenlemeler yapıldı. EGM'nin tarihsel bilgilendirmesinde Türkiye'deki uygulamaya ilişkin şu tarihler yer alıyor:

Tarih
Uygulama ve Düzenleme
18 Haziran 1986
Şehirlerarası karayollarında otomobil ve tescil bakımından otomobil gibi işlem gören arazi taşıtları ile minibüslerde sürücü ve sürücünün yanında oturan yolcular için emniyet kemeri uygulaması başlatıldı.
1 Ocak 1992
Şehir içi yollarda, ticari otomobil ve minibüsle yolcu taşımacılığı yapan araçların sürücüleri hariç olmak üzere, otomobil ve otomobil gibi tescil edilen arazi taşıtları ile minibüslerin sürücüleri ve ön koltuklarında oturan yolcuları için emniyet kemeri takma zorunluluğu getirildi.
11 Ocak 1995
Belirli araçlarda arka koltuk emniyet kemeri kullanımına geçiş için tanınan üç aylık sürenin sona erdiği tarih olarak kaydedildi.
1 Ocak 1998
Minibüslerin arka koltukları ile kamyon, kamyonet, çekici ve şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin yönetmelik hükümlerinin belirli tarihten sonra üretilen araçlarda uygulanması öngörüldü.

(Haberin fotoğrafları Takvim Fotoğraf Arşivi, AA ve EGM'den alınmıştır.)

Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel