EMNİYET KEMERİ NEDEN GEREKLİDİR?

Emniyet kemerinin yararları farklı kaza türlerinde görülse de ölüm ve ağır yaralanmaların meydana geldiği çarpma ve çarpışma kazalarında koruyucu etkisi daha belirgin hale geliyor.

Bir araç çarpışma anında çok kısa sürede durabilir ancak araç içerisinde bulunan kişiler ve eşyalar hareketlerinin etkisiyle ilerlemeyi sürdürebilir. Emniyet kemeri takılı değilse araçtaki kişiler, hareketleri başka bir engel tarafından durdurulana kadar ilerlemeye devam eder. Bu sırada direksiyona, kontrol paneline, ön cama veya aracın diğer bölümlerine çarpma riski ortaya çıkar.

Doğru takılmış bir emniyet kemeri, çarpışma sırasında insan bedenini çeşitli şekillerde koruyor. Kemer, vücutta meydana gelen sarsıntının etkisini azaltmaya yardımcı oluyor, çarpışma kuvvetini vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendiriyor ve kuvvetin tek bir noktada yoğunlaşmasını önlemeye katkı sağlıyor.

Ayrıca kişinin koltuktan fırlamasını engellemeye yardımcı olarak baş ve omurilik gibi hassas bölgelerin araç içindeki yüzeylere çarpma riskini azaltıyor.

Emniyet kemeri, kazayı önleyen bir donanım değil, kaza meydana geldiğinde ölüm ve yaralanma riskini azaltmak amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik sistemi olarak öne çıkıyor.