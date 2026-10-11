Emniyet kemerinin bugünkü biçimine ulaşması, trafik güvenliğine ilişkin uzun yıllara yayılan çalışmaların sonucunda gerçekleşti. Başlangıçta araçlarda isteğe bağlı bir aksesuar olarak görülen kemerler, zaman içerisinde trafik güvenliğinin temel unsurlarından biri haline geldi.
Tarih
Emniyet Kemeri Düzenlemeleri ve Gelişmeler
1930'lar
ABD'de birçok hekim araçlarına iki noktalı emniyet kemeri yerleştirdi ve otomobil üreticilerinin yeni modellerinde kemer kullanması için girişimlerde bulundu.
1953
Colorado Eyaleti Tıp Birliği, iki noktalı emniyet kemerlerinin bütün otomobillere yerleştirilmesini öneren bir bildiri yayımladı.
1955
Kaliforniya Araç Kanunu'nda araç kullanırken emniyet kemeri takılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
1956
Volvo, iki noktalı çapraz göğüs kemerini aksesuar olarak pazara sundu. Chrysler bazı modellerinde ön koltuklara isteğe bağlı iki noktalı kemer yerleştirdi. Ford ise iki yıllık bir güvenlik reklamı kampanyası başlattı.
1957
Volvo, iki noktalı çapraz emniyet kemerlerine kilit ekledi.
1958
Volvo'nun İsveç'teki fabrikasında mühendis olarak çalışan Nils Bohlin, üç noktalı emniyet kemeri sisteminin patentini aldı.
1959
Volvo, üç noktalı emniyet kemerini İsveç'te ön koltuklar için standart donanım olarak sunmaya başladı. New York'ta yeni araçlara emniyet kemeri takılmasının maliyetine ilişkin inceleme yapıldı ancak uygulama o dönemde kabul edilmedi.
1960
New York eyaleti, emniyet kemeri takılmasına ilişkin kararı yeniden değerlendirdi ancak yine kabul etmedi.
1961
Otomobil Mühendisleri Birliği (SAE), ABD'de emniyet kemerinin standart hale getirilmesini önerdi. New York, kemer kilidinin oturma bölümünün dışında bulunmasını şart koştu. Wisconsin, ön koltuklarda emniyet kemeri kullanımını zorunlu tuttu. Avustralya Standart Birliği de emniyet kemerleri ve pasif güvenlik sistemlerine ilişkin standartlar yayımladı.
1962
ABD'deki altı eyalet, ön koltuklarda emniyet kemeri bulunmasını şart koştu. Otomobil üreticileri ön koltuklara standart olarak kemer yerleştirmeye başladı.
1963
Volvo, ABD'de üç noktalı emniyet kemerini standart donanım olarak sunmaya başladı.
1964
ABD eyaletlerinin yarısında ön koltukta emniyet kemeri kullanımı zorunlu hale getirildi. Birçok üretici kemeri ön koltuklarda standart olarak sunarken Güney Avustralya ve Viktorya da yeni araçlarda ön koltuk kemerini zorunlu tuttu.
1965
ABD Ticaret Bakanlığı ilk emniyet kemeri standardını yayımladı.
1966
İsveç'te kapı kenarında bulunan iki noktalı göğüs kemerleri ve Y tipi üç noktalı kemerler yasaklandı.
1967
ABD'li otomobil üreticileri arka koltuklara da emniyet kemeri yerleştirmeye başladı. İngiltere ön koltuklarda üç noktalı kemer kullanımını zorunlu hale getirdi. Avustralya emniyet kemeri standardı yayımladı.
1968
Volvo, İsveç'te ön koltuklar için acil durum kilit mekanizmasını (ELR) standart donanım olarak sunmaya başladı.
1969
İsveç'te ön koltuklarda üç noktalı emniyet kemeri bulunması zorunlu hale getirildi. Volvo ve Mercedes-Benz, arka koltuklarda üç noktalı kemeri standart olarak sunmaya başladı. İspanya'da ön ve arka koltuklarda kemer bulunması zorunlu tutuldu. Avustralya'da da belirli tarihten sonra üretilen araçların ön koltuklarında kemer bulunması şartı getirildi.
1970
İsveç'te arka koltuklarda emniyet kemeri bulunması zorunlu hale getirildi. Avustralya'nın Viktorya eyaletinde ön ve arka koltuklarda üç noktalı kemer kullanımı zorunlu tutuldu.
1972
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları'nı belirledi. Avustralya ve Batı Almanya'da ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri bulunması ve kullanılması zorunlu hale getirildi.
1975
İsveç'te 15 yaş ve üzerindeki kişiler için emniyet kemeri kullanımı zorunlu tutuldu.
1977
ABD'de okul servislerindeki yolcuların korunmasına ilişkin Federal Motorlu Araç Güvenliği Standardı 222 yürürlüğe girdi.
1979
Fransa'da arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı zorunlu hale getirildi.
1980
Mercedes-Benz, sürücü tarafındaki hava yastığı ve diz destek yastıklarını üretmeye başladı. Üç noktalı emniyet kemerlerine esneme mesafesi eklendi.
1984
Avusturya, belirli tarihten sonra üretilen araçlarda arka koltuk kemerlerini zorunlu hale getirdi. Batı Almanya'da da belirli tarihten sonra üretilen araçlarda arka koltuk kemerleri zorunlu oldu. Kanada'nın 10 eyaletinden yedisi, hareket halindeki araçların sürücü ve yolcularına emniyet kemeri kullanma zorunluluğu getirdi.
1985
Norveç'te belirli tarihten sonra tescil edilen araçlarda arka koltuk kemerleri zorunlu hale getirildi. New York'ta da ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı zorunlu tutuldu; arka koltuk uygulaması 10 yaş ve üzerindekileri kapsadı.
1987
New York, okul servislerinde kullanılan otobüslerde emniyet kemeri kullanımını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.
1992
New Jersey de okul servislerinde emniyet kemeri kullanımını zorunlu kılan eyaletler arasına katıldı.
1995
İngiltere'de okul taşımacılığında kullanılan minibüslerde emniyet kemeri kullanımı zorunlu hale getirildi.
1996
Avrupa Ekonomik Komisyonu, minibüslerde ve 3,5 tonun altındaki araçlarda üç noktalı veya en az iki noktalı emniyet kemeri kullanılmasına ilişkin üç direktif yayımladı.
1998
ABD'deki NHTSA, okul otobüslerinde yolcuları korumaya yönelik güvenlik sistemlerini inceleyen araştırma projesini Kongreye sundu.
1999
Florida, Louisiana ve Kaliforniya eyaletleri büyük okul otobüslerinde seyahat edenler için daha gelişmiş koruma sistemlerini zorunlu kılan kanunlar çıkardı.
2001
Kaliforniya, Ocak 2001'den sonra satın alınan yeni okul otobüslerinde karın ve omuz bölgesinden bağlanan kemerlerin kullanımına ilişkin zorunluluğu genişletti.
2002
NHTSA, okul otobüslerinde yolcuları korumaya yönelik sistemlerle ilgili araştırmasını tamamladı.