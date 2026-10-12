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Elektrikli otomobillerde veri güvenliği tartışması: Kameralar, sensörler ve uzaktan müdahale riski

Elektrikli otomobiller yalnızca ulaşım aracı mı, yoksa kritik bölgeler için bir güvenlik riski mi? Yabancı menşeli araçların çevreyi sürekli kaydeden kamera ve sensörleri, savunma sanayisinde istihbarat endişelerini gündeme taşıdı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in askeri tesislere yönelik tedbirleri dikkat çekerken teknoloji editörleri, onlarca aracın topladığı verilerin birleştirilmesiyle oluşabilecek riskleri anlattı. Araçlardaki piller ve uzaktan müdahale ihtimali de tartışmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

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Elektrikli araçlar casusluk aracına dönüşebilir mi? Uzmanlar uyardı

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın merkezine yerleşen elektrikli araçlar, sundukları konforun yanı sıra siber güvenlik ve istihbarat tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Özellikle yabancı menşeli ve gelişmiş sensör altyapısına sahip araçların, hassas ve stratejik bölgelerde oluşturduğu riskler uzmanlar tarafından endişeyle takip ediliyor.

Peki, milyonlarca sensörle donatılmış bu otomobiller nasıl birer casusluk aracına dönüşebiliyor?

Yüksek çözünürlüklü kameralar kritik tesisleri adım adım haritalandırıyor

SÜREKLİ KAYIT VE ÇEVRE HARİTALANDIRMASI

Dört bir yanında, aynalarında, ön ve arka kısımlarında çok sayıda yüksek çözünürlüklü kamera barındıran bu araçlar, seyir halindeyken çevresindeki her anı ve yolu kesintisiz olarak kaydediyor.

Enerji tesisleri, kritik altyapılar ve savunma sanayi kampüsleri gibi hassas bölgelerden geçen yabancı menşeli araçlar, bu alanları adım adım haritalandırarak ilgili ülkelere veri akışı sağlayabiliyor.

Tek bir aracın tek bir cepheden yaptığı çekim sınırlı kalabilse de, aynı bölgeden geçen onlarca farklı aracın topladığı veriler birleştirildiğinde binaların ve kritik sahaların kusursuz, çok cepheli haritaları elde edilebiliyor.

Video Oynatma İkonu Elektrikli araçlarda siber güvenlik tehdidi
Araç kameraları personel yüzlerini kaydediyor, güvenlik açığı doğuyor

2. PERSONEL VE TESİS GÜVENLİĞİ AÇIĞI

Araçların etrafa bakan kameraları yalnızca yolları değil, çevredeki insanları da hedef alıyor. Kritik görevlerde bulunan personelin yüzlerinin açık şekilde kaydedilmesi, üretim sahalarının konumları ve malzeme ambarlarının yerleri yabancı istihbarat unsurları için kritik bir veri kaynağı haline geliyor.

Bu durum, kurumsal ve ulusal güvenlik açısından büyük bir siber casusluk tehdidi doğuruyor.

Yabancı menşeli araçların yazılımı hangi ülkenin kontrolünde?

3. YAZILIMIN KONTROLÜ HANGİ ÜLKENİN ELİNDE?

Yerli üretim ve yerli yazılıma sahip araçlarda kontrol tamamen yerli sistemlerde kalırken, yabancı menşeli araçların yazılım altyapısı farklı ülkelerin sunucularına ve kontrol merkezlerine bağlı çalışabiliyor.

Bu durum, toplanan verilerin nerede depolandığı ve kimler tarafından denetlendiği konusunda büyük soru işaretleri yaratıyor.

Uzaktan müdahale ve sabotaj riski: Piller tetiklenebilir mi?

4. UZAKTAN MÜDAHALE VE SABOTAJ RİSKİ

Gelişmiş teknolojilerin ve yapay zeka simülasyonlarının geldiği boyut, bu araçların sadece veri toplamakla kalmayıp farklı riskler de barındırabileceğini gösteriyor.

Yakın geçmişte yaşanan teknolojik sabotaj örnekleri göz önüne alındığında, yabancı yazılımlı araçların pillerinin uzaktan tetiklenebilmesi veya sistem kontrolünün dışarıdan ele geçirilmesi teorik olarak tartışılan güvenlik başlıkları arasında yer alıyor.

TEI Genel Müdürü Akşit: Yabancı elektrikli araçlar askeri tesislere giremez

ASKERİ TESİSLERE YABANCI ELEKTRİKLİ ARAÇ GİRİŞİ YASAK

Öte yandan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayisinde alınan yeni tedbirleri paylaşmıştı. Yabancı elektrikli araçların üzerindeki sensörler vasıtasıyla haritalandırma yaptığını belirten Akşit, yerli otomobiller hariç bu araçların askeri tesislere girişine izin verilmediğini kaydetmişti.

Akşit, yapay zekanın savaş senaryolarında sivil araçları silah olarak kullandığını ifade ederek, kritik bilgilerin korunması amacıyla internetten tamamen izole edilmiş sistemler kullandıklarını dile getirmişti.

Teknoloji editörü uyardı: Arabaların altındaki piller patlatılabilir

"ARABALARIN ALTINDAKİ PİLLER PATLATILABİLİR DURUMDA"

Öte yandan konu ile ilgili Teknoloji Editörleri Ersin Akman ve Yıldıray Gökkaya ATV Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundular.

Teknoloji Editörü Ersin Akman tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti:

"Biliyorsunuz ki çok yakın bir zamanda çağrı cihazları bomba niyetine kullanıldı. Yeri geldiğinde bu arabaların da altındaki piller patlatılabilir durumda. Bu mümkün, teorik olarak mümkün. Sayın Genel Müdür'ün kaygısı haklı ve gerçekçi bir kaygı. Tek bir araba bir binayı bir cepheden haritalandırır ama onlarca araba on farklı cepheden haritalandırdığı zaman elinizde o binanın kusursuz bir haritası olur ister istemez."

Yıldıray Gökkaya: Her anı kaydeden araçlarla tehlikeli bir dönemdeyiz

"İNANILMAZ TEHLİKELİ BİR DÖNEMDEYİZ"

"Yabancı bir elektrikli araçta olsak ve burada haritalandırılan veya kamera ve sensörlerle yanından geçtiğimiz alanlar istihbarat kaynaklı kullanılabiliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Teknoloji Editörü Yıldıray Gökkaya ise şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle kullanılabilir. Zaten ön arka sürekli kaydeden araçlar bunlar. Acayip fazla kamera var etraflarında, aynalarda, ön tarafta, arka tarafta. Her anı, her yolu, etrafımızda bulunan herkesi. İnanılmaz tehlikeli bir dönemdeyiz."

Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel