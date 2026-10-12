Elektrikli otomobillerde veri güvenliği tartışması: Kameralar, sensörler ve uzaktan müdahale riski
Elektrikli otomobiller yalnızca ulaşım aracı mı, yoksa kritik bölgeler için bir güvenlik riski mi? Yabancı menşeli araçların çevreyi sürekli kaydeden kamera ve sensörleri, savunma sanayisinde istihbarat endişelerini gündeme taşıdı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in askeri tesislere yönelik tedbirleri dikkat çekerken teknoloji editörleri, onlarca aracın topladığı verilerin birleştirilmesiyle oluşabilecek riskleri anlattı. Araçlardaki piller ve uzaktan müdahale ihtimali de tartışmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
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