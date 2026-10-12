SÜREKLİ KAYIT VE ÇEVRE HARİTALANDIRMASI

Dört bir yanında, aynalarında, ön ve arka kısımlarında çok sayıda yüksek çözünürlüklü kamera barındıran bu araçlar, seyir halindeyken çevresindeki her anı ve yolu kesintisiz olarak kaydediyor.

Enerji tesisleri, kritik altyapılar ve savunma sanayi kampüsleri gibi hassas bölgelerden geçen yabancı menşeli araçlar, bu alanları adım adım haritalandırarak ilgili ülkelere veri akışı sağlayabiliyor.

Tek bir aracın tek bir cepheden yaptığı çekim sınırlı kalabilse de, aynı bölgeden geçen onlarca farklı aracın topladığı veriler birleştirildiğinde binaların ve kritik sahaların kusursuz, çok cepheli haritaları elde edilebiliyor.