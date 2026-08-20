Türkiye'deki feth-i kabir kararları! İşte mezarı açılan ünlü isimler
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında ölümü şüpheli bulunan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı, feth-i kabir kararıyla açıldı. Türkiye gündemine oturan bu gelişmenin ardından, yakın tarihte adli inceleme, DNA tespiti, zehirlenme şüphesi ve babalık davaları nedeniyle kabri açılan ünlü isimler ve çarpıcı dosyalar yeniden gündeme geldi. İşte Turgut Özal'dan Cem Garipoğlu'na Türkiye'de feth-i kabir yapılan isimler ve mezarların açılma nedenleri...
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