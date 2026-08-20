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Türkiye'deki feth-i kabir kararları! İşte mezarı açılan ünlü isimler

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında ölümü şüpheli bulunan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı, feth-i kabir kararıyla açıldı. Türkiye gündemine oturan bu gelişmenin ardından, yakın tarihte adli inceleme, DNA tespiti, zehirlenme şüphesi ve babalık davaları nedeniyle kabri açılan ünlü isimler ve çarpıcı dosyalar yeniden gündeme geldi. İşte Turgut Özal'dan Cem Garipoğlu'na Türkiye'de feth-i kabir yapılan isimler ve mezarların açılma nedenleri...

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Feth-i Kabir Nedir? Mezar Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

FETH-İ KABİR NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Hukuki terminolojide gömülmüş bir cesedin incelenmesi veya otopsi yapılması amacıyla mezardan çıkarılması kimlik tespiti veya ölüm nedeninin araştırılması gibi adli amaçlarla da bu işleme başvurulabilir.

Mezardan çıkarılması işlemi olan feth-i kabir, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 87. maddesi ile düzenlenmiştir.

Karar, araştırmanın selametini tehlikeye düşürmeyecekse, öncelikle ölünün yakınlarından birine derhal bildirilir. Mezarın bulunduğu alan, polis ekipleri tarafından bariyerlerle ve güvenlik şeritleriyle çevrilerek dış müdahalelere kapatılır. İşlem, Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve adli tıp uzmanlarının bizzat katılımıyla gerçekleştirilir.

Çıkarılan biyolojik bulgular, delil zinciri bozulmadan özel nakil araçlarıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilir.

Video Oynatma İkonu Denizolgun'un şüpheli ölümünde feth-i kabir adımı: Türkiye'deki tarihi örnekler ve süreç
Arif Ahmet Denizolgun’un Mezarı Suç Örgütü Soruşturması Kapsamında Açıldı

ARİF AHMET DENİZOLGUN: ŞÜPHELİ ÖLÜM DOSYASI YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI

Neden Açıldı? Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında ölümü şüpheli bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri 19 Ağustos 2026'da açıldı. 3-4 saat süren fethi kabir işleminin ardından Denizolgun'un kemikleri ve mezar toprağı, olası zehirlenme ve travma bulgularının analizi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Turgut Özal’ın Mezarı 19 Yıl Sonra Zehirlenme İddialarıyla Açıldı

CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL: ZEHİRLENME İDDİALARI İÇİN 19 YIL SONRA İNCELEME

Neden Açıldı? 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993 tarihindeki ani ölümünün ardından giren zehirlenme ve suikast iddialarını araştırmak amacıyla.

Ölümünden 19 yıl sonra, 2 Ekim 2012'de Turgut Özal'ın Topkapı'daki Anıt Mezarı açılarak fethi kabir işlemi gerçekleştirilmiştir. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan analizlerde, naaştan ve çevresindeki topraktan alınan örneklerde kadmiyum, DDT türevi olan DDE ve bazı radyoaktif maddelere ait bulgulara rastlanmıştır.

Cem Garipoğlu’nun Mezarı Komplo İddialarını Çürüttü

CEM GARİPOĞLU: "MEZARDAKİ O MU?" SORUSUNA ADLİ TIP YANITI

Neden Açıldı? Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçırıldığı ve mezardaki kişinin başka biri olduğu yönündeki komplo iddialarını araştırmak için.

Kamuoyundaki yoğun şüpheler ve ailenin talebi üzerine 2024 yılında (ölümünden tam 10 yıl sonra) Silivri'deki mezarı açıldı, yapılan DNA eşleşmesi sonucu mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu %100 kesinleşti.

Vedat Eczacıbaşı’nın Mezarı 47 Yıllık Sır İçin Açıldı

VEDAT ECZACIBAŞI: 47 YILLIK SIR VE 8 YIL SÜREN SOYBAĞI DAVASI

Neden Açıldı? Sanayi devlerinden Eczacıbaşı ailesine mensup Vedat Eczacıbaşı'nın kızı olduğunu iddia eden Refika Başkır'ın açtığı babalık davası doğrultusunda.

Annelerinden kalan itiraf sonrası açılan davanın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda fethi kabir kararı uygulandı. Mezardan alınan doku ve kemik örnekleriyle yapılan 8 yıllık hukuki mücadele sonucunda Refika Başkır'ın Vedat Eczacıbaşı'nın kızı olduğu resmen ispatlandı.

Cem Karaca’nın Mezarı Babalık İddialarına DNA ile Yanıt Verdi

CEM KARACA: "ÇOCUĞU OLAMAZ" İFTİRASINA DNA'LI YANIT

Neden Açıldı? Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın mezarı, son eşi İlkim Karaca'nın "Cem gençliğinde geçirdiği bir hastalık nedeniyle tıbben baba olamıyordu" iddiası ve babalık davaları nedeniyle açıldı.

24 Mart 2006'da gerçekleştirilen fethi kabir işlemi sonrası alınan DNA örnekleri neticesinde Emrah Karaca'nın %100 Cem Karaca'nın öz oğlu olduğu tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde tescil edilmiştir.

Naim Süleymanoğlu’nun Japon Kızı DNA Testiyle Kesinleşti

NAİM SÜLEYMANOĞLU: CEPTEKİ DÜNYA ŞAMPİYONU VE ŞOK KIZ EVLAT İDDİASI

Neden Açıldı? Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatının ardından Japon vatandaşı gazeteci Kyoko Mori'nin kızı Sekai Mori'nin "babalık davası" açması üzerine.

2018 yılında gerçekleştirilen fethi kabir işlemiyle alınan diş ve kemik dokuları üzerinde yapılan eşleştirmede Sekai Mori'nin %99.99 ihtimalle Süleymanoğlu'nun kızı olduğu kesinleşmiştir.

ENKA Kurucusu Şarık Tara’nın Mezarı Babalık Davası İçin Açıldı

ŞARIK TARA: DEV HOLDİNGİN KURUCUSUNA BABALIK TESTİ

Neden Açıldı? ENKA Holding Kurucusu Şarık Tara'nın vefatından sonra Ali Melih Aktay tarafından açılan babalık davası nedeniyle.

2020 yılında mahkeme kanalıyla fethi kabir kararı çıkarıldı; mezardan alınan numunelerle DNA karşılaştırması sonucu Ali Melih Aktay'ın Şarık Tara'nın biyolojik oğlu olduğu %99.99 oranıyla ispatlanarak soybağı hukuken kurulmıştır.

Yunus Ensari’nin Mezarı İkinci Kez Açıldı

YUNUS ENSARİ: BABA OLMA İDDİASI VE MÜKERRER FETH-İ KABİR

Neden Açıldı? Ankara'nın en köklü iş insanlarından Yunus Ensari'nin vefatının ardından, 82 yaşındayken tüp bebek yöntemiyle Y.E. isminde bir erkek çocuk sahibi olduğu iddiasıyla açılan babalık davasında.

İlk fethi kabir işleminde Adli Tıp Kurumu'nun eksik inceleme yapması üzerine, mahkeme itirazı haklı bularak 2023 yılında aynı mezarın ikinci kez açılmasına hükmetmiş ve yeni örnekler laboratuvara gönderilmiştir.

Albay Rıdvan Özden’in Mezarı İnfaz İddialarıyla Açıldı

ALBAY RIDVAN ÖZDEN: ÇATIŞMA SÜSÜ VERİLMİŞ İNFAZ ŞÜPHESİ

Neden Açıldı? Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in resmi raporlarda çatışmada vurularak "şehit olduğu" belirtilse de, eşinin itirazları ve Ergenekon/JİTEM eksenindeki derin yapılanmalar tarafından infaz edildiği iddialarını araştırmak için.

2012'de fethi kabir sonrası hazırladığı rapor, devletin resmi tutanaklarını çürütmüştür. Raporda, Özden'in iddia edildiği gibi alnından vurulmadığı, kurşunun sol kaşının 6 cm üzerinden girdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Çağla Tuğaltay Cinayetinde 26 Yıl Sonra Feth-i Kabir Kararı

ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİ ŞÜPHELİLERİ: FAİLİ MEÇHUL CİNAYETTE ŞÜPHELİ ÖRNEKLERİ İÇİN

Neden Açıldı? 2000 yılında evinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetindeki faili meçhul sır perdesini aralamak için.

26 yıl sonra, cinayet dosyasındaki şüphelilerin (komşular) mezarları DNA eliminasyonu için açılmış ve alınan örnekler maktulün tırnaklarındaki DNA ile karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiştir.

Fotoğraflar: (Takvim Foto Arşivi ve AA)

Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel