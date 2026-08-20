FETH-İ KABİR NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Hukuki terminolojide gömülmüş bir cesedin incelenmesi veya otopsi yapılması amacıyla mezardan çıkarılması kimlik tespiti veya ölüm nedeninin araştırılması gibi adli amaçlarla da bu işleme başvurulabilir.

Mezardan çıkarılması işlemi olan feth-i kabir, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 87. maddesi ile düzenlenmiştir.

Karar, araştırmanın selametini tehlikeye düşürmeyecekse, öncelikle ölünün yakınlarından birine derhal bildirilir. Mezarın bulunduğu alan, polis ekipleri tarafından bariyerlerle ve güvenlik şeritleriyle çevrilerek dış müdahalelere kapatılır. İşlem, Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve adli tıp uzmanlarının bizzat katılımıyla gerçekleştirilir.

Çıkarılan biyolojik bulgular, delil zinciri bozulmadan özel nakil araçlarıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilir.