Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerini başlattı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 7,8 milyar liralık desteğin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Türkiye genelinde 495 bin kişinin yararlandığı destek kapsamında, hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme gerçekleştiriliyor.

Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

Kasım ayına ilişkin Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) 7,8 MİLYAR LİRALIK DESTEK HESAPLARA YATIRILIYOR Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayına ilişkin Evde Bakım Yardımı ödemelerinin başladığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 495 bin kişiyi ilgilendiren destek ödemelerini duyurdu. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



495 BİN VATANDAŞ YARDIMDAN YARARLANIYOR



Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, destekten yararlanan kişi sayısına ilişkin de bilgi verdi.

Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 495 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.



EVDE BAKIM YARDIMI 2006'DAN BU YANA UYGULANIYOR



Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Yardımın aile odaklı bakım hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Göktaş, engelli bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan aileleri veya yakınlarıyla birlikte yaşamalarını desteklediklerini ifade etti.