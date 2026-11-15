Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı! 495 bin kişiye 15 bin 755 TL destek: Kasım ayı paraları hesaplara yatıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ilişkin Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine toplam 7,8 milyar lira destek sağlanacağını belirten Göktaş, 495 bin kişinin yardımdan yararlandığını bildirdi. Hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerini başlattı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 7,8 milyar liralık desteğin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Türkiye genelinde 495 bin kişinin yararlandığı destek kapsamında, hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme gerçekleştiriliyor.
7,8 MİLYAR LİRALIK DESTEK HESAPLARA YATIRILIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayına ilişkin Evde Bakım Yardımı ödemelerinin başladığını bildirdi.
Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık" dedi.
495 BİN VATANDAŞ YARDIMDAN YARARLANIYOR
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, destekten yararlanan kişi sayısına ilişkin de bilgi verdi.
Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 495 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.
EVDE BAKIM YARDIMI 2006'DAN BU YANA UYGULANIYOR
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.
Yardımın aile odaklı bakım hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Göktaş, engelli bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan aileleri veya yakınlarıyla birlikte yaşamalarını desteklediklerini ifade etti.
"AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAYI ÖNCELİKLİ GÖRÜYORUZ"
Engelli vatandaşların bakım hizmetlerinden aile ortamında yararlanmasının önemine değinen Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."
Bakan Göktaş, ödemelerin engelli vatandaşlara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.