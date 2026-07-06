Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi’ne hazır: İşte kare kare görüntüler

TOPLAM 56 BİN 927 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Hava sahası, kara ulaşımı ve kritik noktalarda da ilave tedbirler uygulanacak. Zirve güvenliği için 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56 bin 927 personel görev alacak.