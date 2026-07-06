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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi'ne hazır: İşte kare kare görüntüler

Türkiye, yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. İki gün boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 üye ülkenin liderini ağırlayacak olan başkentte, siber birimlerden jandarmaya toplam 56 bin 927 personel en üst düzey güvenlik önlemleri için sahaya indi. İttifakın geleceğinin ve küresel güvenlik stratejilerinin masaya yatırılacağı dev organizasyon öncesi Külliye'den kare kare gelen ilk görüntüler, hazırlıkların devasa boyutunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi:
Tarihi zirve öncesi Külliye’den kare kare görüntüler

Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı.

Ankara dünya liderlerini ağırlamaya hazır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak.

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Dünyanın gözü bu salonda olacak

Güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıkların tamamlandığı zirve kapsamında liderler, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma harcamaları, ittifakın geleceğine ilişkin stratejik hedefler ile bölgesel ve küresel güvenlik meselelerini ele alacak.

Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları hizmet verecek

Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları hizmet verecek.

Zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde polis, jandarma ve ilgili güvenlik birimleri koordinasyon içinde görev yapacak.

56 bin 927 personel sahada

TOPLAM 56 BİN 927 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Hava sahası, kara ulaşımı ve kritik noktalarda da ilave tedbirler uygulanacak. Zirve güvenliği için 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56 bin 927 personel görev alacak.

Son teknoloji iletişim altyapısıyla hazırlandı

Külliyede, liderler oturumlarının gerçekleştirileceği toplantı salonları, ikili görüşme alanları ve ortak basın toplantılarının yapılacağı bölümler son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi.

Basın mensuplarına özel teknik donanım

Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

100’den fazla canlı yayın noktası

Merkezde 1800 çalışma alanı hazırlandı. 40 montaj odası, 54'ü sabit 100'ü aşkın canlı yayın noktası olacak. Merkezde en büyüğü 500 kişilik, 11 basın toplantısı salonu yer alıyor. Zirve için Ankara'da 850 kişilik medya görev gücü oluşturuldu. Yayıncı kuruluş TRT 96 kamera, 18 canlı yayın aracıyla 26 noktadan yayın yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi’ne hazır: İşte kare kare görüntüler

Organizasyon kapsamında binlerce görevli protokol, güvenlik, sağlık, ulaşım, lojistik, tercüme ve teknik destek hizmetlerinde görev alacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi’ne hazır: İşte kare kare görüntüler

Zirve süresince liderlerin ikili görüşmeleri ile çeşitli yan etkinliklerin de düzenlenmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi’ne hazır: İşte kare kare görüntüler

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvenin, ittifakın karşı karşıya bulunduğu güvenlik sınamalarının değerlendirileceği ve müttefikler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli kararlara zemin hazırlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi’ne hazır: İşte kare kare görüntüler

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ LİDERLERİN KONAKLAMASI BEKLENEN OTELLERDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Ayrıca başkentte gerçekleştirilecek zirve kapsamında, toplantı alanları, havalimanları, protokol güzergahları ve konaklama noktalarında yoğun hazırlık yürütülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi’ne hazır: İşte kare kare görüntüler

Bu çerçevede, yabancı devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kalmasının planlandığı otellerin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri konuşlandırıldı, bazı noktalara güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi’ne hazır: İşte kare kare görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklamasının beklendiği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yakınındaki otelin çevresinde de güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi’ne hazır: İşte kare kare görüntüler

Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.

Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel