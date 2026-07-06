Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi'ne hazır: İşte kare kare görüntüler
Türkiye, yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. İki gün boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 üye ülkenin liderini ağırlayacak olan başkentte, siber birimlerden jandarmaya toplam 56 bin 927 personel en üst düzey güvenlik önlemleri için sahaya indi. İttifakın geleceğinin ve küresel güvenlik stratejilerinin masaya yatırılacağı dev organizasyon öncesi Külliye'den kare kare gelen ilk görüntüler, hazırlıkların devasa boyutunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi:
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel