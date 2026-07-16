Diyanet 17 Temmuz 2026 Cuma hutbesi: Kur'an ilkelerini benimseyen yuvalar huzur bulur
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 17 Temmuz Cuma hutbesinde, Kur'an-ı Kerim'in insanlık için taşıdığı rehberlik vasfına dikkat çekildi. Müslümanlara, ilahi kelamın yalnızca okunması değil, emir ve ilkelerinin günlük yaşama aktarılması çağrısı yapılırken; toplumsal güven, adalet ve beraberliğin ancak Kur'an ahlakıyla sağlanabileceği vurgulandı.
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