Diyanet 17 Temmuz 2026 Cuma hutbesi: Kur'an ilkelerini benimseyen yuvalar huzur bulur

İNSANLIĞI DOĞRUYA YÖNELTEN İLAHİ REHBER

Hutbede Kur'an-ı Kerim'in hakkı batıldan ayıran ilahi kelam olduğu ifade edildi.

Kur'an'ın sıradan bir söz olmadığı, insanları hakikate, iyiliğe, adalete, huzura ve sevgiye yönelttiği kaydedildi.

"Bu Kur'an, en doğru olana iletir; dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, büyük bir mükafat olduğunu müjdeler" ayetiyle Kur'an'ın yol gösterici özelliğine dikkat çekildi. (İsra Suresi, 9. ayet)