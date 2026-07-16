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Diyanet 17 Temmuz 2026 Cuma hutbesi: Kur'an ilkelerini benimseyen yuvalar huzur bulur

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 17 Temmuz Cuma hutbesinde, Kur'an-ı Kerim'in insanlık için taşıdığı rehberlik vasfına dikkat çekildi. Müslümanlara, ilahi kelamın yalnızca okunması değil, emir ve ilkelerinin günlük yaşama aktarılması çağrısı yapılırken; toplumsal güven, adalet ve beraberliğin ancak Kur'an ahlakıyla sağlanabileceği vurgulandı.

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Diyanet’ten Kur’an-ı Kerim vurgusu: Okumak yetmez, anlamak ve yaşamak gerek

Diyanet'in 17 Temmuz 2026 tarihli cuma hutbesinde Kur'an-ı Kerim'in insanlık için hidayet, şifa ve rahmet kaynağı olduğu vurgulandı.

Müslümanlara Kur'an'ı yalnızca okumanın yeterli olmadığı hatırlatıldı. İlahi mesajların anlaşılması ve günlük hayata aktarılması gerektiği belirtildi.

Kur’an-ı Kerim insanlığı doğruya yönelten ilahi rehber

İNSANLIĞI DOĞRUYA YÖNELTEN İLAHİ REHBER

Hutbede Kur'an-ı Kerim'in hakkı batıldan ayıran ilahi kelam olduğu ifade edildi.

Kur'an'ın sıradan bir söz olmadığı, insanları hakikate, iyiliğe, adalete, huzura ve sevgiye yönelttiği kaydedildi.

"Bu Kur'an, en doğru olana iletir; dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, büyük bir mükafat olduğunu müjdeler" ayetiyle Kur'an'ın yol gösterici özelliğine dikkat çekildi. (İsra Suresi, 9. ayet)

Takvim Kaynak Tercihleri
Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi: Tek harfi bile değişmeyen Kur’an

EN BÜYÜK MUCİZE OLARAK GÖSTERİLDİ

Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesi olduğu belirtildi.

İndirildiği günden bu yana tek bir harfinin bile değişmediği ve ilahi koruma altında bulunduğu vurgulandı.

"Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz" ayeti hatırlatıldı. (Hicr Suresi, 9. ayet)

Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak mümkün değil

İNSAN ÜRÜNÜ OLMADIĞI VURGULANDI

Hutbede Kur'an'ın insan tarafından oluşturulmuş bir metin olmadığı, Allah'ın kelamı olduğu ifade edildi.

Kur'an'ın bir benzerinin ortaya konulamayacağına dikkat çekildi. Bir suresinin, hatta bir ayetinin benzerinin dahi getirilemeyeceği belirtildi.

Kur’an hem ibadet hem de toplumsal ilişkilere rehberlik ediyor

ALLAH İLE BAĞI GÜÇLENDİREN KILAVUZ

Kur'an'ın insanın Allah ile bağını güçlendiren bir rehber olduğu kaydedildi.

Aynı zamanda aile, toplum ve çevreyle kurulan ilişkileri düzenleyen ahlaki bir kılavuz olduğu aktarıldı.

Kur'an'ın yalnızca ibadet hayatına değil, insan ilişkilerine ve toplumsal sorumluluklara da yön verdiği belirtildi.

Kur’an’ın ilkelerine bağlı aileler huzur buluyor

KUR'AN'IN İLKELERİ AİLEYE HUZUR GETİRİYOR

Kur'an'ın rehberliğine bağlı kalan kişilerin yollarını kaybetmeyeceği ifade edildi.

Onun ilkeleriyle yaşayan ailelerin huzur bulacağı, Kur'an ahlakını benimseyen toplumlarda ise güven ortamının güçleneceği vurgulandı.

Her insanın Kur'an'ın öğütlerini kendi hayatına taşıması gerektiği kaydedildi.

Kur’an’ın adalet anlayışını benimseyen milletler daha güçlü oluyor

ADALET ANLAYIŞI TOPLUMU GÜÇLENDİRİYOR

Hutbede Kur'an'ın adalet anlayışını benimseyen milletlerin daha güçlü olacağı belirtildi.

Emir ve yasakları önemsemeyen, ayetleri küçümseyen kişilerin ise manevi açıdan kendilerine zarar vereceği uyarısı yapıldı.

"İşte bu kitap, Allah'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur" ayetine yer verildi. (Zümer Suresi, 23. ayet)

Birlik ve beraberliğin temeli Kur’an ve sünnette

ORTAK DEĞERLERİN KORUNMASI ÇAĞRISI

Devletin, vatanın, milletin, birlik ve beraberliğin korunmasının ortak değerlere sahip çıkmakla mümkün olduğu ifade edildi.

Bu değerlerin merkezinde Kur'an-ı Kerim ve sünnetin bulunduğu belirtildi.

İslam'dan beslenen örf ve kültürün de korunması gereken değerler arasında olduğu kaydedildi.

Mutluluk için dini değerleri bilmek yetmez, yaşamak gerekir

DEĞERLERİ ÖĞRENMEK KADAR YAŞAMAK DA ÖNEMLİ

Mutluluğun yalnızca dini ve kültürel değerleri bilmekle elde edilemeyeceği vurgulandı.

Bu değerlerin öğrenilmesi, benimsenmesi ve günlük hayata aktarılması gerektiği ifade edildi.

Diyanet hutbesinde hadis vurgusu: Kur’an Allah’ın bir ikramıdır

Diyanet'in hutbesi, Kur'an'ın insanlara sunulan ilahi bir ikram olduğunu bildiren hadisle tamamlandı: "Şüphesiz bu Kur'an, Allah'ın sizlere bir ikramıdır." (Darimi, Fedailü'l-Kur'an, 1)

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