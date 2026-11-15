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İkiz plakalı panelvan ele verdi: Gündoğmuşlar üyesinin kanlı planı! 3 gün araçtan çıkmadı

İstanbul’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ikiz plakalı panelvan, silahlı suç örgütünün suikast hazırlığını ortaya çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, panelvanla bağlantılı ikiz plakalı cipi tespit etti. Liderliğini Uğurcan Gündoğmuş’un yaptığı Gündoğmuşlar suç örgütüyle bağlantılı şüphelinin, 3 gün boyunca cipten çıkmadan mahalledeki 1 kişiyi gözetlediği belirlendi. Operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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İkiz plakalı panelvan ele verdi: Gündoğmuşlar üyesinin kanlı planı! 3 gün araçtan çıkmadı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olayda, polisin şüphe üzerine durdurduğu ikiz plakalı panelvan, mahallede yaşayan 1 kişiye yönelik kanlı suikast hazırlığını ortaya çıkardı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 4 Kasım Çarşamba günü ikiz plakalı panelvanın durdurulmasıyla başlayan polis çalışması, ‘Gündoğmuşlar’ silahlı suç örgütü bağlantılı şüphelinin suikast hazırlığını engelledi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 4 Kasım Çarşamba günü ikiz plakalı panelvanın durdurulmasıyla başlayan polis çalışması, ‘Gündoğmuşlar’ silahlı suç örgütü bağlantılı şüphelinin suikast hazırlığını engelledi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

İKİZ PLAKALI ARAÇLAR ELE VERDİ

Olay, 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Polis ekipleri şüphe üzerine kontrol ettikleri panelvan tipi aracın ikiz plakalı olduğunu belirledi. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, panelvanla bağlantılı başka cipin daha bölgede bulunduğunu tespit etti.

Güvenlik kameralarından panelvanla bağlantılı ikiz plakalı cipi bulan ekipler, şüphelinin 3 gün boyunca araçtan çıkmadan ve yemek siparişlerini kuryeyle cipe vererek mahalledeki 1 kişiyi gözetlediğini belirledi. Güvenlik kameralarından panelvanla bağlantılı ikiz plakalı cipi bulan ekipler, şüphelinin 3 gün boyunca araçtan çıkmadan ve yemek siparişlerini kuryeyle cipe vererek mahalledeki 1 kişiyi gözetlediğini belirledi.

ARAÇTAN 3 GÜN ÇIKMADI

Panelvana yakın noktada duran cipin de ikiz plaka taşıdığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, cipte bulunan şüphelinin 3 gün boyunca araçtan hiç çıkmadığı ve çevrede gözetleme yaptığı saptandı.

Günlerce aynı noktada bekleyen şüphelinin, yemek ihtiyacını dahi kuryeler aracılığıyla araca verdiği siparişlerle karşıladığı ortaya çıktı.

Polis, liderliğini Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı 'Gündoğmuşlar' silahlı suç örgütüyle bağlantılı şüphelinin, mahalledeki 1 kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlının aracında 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 ikiz plaka ele geçirildi.Operasyonla gözaltına alınan zanlının aracında 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 ikiz plaka ele geçirildi.

TABANCA VE BENZİN BİDONU ELE GEÇİRİLDİ

Suikast planını deşifre eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi eylemini gerçekleştiremeden yakaladı.

Cipte yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 ikiz plaka ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 ikiz plaka bulundu. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 ikiz plaka bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gündoğmuşlar çetesi şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gündoğmuşlar çetesi şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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