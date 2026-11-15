İkiz plakalı panelvan ele verdi: Gündoğmuşlar üyesinin kanlı planı! 3 gün araçtan çıkmadı

ARAÇTAN 3 GÜN ÇIKMADI

Panelvana yakın noktada duran cipin de ikiz plaka taşıdığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, cipte bulunan şüphelinin 3 gün boyunca araçtan hiç çıkmadığı ve çevrede gözetleme yaptığı saptandı.

Günlerce aynı noktada bekleyen şüphelinin, yemek ihtiyacını dahi kuryeler aracılığıyla araca verdiği siparişlerle karşıladığı ortaya çıktı.

Polis, liderliğini Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı 'Gündoğmuşlar' silahlı suç örgütüyle bağlantılı şüphelinin, mahalledeki 1 kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlının aracında 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 ikiz plaka ele geçirildi.