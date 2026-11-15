İkiz plakalı panelvan ele verdi: Gündoğmuşlar üyesinin kanlı planı! 3 gün araçtan çıkmadı
İstanbul’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ikiz plakalı panelvan, silahlı suç örgütünün suikast hazırlığını ortaya çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, panelvanla bağlantılı ikiz plakalı cipi tespit etti. Liderliğini Uğurcan Gündoğmuş’un yaptığı Gündoğmuşlar suç örgütüyle bağlantılı şüphelinin, 3 gün boyunca cipten çıkmadan mahalledeki 1 kişiyi gözetlediği belirlendi. Operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olayda, polisin şüphe üzerine durdurduğu ikiz plakalı panelvan, mahallede yaşayan 1 kişiye yönelik kanlı suikast hazırlığını ortaya çıkardı.
İKİZ PLAKALI ARAÇLAR ELE VERDİ
Olay, 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
Polis ekipleri şüphe üzerine kontrol ettikleri panelvan tipi aracın ikiz plakalı olduğunu belirledi. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, panelvanla bağlantılı başka cipin daha bölgede bulunduğunu tespit etti.
ARAÇTAN 3 GÜN ÇIKMADI
Panelvana yakın noktada duran cipin de ikiz plaka taşıdığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, cipte bulunan şüphelinin 3 gün boyunca araçtan hiç çıkmadığı ve çevrede gözetleme yaptığı saptandı.
Günlerce aynı noktada bekleyen şüphelinin, yemek ihtiyacını dahi kuryeler aracılığıyla araca verdiği siparişlerle karşıladığı ortaya çıktı.
Polis, liderliğini Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı 'Gündoğmuşlar' silahlı suç örgütüyle bağlantılı şüphelinin, mahalledeki 1 kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirledi.
TABANCA VE BENZİN BİDONU ELE GEÇİRİLDİ
Suikast planını deşifre eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi eylemini gerçekleştiremeden yakaladı.
Cipte yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 ikiz plaka ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.