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Barış Kartalı nedir? NATO Zirvesi'nde HİK uçakları ne görev yapıyor?

Türk Hava Kuvvetleri'nin "gökyüzündeki gözü" olarak bilinen Barış Kartalı HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi boyunca kritik bir güvenlik görevi üstleniyor. 11 sortiyle 60 saat kesintisiz uçuş gerçekleştirecek HİK uçakları, Türk hava sahasını 24 saat esasına göre gözetleyerek olası tehditleri anlık tespit edecek. Peki Barış Kartalı nedir, hangi kabiliyetlere sahip, NATO görevlerinde nasıl bir rol üstleniyor? İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik gücü HİK uçaklarına ilişkin merak edilen 10 başlık...

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HİK uçağı nedir?

HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçağı, hava sahasını uzun menzilden gözetleyen, olası tehditleri erken tespit ederek elde ettiği verileri anlık olarak komuta merkezlerine aktaran hava erken ihbar platformudur.

Barış Kartalı 60 saat görevde

NATO Zirvesi kapsamında HİK uçakları, 11 sortiyle toplam 60 saat kesintisiz uçuş gerçekleştirerek Türk hava sahasının güvenliğini sağlayacak.

Takvim Kaynak Tercihleri
400 kilometrelik radar kabiliyeti

HİK uçakları, üzerindeki çok işlevli radar sistemi sayesinde 360 derece tarama yapabiliyor ve 400 kilometreye kadar hava ile deniz hedeflerini tespit edebiliyor.

NATO Zirvesi’nde hangi görevi üstleniyor?

Barış Kartalı'nın temel görevi, Türk hava sahasına yaklaşan tanımlanamayan hava araçlarını önceden tespit ederek ilgili komuta merkezlerini uyarmak.

Liderlerin uçuşları da takip ediliyor

Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının uçuşları, HİK uçaklarının gözetiminde anlık olarak takip ediliyor.

Hava ve denizde eş zamanlı gözetleme

Aktif ve pasif sensörlerle donatılan Barış Kartalı, yalnızca hava hedeflerini değil, deniz üzerindeki hareketliliği de aynı anda izleyebiliyor.

HİK uçakları nasıl çalışıyor?

Tespit edilen hedeflere ait bilgiler gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine, savaş uçaklarına ve deniz unsurlarına aktarılıyor.

Sadece zirvelerde görev yapmıyor

Barış Kartalı uçakları; terörle mücadele operasyonları, uluslararası tatbikatlar ve NATO'nun Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerinde de aktif olarak kullanılıyor.

15 kişilik mürettebat kritik görevde

Her sortide yaklaşık 15 kişilik mürettebat görev yaparken, ekipler olası görev uzatmalarına karşı hazır bekletiliyor.

Türk Hava Kuvvetleri’nin stratejik gözü

Erken ihbar, hava kontrolü ve komuta-kontrol kabiliyetiyle Barış Kartalı, Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli kuvvet çarpanlarından biri olarak kritik görevler üstleniyor.

Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel