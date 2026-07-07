Barış Kartalı nedir? NATO Zirvesi'nde HİK uçakları ne görev yapıyor?
Türk Hava Kuvvetleri'nin "gökyüzündeki gözü" olarak bilinen Barış Kartalı HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi boyunca kritik bir güvenlik görevi üstleniyor. 11 sortiyle 60 saat kesintisiz uçuş gerçekleştirecek HİK uçakları, Türk hava sahasını 24 saat esasına göre gözetleyerek olası tehditleri anlık tespit edecek. Peki Barış Kartalı nedir, hangi kabiliyetlere sahip, NATO görevlerinde nasıl bir rol üstleniyor? İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik gücü HİK uçaklarına ilişkin merak edilen 10 başlık...
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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel