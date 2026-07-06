NATO'ya özel TOGG limuzinleri görevde
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Ankara'da hazırlıklar hız kazandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un özel geliştirilen 10 limuzin modeli, 7-8 Temmuz boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında yabancı delegasyonlar ve basın mensuplarının ulaşımını sağlayacak. NATO için özel hazırlanan kırmızı-beyaz araçlar, protokol taşımalarında da görev alacak.
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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel