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NATO'ya özel TOGG limuzinleri görevde

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Ankara'da hazırlıklar hız kazandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un özel geliştirilen 10 limuzin modeli, 7-8 Temmuz boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında yabancı delegasyonlar ve basın mensuplarının ulaşımını sağlayacak. NATO için özel hazırlanan kırmızı-beyaz araçlar, protokol taşımalarında da görev alacak.

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TOGG LİMUZİNLER GÖREVE HAZIR

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik ve lojistik hazırlıkları sürüyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un özel geliştirilen limuzin modeli, zirve kapsamında ilk kez uluslararası bir organizasyonda görev yapacak.

10 ARAÇ DELEGASYONLARA HİZMET VERECEK

Zirve boyunca görev yapacak 10 adet TOGG T10X limuzin, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında yabancı delegasyonların ve basın mensuplarının ulaşımını sağlayacak.

Yaklaşık 8 kişi kapasiteli kırmızı-beyaz renkte hazırlanan araçlar, Külliye içerisindeki protokol taşımalarında da kullanılacak.

Takvim Kaynak Tercihleri
NATO İÇİN ÖZEL TASARLANDI

NATO Zirvesi için özel hazırlanan limuzinler, tamamen elektrikli altyapıya sahip bulunuyor. Tek motorla çalışan araçların organizasyon boyunca yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet vermesi planlanıyor. Modern tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken limuzinler, konfor odaklı özellikleriyle öne çıkıyor.

KÜLLİYE’DE DE GÖREV ALACAK

TOGG limuzinleri yalnızca delegasyon ve basın mensuplarının ulaşımında değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol organizasyonlarında da kullanılacak. Böylece zirve boyunca resmi programların ulaşım ayağında aktif rol üstlenecek.

KIRMIZI BÖLGEDE GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

TOGG limuzinlerinin konuşlandırıldığı ATO Congresium çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. NATO Zirvesi kapsamında bölge "kırmızı bölge" ilan edilirken, 7-8 Temmuz tarihlerinde araç girişleri sınırlandırıldı. Ayrıca ağır tonajlı araçların girişine ve yol kenarına park edilmesine de izin verilmiyor.

YERLİ TEKNOLOJİ DÜNYA SAHNESİNDE

NATO Liderler Zirvesi'nde görev yapacak TOGG limuzinleri, Türkiye'nin yerli ve milli otomotiv teknolojisini uluslararası platformda vitrine çıkaracak. Zirveye katılan yabancı delegasyonlar ve uluslararası basın mensupları, ulaşımlarını Türkiye'nin elektrikli yerli otomobiliyle sağlayacak.

KONFOR VE GÜVENLİK BİR ARADA

Özel olarak geliştirilen TOGG limuzinler, geniş iç hacmi ve protokol taşımacılığına uygun tasarımıyla dikkat çekiyor. Tam elektrikli altyapıya sahip araçlar, zirve boyunca planlanan ulaşım organizasyonunda güvenli ve kesintisiz hizmet sunarak Ankara'daki diplomasi trafiğine destek verecek.

SAVUNMA SANAYİ FORUMU DA AYNI NOKTADA


TOGG limuzinlerinin görev yapacağı bölgenin karşısında NATO Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Foruma 32 ülkenin savunma bakanının katılması beklenirken, savunma harcamaları, savunma sanayii ve ittifakın geleceğine ilişkin kritik başlıklar ele alınacak.

İLK KEZ NATO ZİRVESİ’NDE

TOGG'un özel geliştirilen limuzin versiyonu, ilk kez NATO Liderler Zirvesi kapsamında uluslararası bir organizasyonda hizmet verecek. Yerli ve milli araçların zirvede üstleneceği görev, Türkiye'nin otomotiv ve teknoloji alanındaki kabiliyetini uluslararası platformda da sergileyecek.

Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel