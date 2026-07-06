NATO'ya özel TOGG limuzinleri görevde

TOGG'un özel geliştirilen limuzin versiyonu, ilk kez NATO Liderler Zirvesi kapsamında uluslararası bir organizasyonda hizmet verecek. Yerli ve milli araçların zirvede üstleneceği görev, Türkiye'nin otomotiv ve teknoloji alanındaki kabiliyetini uluslararası platformda da sergileyecek.