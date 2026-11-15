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COP31'de Orman Okulları için 81 il hedefi

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye genelinde 10 Orman Okulunda 45 bin, diğer eğitim alanlarıyla birlikte toplam 200 bin öğrenciye doğa eğitimi verildiğini açıkladı. Orman Okullarının 81 ile yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Karacabey, 2026 yılı yangın dönemi öncesinde yaklaşık 40 bin öğretmenin de eğitim aldığını bildirdi.

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COP31'de Orman Okulları için 81 il hedefi
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Okullarının 81 ilin tamamına yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında 2026 yılı yangın dönemi öncesinde yaklaşık 40 bin öğretmene eğitim verildi." ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, OGM, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcilerinin katıldığı oturumda, çocukların ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye katılımı ile uluslararası iş birliği olanakları değerlendirildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, COP31'de doğa eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik hedefleri açıkladı. (Foto: AA)Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, COP31'de doğa eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik hedefleri açıkladı. (Foto: AA)

"BİLMEYEN KORUYAMAZ"

Oturumda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ormanların korunmasında çocukların erken yaşta doğayla bağ kurmasının önemine dikkat çekti.

Karacabey, "Bilmeyen koruyamaz. Bir çocuğun ormanı tanıması, orada yaşayan canlıları fark etmesi, suyla ve toprakla kurduğu ilişkiyi anlaması gerekiyor. Ormanı tanıdıkça, kendi hayatındaki yerini de kavrıyor. Koruma bilinci böyle gelişiyor." ifadelerini kullandı.

200 BİN ÖĞRENCİYE ORMAN VE DOĞA EĞİTİMİ

Türkiye genelinde 10 Orman Okulunun faaliyet gösterdiğini açıklayan Karacabey, bu okullarda bugüne kadar 45 bin öğrenciye ulaşıldığını bildirdi.

Orman parkları, fidanlıklar ve diğer ormanlık alanlarda gerçekleştirilen eğitimlerle birlikte doğa eğitimi verilen öğrenci sayısının 200 bine ulaştığını belirten Karacabey, çalışmaların ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye genelinde 200 bin öğrenciye doğa bilinci kazandırılırken 40 bin öğretmene eğitim verildi. (Foto: AA)Türkiye genelinde 200 bin öğrenciye doğa bilinci kazandırılırken 40 bin öğretmene eğitim verildi. (Foto: AA)

HEDEF 81 İL! 40 BİN ÖĞRETMENE EĞİTİM VERİLDİ

Orman Okullarının Türkiye'nin 81 iline yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini açıklayan Karacabey, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Karacabey, "Orman Okullarının 81 ilin tamamına yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında 2026 yılı yangın dönemi öncesinde yaklaşık 40 bin öğretmene eğitim verildi." dedi.

Orman Okulları ile üniversitelerde faaliyet gösteren orman topluluklarını bir araya getirecek uluslararası iş birliği ağı kurulmasını öneren Karacabey, doğa eğitimi alanındaki deneyimlerin ülkeler arasında paylaşılmasının önemine işaret etti.

ÇOCUKLAR DOĞAYI DENEYİMLEYEREK ÖĞRENİYOR

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Orman Okulları, 7-14 yaş grubundaki çocukların orman ekosistemini doğrudan gözlemleyerek tanımasını amaçlıyor.

Eğitimlerde çocuklara biyolojik çeşitlilik, orman yangınlarının önlenmesi, erozyon, iklim değişikliği, fidan yetiştirme ve doğal yaşamın korunması gibi konular anlatılıyor.

Eğitim faaliyetleri yalnızca Orman Okullarıyla sınırlı kalmıyor. Orman parkları, fidanlıklar ve doğal orman alanlarında da çocuklara yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor.

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