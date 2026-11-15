Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Okullarının 81 ilin tamamına yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında 2026 yılı yangın dönemi öncesinde yaklaşık 40 bin öğretmene eğitim verildi." ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, OGM, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcilerinin katıldığı oturumda, çocukların ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye katılımı ile uluslararası iş birliği olanakları değerlendirildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, COP31'de doğa eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik hedefleri açıkladı. (Foto: AA)

"BİLMEYEN KORUYAMAZ"

Oturumda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ormanların korunmasında çocukların erken yaşta doğayla bağ kurmasının önemine dikkat çekti.

Karacabey, "Bilmeyen koruyamaz. Bir çocuğun ormanı tanıması, orada yaşayan canlıları fark etmesi, suyla ve toprakla kurduğu ilişkiyi anlaması gerekiyor. Ormanı tanıdıkça, kendi hayatındaki yerini de kavrıyor. Koruma bilinci böyle gelişiyor." ifadelerini kullandı.

200 BİN ÖĞRENCİYE ORMAN VE DOĞA EĞİTİMİ

Türkiye genelinde 10 Orman Okulunun faaliyet gösterdiğini açıklayan Karacabey, bu okullarda bugüne kadar 45 bin öğrenciye ulaşıldığını bildirdi.

Orman parkları, fidanlıklar ve diğer ormanlık alanlarda gerçekleştirilen eğitimlerle birlikte doğa eğitimi verilen öğrenci sayısının 200 bine ulaştığını belirten Karacabey, çalışmaların ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.