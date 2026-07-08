F-35 savaş uçakları yeniden gündemde: Türkiye'ye teslim edilecek mi, fiyatı ne kadar ve hangi özelliklere sahip?
NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olabileceği yönündeki beklentiler güç kazandı. İki liderin yaptığı açıklamalar, uzun süredir askıda bulunan sürecin yeniden hareketlenebileceğine işaret etti.
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Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel