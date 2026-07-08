F-35 savaş uçakları yeniden gündemde: Türkiye'ye teslim edilecek mi, fiyatı ne kadar ve hangi özelliklere sahip?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-35 konusunun yeni olmadığını belirterek, daha önce ABD tarafıyla yapılan görüşmelerde bu mesele üzerinde durduklarını hatırlattı. Erdoğan, Türkiye'nin beş adet F-35 savaş uçağı konusunda daha önce söz aldığını ifade ederek sürecin yeniden ele alındığını dile getirdi.

Resmi olarak Türkiye'ye F-35 teslimatına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmasa da, iki liderin açıklamaları sonrasında diplomatik görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.