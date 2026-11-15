Kimlik kartlarında 10, sürücü belgelerinde ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıllık geçerlilik sürelerinin ilk düzenlenen belgelerde dolmaya başladığını belirten Çiftçi, yıl sonuna kadar yaklaşık 488 bin belgenin yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri konusunda vatandaşları uyaran Bakan Çiftçi, süresi dolan kimlik ve ehliyetlerin resmi işlemlerde mağduriyete yol açabileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılı sonuna kadar yenilenmesi gereken kimlik kartı ve ehliyet sayılarını açıkladı. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)

487 BİN 596 BELGENİN YENİLENMESİ GEREKİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşüm sürecinde önemli yer tutan yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinde 10 yılın geride kaldığını bildirdi.

2026 YILI SONUNA KADAR YENİLENMESİ GEREKEN BELGELER BELGE SAYISI Toplam belge 487.596 Kimlik kartı 112.791 Sürücü belgesi 374.805

Bakan Çiftçi, 2026 yılı sonuna kadar yenilenmesi gereken belge sayılarını açıkladı.

KİMLİK VE EHLİYETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLUYOR

Yeni tip kimlik kartlarının geçerlilik süresinin 10 yıl olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, sürücü belgelerinde ise bu sürenin sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak uygulandığını belirtti.

İlk verilen kart ve belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını vurgulayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Kimlik kartlarımızın 10, sürücü belgelerimizin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik süreleri, ilk verilen kart ve belgelerimizde dolmaya başlamıştır. Bu kapsamda 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir."