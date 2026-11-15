Kimlik ve ehliyet sahipleri dikkat! 487 bin 596 belge için yenileme uyarısı: Süresi dolanlar geçersiz sayılacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimlik kartı ve sürücü belgesi sahiplerine geçerlilik süresi uyarısında bulundu. 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerektiğini açıklayan Çiftçi, süresi dolan belgelerin geçersiz hale geleceğini belirtti. Vatandaşlardan işlemlerini son güne bırakmamalarını isteyen Bakan Çiftçi, yenileme başvurularının nasıl yapılacağını da anlattı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kimlik kartlarında 10, sürücü belgelerinde ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıllık geçerlilik sürelerinin ilk düzenlenen belgelerde dolmaya başladığını belirten Çiftçi, yıl sonuna kadar yaklaşık 488 bin belgenin yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri konusunda vatandaşları uyaran Bakan Çiftçi, süresi dolan kimlik ve ehliyetlerin resmi işlemlerde mağduriyete yol açabileceğini ifade etti.
487 BİN 596 BELGENİN YENİLENMESİ GEREKİYOR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşüm sürecinde önemli yer tutan yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinde 10 yılın geride kaldığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, 2026 yılı sonuna kadar yenilenmesi gereken belge sayılarını açıkladı.
KİMLİK VE EHLİYETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLUYOR
Yeni tip kimlik kartlarının geçerlilik süresinin 10 yıl olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, sürücü belgelerinde ise bu sürenin sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak uygulandığını belirtti.
İlk verilen kart ve belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını vurgulayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"Kimlik kartlarımızın 10, sürücü belgelerimizin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik süreleri, ilk verilen kart ve belgelerimizde dolmaya başlamıştır. Bu kapsamda 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir."
KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakan Çiftçi, kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme işlemlerinin randevu alınarak nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebildiğini bildirdi.
Vatandaşlar, yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu sistemi (https://randevu.nvi.gov.tr), e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alabiliyor.
İlgili bedellerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenmesinin ardından nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor.
Başvurunun tamamlanmasının ardından yeni belgeler, vatandaşların belirttiği adreslere teslim ediliyor.
"İŞLEMLERİNİ SON GÜNE BIRAKMAMALARINI RİCA EDİYORUM"
Vatandaşların geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini isteyen Bakan Çiftçi, kamu hizmetlerinde dijitalleşme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yenileme işlemleri; 'http://randevu.nvi.gov.tr', e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması ve ilgili bedellerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenerek nüfus müdürlüklerimize müracaat edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Başvurunun ardından yeni belgeler, belirtilen adreslere teslim edilecektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin, hızın ve kalitenin en güzel örneklerini milletimizin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum."
SÜRESİ DOLAN BELGELER GEÇERSİZ SAYILACAK
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre geçerlilik süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek.
Bu nedenle vatandaşların kimlik ve ehliyetlerinde yer alan son geçerlilik tarihlerini kontrol ederek gerekli yenileme işlemlerini zamanında tamamlamaları önem taşıyor.